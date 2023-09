Solamente Mike Tindall podría unir en un podcast al Príncipe William, Kate y la Princesa Anne

Entre los muchos planes que tienen en su agenda el Príncipe William y Kate Middleton se encuentra un viaje a Francia, en donde serán partícipes de la Copa Mundial de Rugby 2023, un evento que fue inaugurado el pasado 8 de septiembre y que por supuesto ha atraído la atención de los Príncipes de Gales, quienes son grandes amantes de este deporte, pues lo viven con tal pasión, que incluso mantienen una conocida rivalidad, pues ambos sienten un fervor por equipos contrarios. Sin embargo, antes de partir a esta importante cita, han una participación sorpresa en el podcast The Good, The Bad and The Rugby, del cual Mike Tindall es uno de los conductores, una ocasión en la que también se han hecho acompañar de la Princesa Anne, y en donde hablaron de su amor por los deportes y por el rugby; una sincera charla en la que los Príncipes de Gales dieron muestra de la complicidad que existe entre ellos, así como de ese espíritu competitivo que tanto los ha caracterizado. A continuación, te presentamos algunos de los momentos más importantes de esta charla.

La divertida anécdota que han revelado el Príncipe William y Kate Middleton

James Haskell, copresentador del podcast de Mike, preguntó al Príncipe y a la Princesa de Gales si alguna vez participarían en un evento deportivo para padres en el colegio de sus hijos, un instante en el que Kate reveló una divertida anécdota al recordar que ya han sido parte de este tipo de actividades. Y es que según contó la Princesa, en aquella ocasión se había informado que no habría una carrera de atletismo; sin embargo, detalló que la escuela decidió cambiar de planes de último momento y convocar a los padres presentes a una carrera, algo que generó cierta preocupación en ellos, pues no se sentían preparados para hacerlo. A pesar de eso, Kate dijo que William había terminado en segundo lugar.

Sobre aquel momento, compartió: "Comencé simplemente corriendo y uniéndome, y luego miré a mi alrededor y estaba muy al frente. Había un padre italiano al frente y pensé: ‘Lo voy a alcanzar’. Un amigo mío que intentó alcanzarme se lesionó el tendón de la corva”, señaló Kate, quien detalló que tuvo que realizar la carrera descalza, aunque no recordaba en qué lugar había quedado.

Kate y William bromean sobre su ‘naturaleza competitiva’

En la charla también se hizo referencia a la rivalidad amistosa que existe entre los Príncipes de Gales, quienes son conocidos por ser competitivos entre sí. "No sé de dónde viene esto", bromeó entre risas Kate, antes de agregar: "No creo que hayamos podido terminar un partido de tenis. Se convierte en un desafío mental entre nosotros dos”, señaló, a lo que William agregó que, en efecto, siempre intentan "superarse mentalmente" para lograr la victoria.

Cuando se les preguntó si el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis habían heredado este rasgo de su personalidad, la Princesa Anne intervino y compartió su opinión al respecto: "Creo que sólo un poquito". Luego, Kate agregó: "Todos tienen temperamentos diferentes y, a medida que crecen y prueban diferentes deportes, será interesante ver cómo eso crece y se desarrolla".

William revela que no votó por Mike en el reality show en el que participó recientemente

Durante una discusión sobre mujeres inspiradoras en el deporte, se mencionó a Jill Scott, coprotagonista de Mike Tindall en I'm a Celebrity y capitana de la selección femenil de futbol de Inglaterra, y se le preguntó a William si había votado por ella en dicho reality, algo a lo que el heredero al trono británico respondió con total sinceridad, dejando en claro que prefirió mantenerse neutral y no votó por nadie, ni siquiera por Mike. "Me mantuve neutral", sonrió.

William habla de cómo los deportes lo ayudaron cuando era niño

Cuando se le preguntó si animaría a todos los jóvenes a practicar deportes, William expresó lo importante que era para él cuando era niño ser parte de un equipo o practicar algún deporte. "Poder unirnos, luchar juntos contra la adversidad, ganar o perder, jugar en el frío y la humedad, cualquier tipo de día en el que juegues, recibir algunos golpes o moretones, es una parte importante del crecimiento", explicó. De hecho, el Príncipe William contó cómo solía jugar al rugby en la escuela cuando era niño, a lo que la Princesa de Gales respondió en broma: "¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste?".

La Princesa Anne recuerda que solía competir con William

William y Kate no fueron los únicos que compartieron anécdotas deportivas, ya que la Princesa Anne también compartió algunas, revelando que solía competir con un joven Príncipe William en Balmoral. En su participación, la hija de la Reina Isabel II bromeó diciendo que las carreras de atletismo eran el único deporte en el que era buena. Algo a lo que William agregó: "Fuiste bastante rápida. La expresión que tenías en tu rostro era bastante aterradora".

Kate se declara amante de los deportes

Cuando se le preguntó sobre su deporte favorito, Kate dijo: "Me encantan todos los deportes, en general me encantan todos. Me gusta mucho nadar, personalmente me encanta nadar en cualquier lugar. Cuanto más fría el agua, mejor. Incluso cuando está oscuro y llueve, salgo y busco un poco agua fría (en donde nadar)”, compartió. Pero a pesar de su amor por la natación en aguas frías, la Princesa reveló que no compartía un amor similar por los baños de hielo.

