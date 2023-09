La esperada reaparición del Príncipe Harry en Reino Unido

Tal como se anunció, el Príncipe Harry viajó de su nuevo hogar en California a Londres, para hacer su primera aparición en Reino Unido, desde aquel viaje que hizo en mayo para dar su testimonio en una de las batallas legales que tiene en contra de los tabloides. Solamente a un día del primer aniversario luctuoso de la Reina Isabel, Harry ha podido cumplir con el compromiso que precisamente hace un año se quedaba pendiente, ante el anuncio en el declive de la salud de la monarca, los WellChild Awards, una de las iniciativas más cercanas a su corazón y una ceremonia a la que ha asistido en repetidas ocasiones a lo largo de los años. El año pasado, precisamente el día en el que el Príncipe y Meghan Markle harían un acto de aparición en la premiación a niños que sufren de alguna enfermedad grave en Reino Unido, comenzaron a encenderse todas las alarmas sobre el estado de la Reina Isabel, lo que haría que Harry cancelara su asistencia para poder volar a Escocia, en donde solamente horas después de aquel primer anuncio, la matriarca de los Windsor perdiera la vida. En aquel momento, el viaje de Harry y Meghan se dio completamente a la inversa de lo que se tiene planeado para esta ocasión. En ese momento, la pareja viajaba primero a Alemania para anunciar la sede de los Invictus Games 2023, para después dirigirse a Reino Unido para asistir a los premios WellChild; mientras que esta vez, el viaje ha tenido su primera parada en la ciudad natal del Príncipe, para después viajar a Düsseldorf, en donde se llevará a cabo esta edición de los juegos que creó para veteranos de guerra.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El Príncipe Harry, presente en el partido de Messi, ¿hubo encuentro con los Beckham?

El día en el que el Príncipe Harry llevó a Meghan a la tumba de la Princesa Diana

La aparición de Harry

Desde hace muchos años, el Príncipe Harry se ha entregado gustoso a esta premiación, conviviendo con los niños y regalándoles una sonrisa en sus duras batallas con enfermedades graves o extrañas que los aquejan. Es por esto que no sorprendió que en una faceta que no se le veía hace tiempo, Harry hiciera acto de presencia en esta tarde londinense en el Hulrlingham Club para convivir con los pequeños. Aunque se llegó a especular si como hizo en un par de ocasiones desde su boda, si aparecería acompañado de Meghan, el Príncipe llegó en solitario y con una enorme sonrisa para convivir con los pequeños, que emocionados le hacían todo tipo de preguntas y le presentaban algunas gracias que dejaron ver a un Harry relajado y cómodo en su papel, tal como sucedía en esta premiación a la que asistía año con año antes de su partida a Estados Unidos.

¿Se encontrará con Carlos III y el Príncipe William?

Mucho se especuló sobre si este viaje dejaba abierta la posibilidad de un encuentro de Harry con su familia, a la que parece no ve desde mayo pasado, cuando asistió a la ceremonia de coronación de su padre. Rápidamente, se descartó la posibilidad, más allá de por el distanciamiento claro que ha habido entre Harry y los Windsor ante las declaraciones que fueron desde el documental de los Sussex en Netflix, hasta el libro Spare del Príncipe, por cuestiones geográficas. Y es que Carlos III decidió refugiarse en Balmoral para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de su madre, en un guiño directo a la Reina Isabel, quien hacía lo propio en el aniversario luctuoso de su padre, resguardándose en Sandringham -donde murió George VI-, para pasar esta ocasión tan dolorosa en privado y en contemplación.

VER GALERÍA

Esto dejaba solamente a William como una posibilidad, pero si quedaba claro que esto era poco probable, la presencia del Príncipe de Gales en Bournemouth, a donde asistió al retomar su agenda pública tras las vacaciones de verano, cualquier encuentro con su hermano quedaba completamente descartado.

‘Nadie alrededor de mí me podía ayudar realmente’, el Príncipe Harry en su nueva docuserie

La marcada ausencia de Meghan

Después de un par de apariciones públicas de Meghan Markle en California, quien asistió en dos ocasiones distintas al Renaissance World Tour de Beyoncé, su ausencia en este viaje ha quedado marcada. Si bien, no se había anunciado que estaría presente en los WellChild Awards este jueves, lo que ha llamado la atención es que su nombre ha desaparecido del programa de los Invictus Games, en los que sí que se esperaba que tuviera participación. Si se esperaba que Meghan acompañara a Harry a Alemania, no se sabe si esto será posible, después de que tabloides británicos dieran a conocer que su nombre desapareció del programa en el que se le mencionaba. Ahora se tendrá que esperar a ver si estará o no en esta edición de los Invictus Games.

VER GALERÍA