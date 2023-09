La agitada aparición del Príncipe William y Kate de Gales

A su regreso de sus vacaciones de verano, el Príncipe William y la Princesa de Gales, Kate Middleton, fueron los encargados de encabezar las apariciones públicas de la Familia Real en el primer aniversario luctuoso de la Reina Isabel. A pesar de un día especialmente complicado para los Windsor, los Príncipes de Gales tomaron con toda seriedad la posición que les fue otorgada hace exactamente un año para agradecer a la gente por sus muestras de cariño, y qué mejor que hacerlo en Gales, a donde ahora deben su título. Mientras durante su primera aparición se les vio sumamente formales en la Catedral de St. Davis, en Pembrokeshire, recordando la memoria de la Reina, durante su segundo compromiso en Gales se les vio mucho más relajados. En este mismo tono, durante ese fin de semana, los Príncipes de Gales se unieron a la Princesa Anne para protagonizar un episodio del podcast The Good, The Bad and The Rugby de Mike Tindall, el único en la familia que podía hacer ese encuentro posible con el fin de conmemorar el inicio del Mundial de Rugby. Esa misma noche, la Princesa volaba a París para asistir al partido de Inglaterra, antes de regresar a casa para preparar a sus tres hijos para el regreso a clases. Por supuesto, la agenda de los Príncipes también se retomaba al completo, con apariciones como la que hizo Kate a una prisión local en el marco de la Semana de la Prevención contra las Adicciones. Fue así como la pareja llegó a un nuevo día lleno de actividad en conjunto, con un viaje a Hereford, en donde se mostraron dispuestos a todo lo que estaba preparado para ellos.

La visita comenzó con una parada en Sterling Lines, hogar de miembros de los regimientos de las fuerzas especiales, en donde pudieron conocer a sus familias. Aprovechando su estancia en este condado, los Príncipes continuaron sus visitas con una parada por demás simpática, en la Marley Primary School, un colegio que se distingue por priorizar la enseñanza al aire libre, una de las causas más apoyadas por la Princesa de Gales. Fue así que se vio a William y Kate dispuestos a todo, desde cortar ramas para armar un refugio en la intemperie -en el cual se vio entrar a la Princesa entre las risas de los niños-, hasta armar una fogata para una de las actividades con las que los alumnos deben cumplir por lo menos una vez a la semana para adentrarse en la importancia del medio ambiente y la conservación del mismo. Entre risas y cómplices, los Príncipes bromearon con los pequeños que, sentados en troncos con ellos, les contaban un poco de cómo es su día a día en esta particular institución.

En un tono un poco más serio, la pareja visitó la organización We Are Farming Minds, dedicada a la lucha por la salud mental, causa muy cercana al corazón de los dos. Es importante recalcar que tanto el colegio como esta organización benéfica son parte del Ducado de Cornwall, que desde hace un año está a cargo del Príncipe William en su papel como heredero al trono, por lo que este tipo de visitas son de suma importancia.

El look todo terreno de Kate

A sabiendas de que éste sería un día que los llevaría a todo tipo de actividades, la Princesa de Gales buscó un look versátil que le permitiera estar cómoda en el campo y lo que tendría que hacer ahí, pero también formal para no restar importancia a los encuentros que tendría con distintas personas a lo largo de la visita. Fue así que esta mañana se le vio llevando unos sencillos skinny jeans en negro con un suéter de cuello redondo a juego, que eran perfectos para combinar con el blazer de Maje París en estampado Príncipe de Gales en gris oxford, que originalmente tuvo un precio de alrededor de 365 euros (alrededor de $6,658 pesos mexicanos), pero que ya no se encuentra disponible, pues aparentemente es de temporadas pasadas.

Cambiando un poco el tono de esta combinación que pudo haber sido muy diferente de haberla llevado con tacones, Kate eligió sus conocidos botines de la marca See by Chloé. Tal como hizo en su primera aparición de esta semana, Kate llevó su collar en honor a sus tres hijos de Daniella Draper, y el toque final fue su conocido reloj Ballon Bleu de Cartier -regalo del Príncipe William hace algunos años-. Una vez más, llevó la melena con el fleco mariposa abierto al frente, aunque la humedad hizo de las suyas y no mostró los marcados rizos que parecían inspiración de los años 70s.

