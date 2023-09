El nuevo look de Kate Middleton, al estilo de Los Ángeles de Charlie

De vuelta completamente del período vacacional, la agenda de la Princesa de Gales, Kate Middleton, no se detiene. Después de la emotiva aparición que Kate y el Príncipe William tuvieron en el primer aniversario luctuoso de la Reina Isabel, el fin de semana, las apariciones de la pareja estuvieron enfocadas en el mundo del deporte. En una situación que nunca se había visto antes, Mike Tindall logró reunir a su suegra, la Princesa Anne, y los Príncipes de Gales, para que participaran en su podcast The Good, the Bad and the Rugby, en sus papeles de patrones de sus respectivas delegaciones de este deporte que se encuentra enfrentando su mundial. Como muy pocas veces se les ve, el trío se relajó por completo para hablar sobre su amor por el deporte y la vena competitiva que se vive a pleno durante los encuentros familiares. Esa misma tarde, Kate tenía una segunda aparición, precisamente volando a París para ver a la selección de Inglaterra competir contra la de Argentina en el Mundial de Rugby. Su primera aparición de esta semana ha sido una completamente diferente, y es que la Princesa de Gales visitó la prisión High Down, que recibe apoyo del Foward Trust, una iniciativa que busca ayudar a quienes se encuentran en el sistema criminal de justicia a tratar sus adicciones, como parte de las actividades alrededor de la Semana de Prevención de Adicciones. A pesar de que podría parecer una visita sombría, Kate decidió iluminar su paso con una sonrisa para cada una de las personas con las que se encontró en el lugar. Fiel a la sobriedad del momento, se le vio llevando una de sus combinaciones de trabajo más prácticas, pero llamó mucho la atención que su brillante cabellera cambió ligeramente de estilo y es que por primera vez llevó un fleco abierto con grandes ondas que bien podría estar inspirado en uno de los estilos más característicos de Los Ángeles de Charlie.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La segunda aparición del Príncipe William y Kate en el primer aniversario luctuoso de la Reina Isabel

El sombrero de Kate para su reaparición en Balmoral

Las sonrisas de Kate Middleton en su visita

Con alrededor de 1100 prisioneros, el centro que visitó de Kate es categoría C, lo que significa que tiene un nivel bajo de riesgo de que alguno de los presos pudiera escapar, pero tampoco pueden estar en libertad; además de que cuenta con una población de gente joven que ha cometido algún crimen. Teniendo esto en consideración, la Princesa de Gales pasó por la revisión de rutina a su ingreso, cuando un guardia acompañado por un perro policía - de nombre Penny- hicieron el proceso correspondiente, momento que arrancó una sonrisa divertida de Kate en un instante que se capturó en una imagen. Las autoridades explicaron a Kate cómo hacen estas revisiones a todos los visitantes, algo que ella encontró muy interesante, sobre todo por las reacciones de Penny al encontrar algo que no debe ingresar a la prisión. Una vez pasado ese momento, la Princesa se dispuso a conocer a algunos presos y sus familias, así como a las personas que los apoyan en su proceso para dejar atrás las adicciones que, en muchos de los casos, se vieron involucradas en los crímenes que cometieron.

El look de Kate

Como suele hacer cuando le toca una situación de trabajo como ésta, la Princesa de Gales recurrió a una de sus combinaciones de confianza que le permiten mantener la atención en la causa que está apoyando en ese momento. Kate llevó su traje Alexander McQueen en azul marino, que tiene también en rosa y blanco, con un blazer de bolsas diagonales y hombreras, que va un pantalón de vestir recto. Esta vez lo combinó con una sencilla blusa de punto blanca y el collar en honor a sus tres hijos de Daniella Draper, a juego con sus aretes en forma de hoja de Kiki McDonough.

VER GALERÍA

Lo que llamó especialmente la atención fue su nuevo peinado. En un corte que pareciera inspirado en el que Jacyn Smith llevaba en los años 70’s con un fleco mariposa abierto y la melena en capas marcadas gracias a unas ondas con volumen, Kate encantó dando un giro a su imagen de una forma sutil. Es bien sabido que el cabello de la Princesa es uno de sus atributos más admirados, por lo que los cambios que le hace suelen ser mínimos, de hecho, las veces en las que más corto lo llevó fue para distraer un poco la atención cuando estaba por anunciar sus embarazos. Pero, de vez en cuando, se da la oportunidad de hacer un ligero cambio como éste, que da un toque de frescura a su imagen.

El festival de música al que Kate habría asistido

Qué le pasó en la mano a Kate

No pasó desapercibido que la Princesa de Gales llevaba dos dedos de la mano derecha detenidos por cinta médica, según han reportado medios locales, esto se debe a un accidente casero que Kate tuvo mientras jugaba en un brincolín con sus tres hijos. Eso sí, se reporta que el Palacio de Kensington indicó que no se trata de nada de gravedad, simplemente un incidente cotidiano durante los juegos infantiles.

VER GALERÍA