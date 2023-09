Del glamour a lo más relajado, así los dos nuevos looks de Meghan

La esperada llegada de Meghan Markle a los Invictus Games no ha dejado a nadie indiferente, después de que el Príncipe Harry viajara en solitario unos días antes para participar en los WellChild Awards y después llegar a Düsseldorf para la inauguración de los juegos, parece que la estrategia de que la californiana llegara días después fue la indicada, pues una vez que aterrizó, ha cobrado completamente el protagonismo. Si bien, se trata de una competencia atlética de veteranos que el Príncipe Harry creó hace varios años, parece que en esta sexta edición de los juegos, la gran estrella es Meghan. A sabiendas de que las miradas se posarían sobre ella, parece que Markle preparó una maleta planeada al milímetro. Combinaciones monocromáticas en colores neutros, un estilo limpio, pero costoso, y una permanente sonrisa en el rostro, han sido los elementos infaltables en estas apariciones en las que se le ha visto posar para un sinfín de fotografías con la gente que se ha reunido para verla. Con por lo menos dos looks al día, curiosamente, la única ocasión en la que se le ha visto en los juegos llevando un color que no sea negro o blanco, ha sido en la aparición que los Duques de Sussex hicieron esta mañana, al margen de la competencia. Aprovechando su estancia en Alemania para participar en esta edición de los Invictus Games, la pareja se ha reunido con representantes de la OTAN en aquel país, quienes asistieron a una de las competencias en la Merkur Spiel Arena. Al tratarse de una ocasión formal, Harry dejó de lado su playera polo y jeans reglamentarios en estos días, y Meghan decidió elevar su estilo, para darle la importancia necesaria al encuentro. Que si así aparecía en la mañana, las cosas cambiaron por la tarde cuando retomó el look que ha presentado desde que llegó a Düsseldorf.

El primer look de Meghan Markle este jueves

Para el encuentro que la pareja tuvo con los miembros de la OTAN, Meghan apostó por un total look en camel, que la hiciera ver más sofisticada y estilosa. En esta ocasión, eligió una blusa de seda modelo Dani de la firma francesa L’agence, que se puede conseguir en el tono Fawn en todas sus tallas por $6,400 pesos mexicanos. A juego con unos pantalones de piernas amplias modelo Vargas de la marca Gabriela Hearst, actualmente solo se puede encontrar en otros dos colores, pero no en el arena de Meghan y tienen un precio de 1,900 dólares (aproximadamente $32,478 pesos mexicanos).

Como complementos, Meghan llevó unos zapatos BB 105 de Manolo Blahnik color canela, así como unos lentes modelo Artiste de Miu Miu de 340 euros (algo así como $6,187 pesos mexicanos). En cuanto a joyería llevó su anillo de Lorraine Schwartz, uno más de Schiffon and Co,, así como el reloj Tank de Cartier de la Princesa Diana que suele lucir con un brazalete Love de la misma marca como en esta vez, y unas arracadas de oro.

De vuelta a su versión casual

Si así se le veía durante su primera aparición del día, dentro de la arena para las competencias, Meghan recobró su versión más casual. Que ha de decirse que por tratarse de una combinación simple, esto no significa que no haya gran cuidado detrás de ella. Meghan fue vista luciendo un chaleco de punto de Ralph Lauren en un modelo clásico de 110 dólares ($1,879 pesos mexicanos, aproximadamente). Aunque en la mano llevaba un suéter también en blanco con rayas náuticas en azul, durante el día no se le vio llevarlo. Meghan combinó su chaleco con unos skinny jeans blancos de Frame, modelo Le Crop, con un precio de $4,250 pesos mexicanos. El toque final de este look, en el que se vio a Meghan llevar la melena suelta y también agarrada en una coleta baja con raya de lado, fueron unas ballerinas de pulsera en negro modelo Love Affair de Aquazzura de 795 dólares (aproximadamente $13,583 pesos mexicanos).

En esta aparición se vio a unos Harry y Meghan más románticos y efusivos que nunca. Si siempre se han alejado de la formalidad que la Familia Real británica espera de las parejas en público, parece que este viaje a Alemania ha tenido una marcada línea en la que su cercanía se ve explotada. Después de los rumores que hablaban, primero de una separación de pareja y después de una individualización de sus marcas personales, parece que en estas apariciones, los Sussex han buscado mandar un mensaje claro y certero de unidad y cercanía.

