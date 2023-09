Uno de los collares más emblemáticos de la Reina Isabel, la elección perfecta de Camilla en Francia

Después de que tuviera que ser pospuesta por cuestiones fuera de su control, por fin, Carlos III y la Reina Camilla han podido cumplir con su primera visita de Estado, desde la ascensión al trono del nuevo monarca hace un año. Tal como se tenía planeado, Francia ha sido el primer país en recibir a la pareja y a lo largo de este miércoles se ha visto a Carlos y Camilla recorriendo la Ciudad de la Luz junto al presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte. Después de haber sido recibidos por la primera ministra del país a su llegada, Carlos III y Camilla fueron recibidos en el Arco del Triunfo por el matrimonio Macron, antes de trasladarse al Palacio del Elíseo, para que el mandatario y el monarca tuvieran un par de apariciones en conjunto sin sus esposas. Pero, a pesar de la agitada agenda del día, el momento más esperado era, sin duda, el banquete de Estado que el país anfitrión ha ofrecido para sus especiales invitados en el Palacio de Versalles. Con un magnífico escenario como éste, las imágenes no podrían ser más exquisitas, con el viento jugando como uno de los elementos de esta escena teatral en la que los exclusivos invitados han posado para las cámaras con los vestidos y capas al viento. En azul marino, tanto Brigitte como Camilla han brillado encabezando esta cita, pero ha sido imposible no notar el espectacular collar que llevaba la esposa de Carlos III. Gozando de la posición que ahora tiene, Camilla puede hacer uso de cualquiera de las joyas de la corona, que antes estaban reservadas para Isabel II, y así lo ha hecho, luciendo una de las piezas más llamativas y recordadas dentro del joyero de la monarca, ¿de qué pieza se trata?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Con joyas de la Reina Isabel y la Princesa Diana, Kate deslumbra en la coronación escocesa de Carlos III

¿Por qué la mirada está puesta sobre la corona de Camilla?

El collar de Isabel II que se ha vuelto el favorito de Camilla

En un mundo de protocolo y tradición, es bien sabido que en el Palacio de Buckingham, muchas de las joyas estaban reservadas para uso exclusivo de la Reina Isabel, costumbre que se mantuvo durante los últimos 70 años. Ella era quien prestaba algunas de sus piezas a Camilla, entonces Duquesa de Cornwall, y a Kate, entonces Duquesa de Cambridge, pero ante la sucesión en el trono, las cosas han cambiado. Ahora es la Reina Camilla quien tiene total apertura en el uso del joyero real, y por primera ocasión en siete décadas, algunas de estas piezas serán vistas en alguien que no sea la Reina Isabel, como ha sucedido esta noche. Curiosamente, parece que Camilla ha encontrado ya una de sus piezas favoritas dentro de la colección, pues por segunda ocasión en el año que su marido lleva en el trono, ha llevado el mismo juego que se le vio en su primer banquete de Estado en su nueva posición, en noviembre del 2022.

VER GALERÍA

Si no se vieron tiaras a la vista en esta ocasión, las joyas que sí hicieron una magistral aparición fueron las que componen el juego conocido como los Zafiros de George VI. La historia de este juego de collar y aretes comenzó en 1947, cuando el Rey George VI lo regaló a su hija, Isabel II con motivo de su boda. A pesar de que la todavía princesa, lo recibió en aquel entonces, historiadores apuntan a que la creación de este collar y sus respectivos aretes data de 1850, en época de la Reina Victoria, por lo que se desconoce la procedencia de las joyas que se utilizaron para crearlo. Como un detalle curioso de este set, se sabe que Isabel II comenzó a utilizar la tiara en cuanto la recibió, pero los aretes tuvieron que esperar, porque no tenía las orejas perforadas, por lo que no se pudo ver el conjunto en público sino hasta 1951.

VER GALERÍA

El espectacular collar que Camilla debe llevar a la coronación, según la tradición

Los guiños a Francia por parte de Carlos y Camilla

Camilla decidió hacer un guiño al país anfitrión, llevando un vestido con una capa a juego, en los que resaltaban unos detalles en trenzas en azul marino de la firma Dior, un gesto muy bien acogido, a sabiendas de que entre los invitados se encontraba Delphine Arnault, CEO de la firma. Por su parte, el nuevo monarca británico llevó en su smoking un pequeño botón, que es la insignia de la Legión de Honor de Francia, que recibió en 1984.

VER GALERÍA

En esta ocasión, una lista de personalidades británicas y francesas se dieron cita en el Palacio de Versalles para celebrar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Hugh Grant y su esposa, Anna Elisabet Eberstein, realizaron el viaje desde Londres a la capital francesa: en uno de los looks más elegantes de la noche se pudo ver a Carole Bouquet, mientras que la CEO de Christian Dior, Delphine Arnault hizo su llegada con Xavier Niel.

VER GALERÍA