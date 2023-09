Por primera vez en siete años, Meghan Markle se viste de Zara

Cuenta la leyenda que, en el momento en el que Meghan Markle consideró que había conseguido el éxito en su carrera cuando consiguió el papel de la paralegal Rachel Zane, en Suits, organizó una particular fiesta en su casa. Según contaba la estilista Vanessa Grigoriadis a Vanity Fair, el título de esta reunión era Sayonara Zara, y como su nombre lo dice, con ella, Meghan se despedía de todo su guardarropa de la famosa firma de fast fashion, con miras a dejar en el pasado este tipo de ropa y entregarse por completo a diseños de marcas más lujosas. Aunque nunca se ha sabido si dicha fiesta realmente sucedió, la realidad es que del 2016, dos años antes de su boda con el Príncipe Harry, no se ha visto a Meghan con una prenda de esta marca -o cualquiera otra del grupo Inditex- en público. Es por esto que ha llamado tanto la atención que en la curadísima maleta que llevó a Düsseldorf para los Invictus Games, haya decidido incluir un modelo de la marca española. Después de haber lucido todo un despliegue de lujo silencioso, en el que a pesar de que parecía llevar ropa casual, cada prenda venía de una marca reconocida, para el último día de competencias, Meghan apareció en su versión más casual en un conjunto de Zara. La californiana mantuvo la norma no escrita que eligió para sus cambios esta semana, tonos neutros y bloques de color. Tal como se le ha visto a lo largo de este puñado de días, los trajes de bermudas han sido estrellas y los zapatos de piso la opción más sencilla para poder recorrer los distintos puntos de competencia. A punto de celebrarse la clausura de esta sexta edición de los Invictus Games, así ha sido el look con el que ha aparecido Meghan en Alemania.

La parada de Meghan Markle en Londres camino a Düsseldorf

El esperado reencuentro de Meghan Markle con el Príncipe Harry en los Invictus Games

El look de Zara de Meghan Markle

A pesar de que casi todas las royals del mundo suelen combinar las firmas de diseñador con algunas prendas de Zara -o en su defecto, de Massimo Dutti- hasta este momento no se había visto a Meghan llevar en público ninguna prenda de la marca. Eso sí, lo ha combinado con prendas de diseñador. Esta mañana, la última de competencias antes de la clausura que se llevará a cabo este sábado, Meghan apareció llevando un mono corto con cinturón y botonadura al frente en color crudo de Zara. Al buscarlo en el sitio de la marca, solamente se encuentra en verde en un precio de $899 pesos mexicanos. Lo ha combinado con un saco en el mismo tono en marfil, el cual se le vio en su primera aparición en este viaje a Alemania, para dar el aspecto de un traje sastre de bermudas, aunque se tratara de una combinación distinta.

El toque de diseñador en este look

Dejando claro que éste era un look completamente casual, Meghan lo llevó con unas sandalias completamente planas modelo Tribute de YSL, que se pueden conseguir en dos colores diferentes por $14,970 pesos mexicanos. El mini bolso cruzado que llevó en verde olivo fue de la marca Cesta Collective. Hecha de fibras naturales tejidas por artesanas de Rwanda con detalles en piel, tiene un precio de 725 dólares (alrededor de $12,390 pesos mexicanos). Los lentes fueron el modelo Gravier de la marca Krewe, que se le han visto antes en público.

Cuando de joyería se trata, se ha visto a Meghan llevando unas arracadas estilizadas de Bottega Veneta, que se encuentran disponibles por 500 dólares (aproximadamente $8,545 pesos mexicanos), así como su medallón con su signo del zodiaco -Leo- de la marca Brilliant Earth, que trabaja con materiales sustentables, con un precio de 995 dólares (algo así como $17,000 pesos mexicanos). No faltaron también en dorado, su reloj Tank de Cartier, así como su brazalete Love de la misma marca.

El vistoso look de Meghan Markle en el concierto de Beyoncé

La salida de una noche previa

A pesar de que han tenido una agenda sumamente agitada, Meghan y Harry no quisieron dejar pasar la oportunidad de conmemorar el cumpleaños del Príncipe, quien se encuentra cumpliendo 39 años. La pareja fue vista celebrando en un tradicional bar alemán. En un cambio más dentro de su maleta para este viaje, se vio a Meghan llevando los mismos skinny jeans blancos de Frame, que llevó en la mañana, pero lo lució con una blusa a rayas modelo Hava de la firma Doen, de $4,900 pesos mexicanos, así como unas mules modelo Ballerimu de Manolo Blahnik, que cuestan 675 euros (alrededor de $12,300 pesos mexicanos).

