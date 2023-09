Tras su viaje al Reino Unido, el Príncipe Harry arriba a Alemania para los Invictus Games

La agenda del Príncipe Harry ha estado repleta de actividades a lo largo de los últimos días, especialmente ahora que el hijo menor del Rey Carlos III ha vuelto a Europa para cumplir con algunos compromisos muy especiales. Para empezar, tras su llegada al Reino Unido, en donde participó en la nueva edición de los WellChild Awards, Harry fue visto a los alrededores de la St. George’s Chapel, en los terrenos del Castillo de Windsor, lugar en el que se encuentra la tumba de su abuela, la Reina Isabel II, a donde acudió a propósito del primer aniversario luctuoso de la monarca. Tras su viaje relámpago a su país natal, el Duque de Sussex nuevamente hizo las maletas y se trasladó hasta Düsseldorf, Alemania, donde este sábado han dado inicio los Invictus Games, una iniciativa fundada por el mismo Harry, la cual busca apoyar a los veteranos de guerra, una cita sumamente importante para él y a la que ha asistido en solitario.

Harry en los Invictus Games

El Príncipe Harry asistió al evento enfundado en un elegante traje azul marino, regalando sonrisas a donde se presentaba y mientras convivía con algunos de los voluntarios que hacen posible esta competición, así como algunos de los jugadores. El hijo de Diana de Gales ofreció un conmovedor discurso con el que inauguró el evento, que esta temporada tiene por lema 'Un hogar bajo el respeto', una ocasión en la que hizo una mención especial al equipo de Ucrania. Además, ha puesto el acento en la importancia de "derribar muros" para lograr respeto y reconocimiento entre los más de 500 atletas que participan.

Aunque Meghan Markle no lo ha acompañado en esta parte de su participación en los Invictus Games, se espera que en los próximos días la Duquesa llegue hasta Alemania y se una a su marido en esta encomienda. Sin embargo, la ausencia de Meghan no fue impedimento para que Harry hiciera eco de una nueva rivalidad entre ellos, pues en su discurso resaltó que varias naciones nuevas se habían sumado a los Juegos desde su última edición en 2022, que tuvo lugar en La Haya, después de haber sido retrasados ​​dos años debido a la pandemia de Covid-19. Harry confirmó que Colombia, Israel y Nigeria ahora eran parte de la competición, y esto podría significar un poco más de "competencia" entre él y su esposa. “Ahora no estoy diciendo que tengamos favoritos en nuestra casa", señaló Harry. "Pero como mi esposa descubrió que es de ascendencia nigeriana, es probable que este año se vuelva un poco más competitivo”, agregó con una sonrisa en el rostro.

El homenaje de Harry a la Reina Isabel II

Durante su participación en los WellChild Awards, iniciativa de la que Harry es patrocinador y que busca apoyar a niños con enfermedades graves, el Príncipe Harry se disculpó con los asistentes por no haber podido estar con ellos el año pasado, pues fue justo cuando falleció la Reina Isabel, por lo que no dudó en recordarla durante su discurso. “Como también saben, ella habría sido la primera persona en insistir en que siguiera viniendo para estar con todos ustedes en lugar de estar a su lado, y por eso sé que, exactamente un año después, nos está mirando a todos esta noche, feliz de que estemos juntos y sigamos destacando a una comunidad tan increíble”, expresó el integrante de la Familia Real británica.

¿Dónde se encuentra Meghan?

Aunque ha llamado la atención que el Príncipe Harry haya llegado al Reino Unido en solitario, hasta cierto punto se esperaba que fuera así, pues nunca se llegó a confirmar que Meghan Markle se hiciera presente en los WellChild Awards. Sin embargo, se esperaba que la Duquesa de Sussex acompañara a su esposo en la inauguración de los Invictus Games, algo que finalmente no sucedió. Sin embargo, algunos tabloides británicos aseguran que Meghan estaría llegando en los próximos días a Alemania para unirse a Harry, a pesar de que hace unos días se llegó a especular sobre su presencia en el evento, pues según reportaron los medios, el nombre de la Duquesa ha desaparecido del programa oficial que la mencionaba en algunos de los eventos, por lo que era incierto si es que Markle viajaría desde California hasta Düsseldorf para acompañar a su esposo.

