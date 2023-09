El llamativo look de Meghan Markle en su segundo concierto de Beyoncé Meghan Markle no quiso perderse el concierto de cumpleaños de Beyoncé, en el que se reunió con un sinfín de celebridades

Si parecía que era toda una sorpresa que el Príncipe Harry y Meghan Markle hicieran una aparición en los palcos del SoFi Stadium en California, para asistir al concierto de Beyoncé, la verdadera revelación fue encontrar a la ex protagonista de Suits entre el público con un sinfín de celebridades en la noche en la que la cantante se encontraba celebrando su cumpleaños con el público. Si la primera noche se veía a Meghan bailando con Harry y con Doria Ragland -madre de la Duquesa- esta segunda ocasión el propósito de la asistencia era distinto y es que no solamente no se encontraba el Príncipe entre la audiencia, sino que parecía que era un ligero vistazo a lo que se podría esperar sobre el futuro de Markle. Si la primera noche de concierto, su asistencia fue captada por una persona del público que se encontraba sentada cerca de ellos, esta segunda vez, Meghan no tuvo problema en posar para uno de los fotógrafos de la presa junto a Kelly Rowland -excompañera de Beyoncé de Destiny’s Child- y la actriz Kerry Washington. Un detalle que no ha pasado desapercibido es que en la descripción que se encuentra en los bancos de imágenes de la fotografía, se refiere a ella directamente como la Duquesa de Sussex y no por su nombre de pila. Esas serían las primeras imágenes en verse, pero las segundas son más reveladoras, al dejar al descubierto que Meghan disfrutó del concierto junto a Ted Sarandos, CEO de Netflix, plataforma con la que los Sussex tienen un contrato por el que han trabajado en un par de producciones. Que si este detalle llamó la atención, una vez más, se vio a Meghan uniéndose al código de vestimenta de los fans de Beyoncé, con un vistoso look que no ha dejado a nadie indiferente.

Si la primera noche había decidido combinar con blanco el reglamentario plateado que se espera del público del Renaissance World Tour, en su segunda aparición se decantó por el negro, como muchas de las celebridades presentes. La Duquesa llevó una blusa con escote tipo halter del modelo Becca, de la firma Anine Bing, que se puede conseguir todavía en todas sus tallas por $4,350 pesos mexicanos. En esta ocasión, Meghan combinó su blusa con una falda de lentejuelas en un tono más cobrizo que el plateado que había elegido para la primera aparición que tuvo en el tour. Una vez más, llevó la melena suelta con raya en medio y un maquillaje natural, que la dejó disfrutar al máximo del concierto.

A pesar de que mucho se comentó la similitud de las imágenes posadas de Meghan con las celebridades con las que publicaba en su blog The Tig, quien se llevó la noche fue Doria Ragland. La madre de la Duquesa no solamente no se quiso perder de esta noche de ensueño, sino que además convivió a lo grande con algunas de las celebridades presentes, como Vanessa Bryant, quien compartió en sus redes sociales una fotografía con ella.

Una noche brillante

Si había alguien que podía hacerse de un sinfín de celebridades en su grupo de seguidores, esa era Beyoncé, quien a pesar de que a lo largo de su Renaissance World Tour ha tenido entre el público a un buen número de estrellas, en el concierto en el que celebró su cumpleaños, las cosas llegaron a otro nivel. Desde las Kardashian en pleno esplendor, con North West y Penelope Disick encabezando la comitiva de su famosa familia, hasta el multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Vanessa Bryant acompañada de su hija Natalia estuvieron presentes. Que el momento que se robó la noche fue el debut del romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet en público, después de meses de romances, por primera vez, la pareja se dejó ver de lo más enamorada, sin importar quién estuviera viendo.

Mientras Timothée y Kylie se besaban ante las cámaras, Tom Holland y Zendaya cantaban a todo pulmón Crazy In Love, protagonizando uno de los momentos virales de la noche. En el escenario, Diana Ross fue la encargada de celebrar a Beyoncé sobre el escenario, causando la sensación entre el público, en una noche que fue completamente inolvidable.

