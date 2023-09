La versión formal de Meghan en los Invictus Games

Después de dos años de preparación, esta semana el Príncipe Harry encabezó la sexta edición de sus Invictus Games, en los que no ha faltado Meghan Markle a su lado. Si hace un año, alrededor de estas mismas fechas, la pareja visitaba Alemania para anunciar que Düsseldorf sería la sede de este encuentro entre veteranos de guerra con alguna lesión que compiten en distintas disciplinas, desde hace algunas semanas había gran expectativa por ver a la pareja en este gran evento que une a distintas naciones. Fue así como llegó el anhelado viaje, pero Harry se desplazaba en solitario, con una significativa parada en Londres, levantando la pregunta, ¿en dónde estaba Meghan? En la edición anterior de los juegos en los Países Bajos, Meghan había estado en la inauguración del evento, pero no en la clausura, y parece que en esta ocasión quisieron hacerlo a la inversa, con la californiana llegando a Alemania para la segunda mitad de los juegos. Al parecer, ésta fue la decisión indicada pues, desde su llegada las miradas se han posado en Meghan y los amantes de la moda no han podido dejar pasar la maleta que ha preparado para este viaje. Queda más que claro que cada una de las elecciones para estas apariciones fueron especialmente curadas. Las premisas han sido, los bloques de color y los neutros determinando cada uno de los looks, de hecho, no se ha pasado del blanco, negro, camel y a horas de que acabe el evento ha sumado el gris y la mezclilla. Si se le ha visto, en su mayoría, en su versión más casual, incluso incluyendo un look de Zara -marca que se ha reportado no utilizaba en público desde que consiguió su papel en Suits-, ha tenido únicamente dos apariciones que necesitaban elevar más el nivel. La primera se dio durante el encuentro de Harry y Meghan con representantes de la OTAN, cuando se le vio llevando pantalones de vestir y una blusa satinada, y la otra ha sido esta tarde durante una recepción con la delegación canadiense.

Si ayer se le veía en una combinación business smart con pantalones pata de elefante y una blusa de textura más femenina, esta tarde Meghan se ha mostrado más formal, pero, al parecer, manteniéndose en una versión relajada de sus propias elecciones. Parece que son ciertos los rumores que apuntan a que quiere cambiar su marca personal y acercarla un poco más a las estrellas que han triunfado con sitios de estilo de vida como Gwyneth Paltrow, pues para esta recepción ha elegido un vestido de punto con cuello halter en gris oxford de la firma Toteme. Al parecer, se trata de un modelo de una colección anterior, pues solamente se encuentra disponible en sitios de reventa. A pesar de que durante todo el viaje ha apostado por texturas veraniegas y ligeras, incluso apostando en más de una ocasión por bermudas para asistir a los eventos, haciendo un discreto cambio de temporada eligió este vestido que gracias a su material se ciñe perfectamente a la figura.

En esta ocasión, en la que la pareja pudo convivir con la delegación canadiense, con la que Meghan tiene un especial lazo después de haber vivido en Toronto durante varios años por la grabación de la serie Suits, combinó en diseño con unos tacones de piel de Dior -uno de los únicos dos pares de tacones que parece haber puesto en su maleta para este viaje-.

El segundo look de Meghan este viernes

Si el vestido tejido fue el último look con el que Meghan apareció este viernes en Alemania, horas antes cambió el mono de bermudas que llevaba por un vestido camisero con dos mezclillas distintas de Carolina Herrera. El diseño midi de paneles que llevó Meghan durante las últimas competencias del día, se encuentra agotado, pero tenía un precio de 2,100 euros (alrededor de $38,217 pesos mexicanos).

Como complementos de este vestido, llevó los mismos tacones de Dior que se le vieron durante la noche, y en cuanto a joyería, lució unos aretes modelo Kyanite de Pippa Smalls, que estrenó en el 2018 después de su boda, y el collar con medallón modelo Imperial de Ariel Gordon con el nombre de sus hijos, que se le vio hace unas semanas en una salida a comer con sus amigas en California.

