Máxima de Holanda retoma su agenda enfundada en sus looks más coloridos Tras un agitado verano, Máxima de Holanda ha vuelto al trabajo luciendo sus looks más vistosos

El verano está dando sus últimos destellos, pero después de varias semanas lejos de los reflectores, las Familias Reales han retomado su agenda pública. Máxima de Holanda tuvo un verano diferente, si hace un tiempo despedía a su segunda hija, Alexia, quien se iba a estudiar al United World College of the Atlantic en Gales con la Princesa Leonor, estas vacaciones a quien ha despedido a sido a su hija menor, la Princesa Ariane ha puesto rumbo para continuar con sus estudios en el United World College Adriático en Italia. Con esto en mente, parece que la familia ha querido aprovechar al máximo sus últimas semanas juntos, alejándose completamente de los reflectores. Después de protagonizar su tradicional posado en las playas neerlandesas, la Familia Real de los Países Bajos emprendió el viaje a Grecia, uno de sus lugares favoritos para vacacionar en esta temporada. De estos días, hubo apenas algunos vistazos de la familia, especialmente de Máxima, quien fue vista en una galería de arte con un vistoso diseño de Dolce & Gabbana. Al parecer, ésta sería una probadita de lo que estaba por venir en su clóset. Este fin de semana, la Familia Real hizo una aparición en el Gran Premio de la Fórmula 1. Los Reyes, acompañados de sus dos hijas mayores, asistían a la popular carrera, en la que Máxima mantenía un look casual, en vísperas a su regreso a las labores de su posición. Ha sido esta semana, como cuando algunas de las otras royals europeas, Máxima retomó su agenda de lleno, apariciones en las que ha sorprendido que ha decidido pintar su guardarropa de color. Si bien, en el caso de Máxima, más siempre ha sido más, y no es raro verla jugar con los bloques de color, en esta ocasión, ha llevado sus combinaciones más allá.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Máxima y sus hijas, pura inspiración para el verano con prendas de lino y joyitas de colores

Máxima lo confirma: este look es el nuevo flechazo de las 'royals'

El look multicolor de Máxima de Holanda

Esta mañana, Máxima apareció en el centro comunitario de Wijkpaleis en Rotterdam, para reunirse con representantes del programa de salud mental Herstel Dichtbij. Para esta ocasión en la que pudo convivir con algunas personas que se benefician de este programa, la Reina Máxima eligió las piezas más vibrantes de su clóset. La pieza clave de este look fue una blusa multicolor con diseños geométricos que combinaba del azul, al amarillo, pasando por el verde y un tono bajo de magenta. Si se pensaba que esta sería la única explosión de color en este outfit, faltaba ver que Máxima la combinaría con unos pantalones sastre pata de elefante en naranja. Por su corte y estilo, parecen los mismos de Natan -su firma de cabecera- que llevó en mayo pasado en un look completamente en este color.

Siguiendo el mismo tema de aquel outfit, Máxima repitió sus vibrantes sandalias de tacón cuadrado y diseño geométrico en naranja modelo N3988 de Natan que se le vieron hace algunos meses. A diferencia de aquella ocasión cuando el bolso lo lució en un tono arena, en esta ocasión mantuvo el tema anaranjado para llevar un clutch de piel en naranja, color que destaca en su clóset al estar íntimamente ligado con el país.

VER GALERÍA

El cambio que sufrió el vestido de Máxima de Holanda antes de la coronación

Otro destello de color

Ésta no ha sido la única colorida aparición de Máxima, quien posó en estos días con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. No se sabe si la esposa del Rey Guillermo Alejandro hizo un viaje exprés a Nueva York en estos días o si la imagen fue tomada en días previos, lo que es un hecho es que Máxima mantenía su perfecto bronceado tras las vacaciones. Esto fue resaltado a través de la colorimetría que eligió para la ocasión llevando un llamativo vestido en verde vibrante. Se trata del modelo Tasha de su firma de cabecera Natan con mangas largas abullonadas y una costura al inicio de la falda. Este modelo ya solamente se encuentra disponible en un estampado floral naranja con rosa, y aunque en su versión original tenía la espalda completamente descubierta, se cree que fue modificado para la Reina.

En esta ocasión, Máxima decidió aderezarlo con sus aretes de peridotos y perlas de la firma neoyorkina Scully & Scully. Los ha combinado con un brazalete modelo Le Cube de la marca Dinh Van, así como una pulsera de oro con zafiros en forma de ojo modelo Avra de Marianna Lemos, que ha encantado a esta familia en los últimos meses.

VER GALERÍA