La parada de Meghan Markle en Londres camino a Düsseldorf

Desde que se supo que el Príncipe Harry viajaría a Alemania para la sexta edición de los Invictus Games, mucho se habló sobre la presencia de Meghan Markle. Como ha sucedido desde que comenzó su relación, los rumores no se han detenido alrededor de la pareja, pero en los últimos meses se intensificaron aún más, por lo que el anuncio de que Meghan acompañaría a su marido a Düsseldorf fue muy bien recibida por sus seguidores. Días después se supo que el Príncipe haría una visita en su camino a Alemania a Reino Unido, en donde no solamente asistiría a los WellChild Awards, sino que también pasaría ahí el primer aniversario del fallecimiento de su abuela, la Reina Isabel. A sabiendas de que Meghan lo había acompañado en otras ocasiones a esta especial premiación a niños con enfermedades graves, se llegó a pensar que ella también haría el viaje a Londres, pero cuando el día llegó, el Príncipe apareció en solitario. Un día después de este evento, en un vistazo muy discreto, se supo que Harry había visitado la tumba de su abuela en la capilla de St. George en Windsor en el primer aniversario luctuoso de Isabel II, una vez más, se sabía que se encontraba en solitario en su país natal, pues Meghan fue vista en California en los días siguientes. Fue así cómo justamente antes de que comenzaran los Invictus Games, el Daily Mail reportaba que el nombre de Meghan había desaparecido misteriosamente del programa de los juegos, en las apariciones que tenía anunciadas, para después ver a Harry en solitario en la inauguración -evento al que en la edición anterior Markle lo acompañó-. Con el segundo día en pleno, una vez más se vio al Príncipe sin su mujer en los juegos, pero sería esa misma tarde cuando se anunciaría que Meghan estaba por viajar a Alemania, plan que se cumplió hace unas horas, con una parada que nadie vio venir.

La ruta de Meghan Markle camino a Düsseldorf

Fue la tarde del lunes 11 cuando Meghan fue vista en el aeropuerto LAX de Los Ángeles, en su versión más casual para emprender el vuelo que la llevaría a Londres, camino a Düsseldorf. Por supuesto, ha llamado mucho la atención que la esposa del Príncipe Harry hiciera esta parada en la ciudad que marcó de forma definitiva los últimos años de su vida, pero parece que todo tiene una explicación más práctica de lo pensado. Al buscar vuelos de Los Ángeles a Düsseldorf, todos ellos cuentan con un vuelo de conexión, pues al parecer no hay una ruta directa entre las dos ciudades. Esta teoría va de la mano con los reportes que indican que Meghan estuvo apenas unos minutos en la ciudad natal de su marido antes de tomar un segundo vuelo que la llevaría a Alemania. Como es sabido, ésta es la misma ruta que Harry tomó, aunque él sí que decidió permanecer un par de días en Londres antes de completar su viaje hacia su destino final.

El look de Meghan para viajar

A pesar de que se trataba de un momento de lo más relajado para un camino que tomaría entre 14 y 17 horas, dependiendo del tiempo que haya tomado su escala, Meghan eligió un look casual, pero no por eso menos estiloso. Meghan llegó al LAX llevando un suéter azul marino en cuello en V de la firma J Crew, con un precio de $3,789 pesos mexicanos, que combinó con un pantalón de vestir en el mismo color con botonadura al frente modelo Polina de la marca Ulla Johnson, que aunque ya no se encuentran disponibles en su sitio, en Farfetch se pueden conseguir por $14,644 pesos mexicanos.

Como complementos, Meghan llevó unas mules de piso en beige de Valentino que le hemos visto en otras ocasiones. La ex protagonista de Suits llevaba la melena recogida en una coleta baja con una raya en medio, luciendo sus lentes de la firma francesa Céline. Para llevar sus cosas durante el vuelo, Meghan eligió el bolso Goyard con el que se le vio hace algunas semanas en California aunque en esta ocasión lo llevó en gris y no en blanco, en el que se podía ver una mascada y su sombrero blanco de Janessa Leone.

