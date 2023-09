Con todo y su sombrero, Sienna, hija de la Princesa Beatriz, celebró su cumpleaños

Fue hace exactamente hace dos años cuando en medio de enorme expectativa, la Princesa Beatriz de York se convertía en madre de una pequeña niña junto a su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi. Siguiendo la tradición que comenzara su madre, el anuncio no daba a conocer el nombre de la bebé, y no sería sino hasta un par de semanas después que la feliz pareja daba a conocer que habían nombrado a su primera hija en común Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Desde entonces, han sido sumamente discretos con el crecimiento de su pequeña. De hecho, a pesar de que Wolfie, primogénito del empresario italiano, los ha acompañado a algún evento público de la Familia Real británica, como en el Jubileo de Platino de la Reina Isabel, Sienna se ha mantenido lejos de la mirada pública. La única imagen que se había visto recientemente de la pequeña, había sido una compartida por su tía, la Princesa Eugenia, quien retomaba en su cuenta de Instagram una imagen de su hijo August y Sienna, de espaldas, durante su visita al Zoológico de Londres. Pero esto ha cambiado, cuando esta mañana, Edoardo tomó su cuenta de Instagram, en la que suele compartir cuestiones de su trabajo, para publicar una fotografía con el motivo del segundo cumpleaños de la pequeña Sienna. En la imagen, a pesar de que la bisnieta de la Reina Isabel II aparece una vez más de espaldas, la ternura no ha faltado en esta imagen.

La adorable imagen compartida por Edoardo en su cuenta de Instagram muestra a Sienna caminando en un jardín. Más allá de la ternura de su vestidito de flores en el clásico estampado Tana Lawn del famoso almacén Liberty London, lo que llamó la atención es que la pequeña iba muy segura recorriendo su camino llevando un sombrero estilo mexicano, de esos que se venden para los disfraces del otro lado del mundo, haciendo referencia a nuestro país. Junto a la tierna imagen que deja ver lo mucho que ha crecido la pequeña, Edoardo escribió: “Feliz cumpleaños bebé. Nos traes tanto amor y alegría cada día”. La imagen se encuentra en su perfil justamente junto a una imagen de una aparición pública de Edoardo y Beatriz en la que ha dedicado un mensaje muy similar a su esposa, escribiendo: “Mi hermosa esposa, trayendo alegría a mi vida”.

Una vida completamente alejada de los reflectores

A pesar de que la pareja suele ser muy discreta y de que Edoardo limita sus publicaciones, casi en su totalidad a cuestiones laborales, de vez en cuando se permite algunas licencias como ésta en la que deleita a sus seguidores con algún vistazo de su vida personal. Aunque Sienna suele ser uno de los temas en los que toda la familia ha decidido respetar los deseos de los felices padres de cuidar al máximo su privacidad.

Éste es un caso diferente, pues es bien sabido que los niños Windsor desde muy temprana edad crecen bajo la mirada pública. Incluso en los casos en los que los padres prefieren la discreción, como ha sido el caso de los hijos de la Princesa Eugenia, se les puede ver en ocasiones especiales en los que toda la familia se ve reunida. Tanto en el caso de August como del recién llegado Ernest, ha sido la misma Eugenia quien a través de su cuenta de Instagram ha compartido algunas fotografías de sus hijos, e incluso, August fue uno de los asistentes más pequeños a las celebraciones del Jubileo de la Reina Isabel el año pasado.

Por supuesto, esto no significa que no se sepa de la vida de la pequeña. Apenas hace unas semanas, su abuela, Sarah Ferguson, contó que Sienna había quedado bajo su cuidado en Royal Lodge, mientras sus padres realizaban un romántico viaje a Francia durante su aniversario de bodas. “Beatriz y Edo están fuera, así que Gee-Gee está a cargo, es en verdad muy divertido”, comenzó contando, dejando ver el tierno sobrenombre que le han puesto sus tres nietos, Gee Gee. “(Antes) me hubiera gustado que Sienna hubiera entrado y hubiera dicho, ‘¡Gee-Gee vamos a jugar!’, y ahora, cada minuto del día, ella quiere venir y jugar”, contó en su podcast Tea Talks with the Duchess & Sarah.

