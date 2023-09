El look de Sofia de Suecia inspirado en Kate de Gales

Es bien sabido que la Princesa de Gales, Kate Middleton, cuenta con uno de los estilos más observados y seguidos alrededor del mundo. De hecho, no solamente impone moda entre el público en general, sino que hay otros signos de su clóset que han alcanzado a otras royals, como el modelo de zapatos Gianvito 105 de Gianvito Rossi, que es su favorito y que ahora no falta en el guardarropa de casi ningún palacio. Lo mismo ha sucedido con la silueta que suele preferir cuando se trata de vestidos, casi siempre con faldas de tubo y corte a la rodilla, volviéndose una de las figuras más recurrentes entre las royals para las ocasiones formales. Pero si hay una tendencia generalizada entre las mujeres de las casas reales, hay una royal que no pierde detalle de los looks de Kate, y esa es Sofia de Suecia. En más de una ocasión se ha visto a la esposa del Príncipe Carlos Felipe llevando exactamente el mismo diseño que ha lucido antes Kate, como lo ha hecho con aquel diseño de Self-Portrait en blanco, con un encaje jaipur en la parte superior y falda midi en sólido, que la Princesa de Gales estrenó en el 2016 y Sofia lo lucía apenas a inicios del año pasado en honor a la visita del mandatario de Corea del Sur en Suecia. Las coincidencias vienen de tiempo atrás, con el público notando que el look de la imagen de compromiso de Sofia y Carlos Felipe, combinaba a la perfección con el diseño que Kate había elegido para su propio anuncio con el Príncipe William. Con varios episodios similares a lo largo de los años, ahora, Sofia ha decidido inspirarse en una de las combinaciones más exitosas de Kate en los últimos meses, consiguiendo una combinación perfecta para su aparición en el servicio religioso en la Catedral de Estocolmo previo a la apertura del Parlamento sueco.

El sobrio look de Sofia

Aparentemente, el look de Sofia para esta aparición en la que se tenía que destacar la sobriedad y formalidad, decidió apostar por una de las combinaciones poco vistas, pero que fue muy exitosa para Kate en las últimas semanas. En el caso de la esposa de Carlos Felipe, conformó el look con una chaqueta blanca con detalles en negro y botonadura dorada, modelo Lesly de la firma sustentable Andiata, que se puede conseguir por 469 euros (alrededor de $8,623 pesos mexicanos), que ha combinado con una sencilla falda en negro.

Como complementos, llevaba unos tacones negros en gamuza modelo Elsa de Stinaa J., que tienen un precio de 3,999 coronas suecas (aproximadamente $6,158 pesos mexicanos). Si la forma de estos zapatos llama tu atención es porque esta firma está dedicada a la creación de zapatos que mantengan estándares ortopédicos. A juego con ellos, la Princesa eligió su bolso clutch negro con detalles en dorado de la marca Susan Szatmary, con un precio de 1,490 euros (algo así como $27,388 pesos mexicanos). Al tratarse de una ocasión formal, a diferencia de Kate, Sofia llevó este look con un tocado en negro que daba el toque final a su imagen.

La versión original de Kate

Dejando de lado sus tradicionales trajes sastre o los vestidos a los que recurría, sobre todo en la primera década de su trabajo como royal, en junio pasado la Princesa de Gales eligió un diseño que parece combinar dos piezas contrastantes de su guardarropa durante su visita a la National Portrait Gallery, de la que es patrona. Aunque se podría pensar que Kate unió dos piezas de su clóset, la verdad es que es un diseño de Self-Portrait que une una chaqueta con detalles negros y plateados, de botonadura y cinturón de inspiración militar, con una delicada falda midi de pliegues en chifón, que tenía un precio de 468 dólares (alrededor del $8,000 pesos mexicanos). A pesar de que este modelo se encuentra totalmente agotado, se puede hacer lo que Sofia, combinando dos piezas de texturas completamente diferentes para conseguir el mismo look de forma muy estilosa.

Como complementos, la esposa del Príncipe William llevó los zapatos Aquazzura Bow Tie en negro, combinados con una bolsa wallet de Chanel -firma que utiliza en contadísimas ocasiones, por lo que siempre destaca su presencia-. El toque final fueron unos aretes colgantes con perlas y diamantes de imitación de la marca Heavenly London.

