‘Nadie alrededor de mí me podía ayudar realmente’, el Príncipe Harry en su nueva docuserie A pesar de que hace unos años, el Príncipe Harry atribuía a William la ayuda que necesitó algún momento, en Heart of Invictus sus palabras han sido distintas

Con la publicación de su documental con Netflix y el libro Spare, parecía que el Príncipe Harry y Meghan Markle cerraban la puerta a los relatos sobre el pasado y daban vuelta a la hoja para enfocarse en nuevos proyectos, el primero, Heart of Invictus, una nueva docuserie en la que el Duque había trabajado sobre los juegos que fundó para los veteranos de guerra con alguna lesión. A pesar de que se sabía de este proyecto desde que se anunció la colaboración de la pareja con la plataforma de streaming, no se sabía de su estreno, hasta que hace poco tiempo se habló de agosto como la fecha aproximada. Seguramente, nadie esperaba que fuera este 30 de agosto cuando se estrenaran los primeros capítulos de esta producción, ¿la razón? La cercanía a ese temido 31 de agosto, una fecha clave en la que cambió el rumbo de la vida de los Windsor, con el fallecimiento de la Princesa Diana. A pesar de la sorpresa que provocó la fecha elegida, ha sido este miércoles cuando se han dado a conocer las primeras entregas del nuevo proyecto de Harry, el cual de forma inesperada presentó la noche del martes en un cine de California, para un pequeño grupo de personas que pudieron ver los dos primeros capítulos de la serie. En vísperas de su próximo viaje a Reino Unido, el Príncipe participa en primera persona en lo que se ve en la pantalla y aunque no se esperaba que hiciera referencia a su pasado, al hablar de cuestiones tan íntimas como la salud mental, no ha podido evitar el tema. En esta ocasión, el Príncipe habla de las dificultades que encontró y cómo en su entorno no contaba con la red de apoyo para salir adelante. Estas sentidas palabras han sido retomadas en Reino Unido y comparadas con lo que decía hace algunos años, al atribuir esa ayuda a su hermano mayor, el Príncipe William.

Las revelaciones del Príncipe Harry sobre su salud mental

Durante el documental, se le escucha decir directamente a la cámara: “La lucha más grande para mí, fue la gente. Nadie alrededor de mí me podía ayudar realmente. No tenía este tipo de estructura de apoyo, esa red o los consejos de expertos para identificar qué es lo que estaba pasando verdaderamente conmigo”. El Príncipe continuó en esta línea, diciendo sobre la búsqueda de ayuda cuando de salud mental se trata: “Desafortunadamente, como yo, la primera vez en la que consideras la terapia es cuando estás tirado en el piso en posición fetal, probablemente deseando que hubieras lidiado con algunas de estas cosas antes. Y eso es lo que verdaderamente quiero cambiar”.

Durante el documental, el Príncipe habló sobre su propia experiencia en el ejército y cómo ésta fue el desencadenante en su proceso de la búsqueda de salud mental: “Mi tiempo en Afganistán, en 2012, volando (helicópteros) Apache, en algún momento después de eso, hubo algo que se desencadenó y el punto clave para mí fue, de hecho, regresar de Afganistán, pero lo que estaba surgiendo venía desde 1997, cuando tenía 12 años”, explicó refiriéndose a ese lamentable 31 de agosto de 1997, cuando la Princesa Diana perdió la vida y el camino de Harry cambió para siempre.

“Perder a mi mamá a una edad tan temprana, el trauma que tenía, realmente nunca estuve consciente de eso, nunca se discutió, estaba suprimido. En realidad, nunca hablé sobre eso como la mayoría de los jóvenes hubieran hecho. Pero, cuando surgió, estaba zumbando en las paredes, estaba sintiendo todo en vez de estar sedado”, continuó explicando sobre este proceso.

Mientras en estas imágenes se escucha a Harry hablar de estos difíciles momentos, explicando que no contaba con el apoyo a su alrededor para saber lidiar con ellos, durante una entrevista que otorgó en el 2017 al podcast Mad World de Bryony Gordon, relataba que quien lo ayudó en ese entonces fue el Príncipe William. Al referirse al momento en el que decidió buscar ayuda profesional, dijo: “Todo se trata del momento correcto. Y para mí, personalmente, mi hermano, tú sabes, Dios lo bendiga, fue un gran apoyo para mí. Seguía diciéndome: ‘Esto no está bien, esto no es normal, necesitas hablar con alguien sobre estas cosas, está bien’”.

El guiño a sus hijos

Al inicio de estos primeros episodios que están disponibles en la plataforma, se escucha a Harry presentándose ante las cámaras desde su residencia en Montecito: “Mi nombre es Harry. En un día normal, soy papá de dos (niños) de menos de tres años, tengo un par de perros, (soy) un esposo, soy el patrón fundador de Invictus Games Foundation. Hay muchos roles que uno ocupa, pero creo que hoy todo se trata de Invictus”.

En otro momento de estos episodios, se escucha al Príncipe hablar directamente sobre su primogénito al dar un sentido discurso a los veteranos que participan en estos juegos: “Cuando hablo con mi hijo Archie acerca de lo que quiere ser cuando crezca, algunos días es un astronauta, algunos días es un piloto. Pero lo que le recuerdo es que sin importar lo que quieras ser cuando sea grande, lo más importante es tu carácter. Y nada haría más orgullosos a su mamá y a mí que verlo tener el carácter que tenemos delante de nosotros hoy, el de ustedes”.

