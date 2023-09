El día en el que el Príncipe Harry llevó a Meghan a la tumba de la Princesa Diana

El 31 de agosto es un día muy difícil en la vida del Príncipe Harry y el Príncipe William, fue un día como éste, pero de 1997, cuando se dio aquel trágico momento en el que la Princesa Diana perdió la vida en un accidente automovilístico en las calles de París. Aquel momento cambiaría para siempre la vida de sus dos hijos, quienes a 26 años del fallecimiento de Diana de Gales, mantienen vivo su recuerdo a través de sus acciones. No hay una ocasión en la que los Príncipes no busquen rendir homenaje a las causas cercanas al corazón de su madre o incluso, la mencionen, teniéndola siempre presente sin importar el paso de los años. En el caso del Príncipe Harry, a menudo, el recuerdo de su madre está ligado a mucho dolor, apenas el 30 de agosto, en la premier del nuevo documental que realizó con Netflix, Heart of Invictus, se le escuchó decir cómo tuvieron que pasar muchos años antes de que buscara ayuda profesional para lidiar con los traumas emocionales que le venían de la pérdida de su madre. Con esto en mente, no sorprende que el Príncipe haya querido compartir el recuerdo de Diana con Meghan Markle, llevándola a la tumba de la Princesa en Althrop House, residencia de los Spencer. A pesar de que comenzó su relación con ella desde hace algunos años, no fue sino hasta el verano del 2022 cuando el Príncipe pudo compartir este significativo lugar con su esposa, según él mismo ha relatado a través de su libro Spare.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las palabras de la amiga de Diana de Gales que resuenan

Cinco claves que demuestran que la figura de Diana de Gales sigue presente 26 años después de su muerte

La visita de Harry y Meghan a la tumba de Diana

En uno de los capítulos del comentado libro, el Príncipe empieza a narrar en primera persona: “Ninguna visita a este lugar fue fácil, pero ésta…(en el) vigésimo quinto aniversario. Y la primera vez de Meg. Por fin, estaba trayendo a la chica de mis sueños a casa para conocer a mi mamá”, se lee en una de las frases más nostálgicas y conmovedoras del relato. “Dudamos, nos abrazamos y después entré yo primero. Puse flores en la tumba. Meg me dio un momento, y hablé con mi madre en mi cabeza, le dije que la extrañaba, le pedí guía y claridad. Sintiendo que Meg también podía querer un momento, caminé alrededor de la cerca, viendo el estanque. Cuando regresé, Meg estaba hincada, ojos cerrados, con las palmas puestas sobre la tumba”, continúa, “Le pregunté mientras caminábamos de vuelta al bote, por qué había rezado. ‘Claridad’, ella dijo, ‘y guía’”.

En retrospectiva, es posible saber que este viaje se dio en un contexto muy particular, sin que ellos siquiera lo supieran. Mucho se esperaba que el Príncipe William y el Príncipe Harry tuvieran un encuentro en el 25° aniversario del fallecimiento de su madre, incluso, muchos esperaban una escena como la que se vio, tanto en la develación de la estatua de Diana en el Palacio de Kensington, como la que se dio hace algunos años en el mismo lugar, cuando los hermanos acompañados de la Princesa de Gales salieron a agradecer a la gente las muestras de cariño en memoria de Diana.

VER GALERÍA

Al final de cuentas, el esperado encuentro se daría solamente unos días después, por una razón por demás devastadora. El Príncipe Harry y Meghan Markle se encontraban en Reino Unido, después de una breve visita a Alemania, cumpliendo con compromisos de sus propias causas, cuando el 8 de septiembre, solamente una semana después del aniversario del fallecimiento de Diana, se encendían todas las alarmas. El estado de salud de la Reina Isabel estaba en declive, y sus más cercanos, entre ellos Harry, eran llamados a Balmoral en Escocia, en espera de lo peor. Desgraciadamente, ante la distancia, ninguno de los Windsor llamados al lugar pudo llegar a tiempo para ver a la monarca todavía con vida -se habla de que solamente Carlos III y la Princesa Anne, que estaban ya en el país, pudieron estar con ella-. Lo que comenzaba como un breve viaje de trabajo con su toque nostálgico para Harry y Meghan, se convertía en un momento histórico, alargando su estancia hasta el final de los funerales de la Reina.

El reproche del Príncipe Harry a su madre en sus memorias

Las palabras del Príncipe William

Fiel a su personalidad y posición, a pesar de que de forma explícita, William siempre ha sido más reservado cuando del recuerdo de su madre se trata, en más de una ocasión ha dejado claro que mantiene su memoria siempre con él. Un comentario durante un discurso o un encuentro con el público, o su constante apoyo a las causas de su madre, son cosas del día a día para él. Pero pocos momentos son más emotivos en esta historia que aquel Día de las Madres cuando la Princesa Charlotte le dedicó un mensaje a la Princesa Diana, su abuela: “Querida abuelita Diana, estoy pensando en ti en el Día de las Madres. Te quiero mucho. Papá te extraña. Mucho amor, Charlotte”. El que la Princesita tuviera presente a su abuela y lo mucho que William la extraña, dejó claro que su recuerdo es una constante en la residencia de los Gales.

En el 2017, en el documental Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, el Príncipe William trató de poner en palabras su pérdida: “Poco a poco, intentas reconstruir tu vida, tratas de entender lo que pasó. Me mantuve ocupado, también, para permitirte pasar por la primera fase de shock”. También, en esta serie de entrevistas, habló de la presencia de su madre el día de su boda en el 2011, “Sabes, hay veces en las que ves a alguien o algo para que te dé fuerza y en verdad sentí que ella estuvo ahí para mí”.

Más recientemente, el Príncipe salió de la norma y tomó cámara y micrófonos para defender la memoria de su madre durante la polémica alrededor de la investigación de la entrevista que la Princesa otorgó a Panorama de la BBC.

VER GALERÍA