El vistoso look de Meghan Markle en el concierto de Beyoncé

A pesar de que durante años, el Príncipe Harry y Meghan Markle llevaron una vida discreta en California, las últimas semanas han decidido tomar las calles de este estado, siendo captados por los paparazzis desde en la cena de cumpleaños de la ex actriz hasta saliendo de un centro comercial juntos. Pero, este fin de semana, las cosas fueron más sencillas para las cámaras que los buscan constantemente y es que la pareja asistió a dos de los eventos más multitudinarios que se dieron en Los Ángeles. Mientras el Príncipe Harry fue visto en solitario en el partido que se jugó entre el Inter de Miami contra el Los Angeles FC, en el que un sinfín de celebridades se dieron cita para ver a Messi en acción; la pareja asistió un día antes, junto a Doria Ragland -madre de Meghan- al concierto que Beyoncé ofreció en Los Ángeles como parte de su Renaissance World Tour. Aunque la presencia del trío podría haber pasado desapercibida, al no haberse ubicado en la misma zona que el resto de las celebridades, una persona que se encontraba en el palco de al lado de los Sussex grabó casi todas las reacciones que la pareja y Doria -quien más disfrutó el concierto- tuvieron a lo largo de la presentación de Beyoncé. Si en esta ocasión quedó claro que la verdadera fan de la intérprete es Doria y que comparte el gusto por sus canciones con su hija, el Príncipe se dejó ver entretenido por su esposa mientras pasaba el rato durante el show. Aprovechando la ocasión, Meghan mostró en esta aparición una versión completamente distinta de su guardarropa en este concierto, luciendo un look que iba a la perfección con el código de vestimenta que los verdaderos fanáticos llevan a los shows de Beyoncé.

El look de Meghan en el show de Beyoncé

A pesar de la poca luz que los iluminaba, los seguidores del estilo de Meghan no han fallado al identificar el look que llevaba en el Sofi Stadium durante la presentación de Beyoncé. Si en la parte superior, parecía que Meghan iba de lo más casual, bastaba con bajar la mirada para descubrir que éste no era el caso. La californiana eligió sumarse a la tendencia de los fanáticos de Queen B llevando una falda de tubo cubierta completamente por lentejuelas plateadas. El vistoso diseño que lució aún más cuando Meghan quiso bailar al ritmo de la música, es un modelo de la firma SPRWMN, que aunque ya no se puede encontrar en su sitio oficial, todavía está a la venta en tiendas digitales como Net-A-Porter por 755 libras esterlinas (alrededor de $16,364 pesos mexicanos). Para dejar que esa prenda fuera la clave de su look, la combinó con una sencillísima tank top blanca, que daba el toque casual a su imagen.

Por supuesto, éste no sería el toque de brillo en el look de la esposa del Príncipe Harry, quien combinó la pieza statement con unas estilosas sandalias. Recurriendo a la firma de zapatos que más ha llevado desde su boda con el Príncipe, Meghan lució unas delicadas sandalias modelo Celeste de la firma Aquazzura, que se distinguen por el nudo que se compone de las cintas que lleva al frente en pedrería. En esta ocasión, eligió la versión en blanco con plateado, que tiene un precio de 1,450 dólares (aproximadamente $24,906 pesos mexicanos).

Beyoncé lleva la moda del 'Renaissance World Tour' a otro nivel de la mano de Prada

¿Quién más acompañó a los Sussex?

A pesar de que en un principio parecía que Meghan y Harry solamente estaban acompañados de Doria Ragland, la realidad es que algunas amigas de la californiana también estaban en el palco. En algunas fotografías se puede ver hasta el frente del palco a Abigail Spencer, actriz y compañera de Meghan en la serie Suits, quien también fue una de las invitadas a la boda real en el 2018. La otra amiga de Markle que no se quiso perder esta presentación de Beyoncé fue Genevieve Hillis, quien a lo largo de los años ha acompañado a Meghan en otras apariciones públicas, como aquella comentada cita en el torneo de Wimbledon. Su amistad comenzó cuando ambas eran estudiantes de la Universidad de Northwestern, en donde ambas fueron parte de la sororidad Kappa Kappa Gamma.

