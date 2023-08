Del neutro de la Princesa Victoria al colorido de la Princesa Mette-Marit, los looks de la vuelta al trabajo de las royals Después del verano, las Princesas Victoria de Suecia y Mette-Marit de Noruega han retomado su agenda pública con looks similares, pero en distintas tonalidades

El verano es una de las pocas ocasiones en las que los royals desaparecen en medida de lo posible, a pesar de esto, hay ocasiones en las que tienen que dejarse ver como los respectivos cumpleaños de la Princesa Victoria de Suecia y la Princesa Mette-Marit de Noruega, quienes en distintos momentos del verano celebraron de forma pública. Si bien, Victoria fue la primera en cumplir años, en julio pasado, cuando se dejó ver rodeada de su familia en el Castillo de Solliden, la Princesa Mette-Marit fue quien recientemente celebró por todo lo grande sus 50 años, en un festejo compartido con su marido, el Príncipe Haakon. Pero como ha sucedido alrededor de todo el mundo, las vacaciones han comenzado a llegar a su fin. Tal como hacía la Princesa Mary de Dinamarca hace algunos días, Victoria de Suecia y Mette-Marit de Noruega han ido retomando su agenda pública de vuelta al trabajo. La primera aparición de la heredera al trono sueco fue la semana pasada, durante la entrega del Stockholm Junior Water Prize Award, en el Waterfront Congress Centre, cuando recurrió a una de sus coloridas faldas ampliamente conocidas, pero manteniendo el aire veraniego. Las cosas cambiaron cuando apareció acompañada de su padre en el seminario del Stockholm Water Prize, en este mismo centro. Cuando decidió recurrir a una práctica combinación que va de maravillas con la vuelta al trabajo. Para muestra, la reciente aparición de la Princesa Mette-Marit en el Oslo University Hospital, cuando recurrió a un look muy similar, eso sí llenó de color.

El look de la Princesa Victoria

Dejando claro que, la vuelta al trabajo es muy similar para todos, Victoria dejó en el clóset los veraniegos vestidos y las alpargatas para reaparecer con un sencillo traje sastre. El blazer es el modelo Sasha de la firma escandinava Filippa K, que iba a juego con los pantalones en el mismo color paja modelo Emma de la misma marca. Esta vez, dándole un toque de feminidad, la Princesa lo ha combinado con una sencilla camisola en satín color marfil, modelo Nathalie de la tienda sueca Vesnaw -que ya no se encuentra disponible al ser de otra temporada-.

Como complementos, la Princesa llevó un bolso cruzado de la marca Little Liffner que le hemos visto desde el 2019, pero ya no se encuentra a la venta. Los tacones fueron el modelo 85 de la firma sueca MarZio, a juego con su bolso. Mientras que en cuanto a joyería, la Princesa decidió limitar sus accesorios a unos sencillos pendientes modelo Glory con diamantes engarzados en metal con chapa de oro, de la marca Dulong, que se pueden conseguir por 17,500 coronas danesas (alrededor de $42,961 pesos mexicanos), parte de la colección de la Princesa desde el 2019. El toque final fue un collar largo con un par de dijes en dorado.

La colorida versión de la Princesa Mette-Marit

La visita de Mette-Marit de Noruega tenía un tono muy diferente, por lo que un poco de color para alegrar la ocasión era bien recibido. La Princesa se encontraba visitando el Children’s Department for Cancer and Blood Diseases en el Oslo Hospital University. Al tratarse de un encuentro con niños que pasan por estos durísimos padecimientos, la Princesa decidió animar un poco la ocasión con un look además de colorido, bastante estiloso.

La Princesa llevó su blusa en rosado con cuello en V, modelo Harrow de la firma Fold, con un precio de $7,250 pesos mexicanos. Si se pensaba que ese era todo el color, elevó aún más las apuestas con un estiloso pantalón sastre de corte abierto en color berenjena. Con un corte hasta la cintura, estos pantalones son del modelo Vesta de la colección de Gabriela Hearst. Los pantalones que se encuentran disponibles en distintos colores, pueden conseguirse por 990 dólares (aproximadamente $16,658 pesos mexicanos).

Que para enmarcar este look, la Princesa ha recurrido a un colorido bolso clutch que brillaba gracias a su combinación de rosado con negro en textura. Se trata de un modelo de la firma italiana Maria La Rosa, que Mette-Marit compró en el 2017. En cuanto a accesorios, decidió apostar a la sencillez, sin perder la elegancia, con el anillo Clash de Cartier.

