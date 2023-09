El Príncipe Harry, presente en el partido de Messi, ¿hubo encuentro con los Beckham?

Faltan solamente un par de días para que el Príncipe Harry y Meghan Markle se embarquen en el viaje que los llevará a Reino Unido y Alemania, por lo que parece que están aprovechando al máximo el tiempo que les queda en casa. Si antes no se les veía jamás por las calles de California, desde hace algunas semanas, los paparazzis se han dado vuelo encontrándolos en todo tipo de lugares, del mercado al gimnasio, pero este fin de semana las cosas fueron más sencillas, pues la pareja apareció en los eventos más concurridos de la ciudad. La primera aparición se dio en el esperado concierto del Renaissance World Tour de Beyoncé en Los Ángeles. La pareja se unió a una larga lista de celebridades que no quisieron perderse la presentación, y acompañados de Doria Ragland -madre de Meghan- tomaron uno de los palcos del Sofi Stadium, para entonar a todo pulmón los éxitos de la cantante. Una persona en el palco de al lado, los grabó mientras ellos disfrutaban al máximo del concierto, especialmente Meghan y Doria, quienes mostraron sus mejores pasos durante la presentación. Si parecía que ya se había visto todo del fin de semana de los Sussex, faltaba una aparición más por parte el Príncipe Harry, quien se unió a un sinfín de celebridades que no quisieron perderse la aparición de Messi en el encuentro del Inter de Miami contra el Los Angeles FC. A diferencia de la mayoría de los famosos que quisieron estar casi a nivel de cancha para ver al astro argentino, Harry disfrutó del partido desde uno de los palcos, aparentemente, sin encontrarse con David Beckham, quien tiene una relación especialmente cercana a la Familia Real británica, debido a la admiración que siempre le tuvo a la Reina Isabel.

El paso del Príncipe Harry en el partido de Messi

A diferencia del concierto de Beyoncé, en el que se veía más entretenido observando a su esposa disfrutar de las canciones, en esta ocasión, fue el Príncipe el que se mostró emocionado por lo que veía en la cancha. Siguiendo a detalle las jugadas que se iban dando en el partido, no tuvo reparo en mostrar su emoción y asombro, sobre todo ante las hazañas de Messi para su equipo.

La presencia de Harry en el partido se dio a conocer a través de una lista que el equipo de comunicación de la escuadra local entregó a los medios de comunicación presentes. En una larguísima lista en la que figuraban nombres como el del mexicano Jaime Camil -que tiene una relación muy cercana con el equipo-, así como Gerard Butler y Leonardo DiCaprio. Lo que llamó especialmente la atención, es que el nombre de Meghan también se encontraba en esta lista, pero, al parecer, decidió no asistir de última hora.

Quien sí estuvo entre el público, visiblemente emocionada, fue Selena Gomez, que en el grupo en el que se encontraba Tyga, Mario Lopez y algunos otros aficionados, se mostró de lo más emocionada por ver a Messi en acción. En esta ocasión, la cantante asistió al partido con sus grandes amigos, Brooklyn y Nicola Peltz-Beckham. Aunque el primogénito de Victoria y David no había hecho acto de presencia en los partidos de esta temporada del equipo de su padre, aprovechó su presencia en la capital californiana para poder disfrutar de uno de los partidos.

El itinerario del Príncipe Harry y Meghan Markle en Europa

¿Hubo encuentro entre Harry y los Beckham?

Otra cosa que llamó poderosamente la atención fue que, a pesar de que el Príncipe Harry mantenía, al igual que el resto de la Familia Real británica, una cercanía con los Beckham, parece que en esta ocasión no hubo un encuentro entre ellos, por lo menos de manera pública. De hecho, ha corrido un video en el que se ve a Harry llevado por un grupo de guardaespaldas, cruzándose con Brooklyn Beckham, sin que ninguno de los dos se dé cuenta de la presencia del otro. Ha de recordarse que en los tabloides ha corrido el rumor de la supuesta molestia de los Beckham con Harry y Meghan por un rumor que los apuntaba como la fuente de filtración de información, aunque esto ha quedado en mero rumor.

