El sombrero de Kate para su reaparición en Balmoral

Tal como sucede cada verano, el Príncipe William y la Princesa de Gales, Kate Middleton, han aprovechado las semanas de vacaciones de sus tres hijos para hacer una pausa en su agitada agenda y escapar a su residencia de Norfolk, Anmer Hall. Desde aquella aparición que hicieron con el Príncipe George y la Princesa Charlotte en la final masculina del torneo de Wimbledon, solo se ha sabido de los Príncipes de Gales a través de reportes, y algún vistazo como el que se dio al Príncipe de Gales y su hija en el video de apoyo a la selección femenina británica de futbol en su final del Mundial. Ante esto, se sabía que para cerrar el verano, siguiendo la tradición de los Windsor, los Príncipes de Gales se trasladarían a Escocia, para acompañar a Carlos III en su primer verano en Balmoral. A ellos se unirían otros miembros de la familia, de hecho, desde la semana pasada se daban reportes de la llegada de la Princesa Eugenia con sus dos hijos, así como la Princesa Beatriz con su esposo Edoardo Mapelli Mozzi y su hija Sienna. A pesar de que éste suele ser el momento de descanso en privado para los royals, alejados de toda presión pública, este fin de semana, los Windsor hicieron una aparición especial. Carlos III encabezó a la familia en su camino a la iglesia de Crathie Kirk en Escocia, para asistir al servicio religioso del domingo. Si llamaba la atención que los Príncipes de Gales se trasladaran en el mismo auto del Príncipe Andrés, el look de Kate no pasó desapercibido. Y cómo hacerlo si han pasado semanas desde que los fieles seguidores de su estilo han podido ver alguna de sus estilosas combinaciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Detalle a detalle, los nombramientos que Carlos III ha dado a Kate y William

Por qué Kate y William no se quedarán en Balmoral en su visita a Escocia

El look de Kate Middleton

A pesar de que apenas y se le alcanzó a ver en el automóvil que la llevaba a la iglesia, esto no fue un impedimento para que sus seguidores identificaran rápidamente las prendas que llevaba. Apenas visible por la puerta del coche, se descubrió que la Princesa de Gales llevaba un trench coat en el tartán Marlborough, de la firma Holland Cooper. Se trata del modelo Leveret, que no se le había visto antes y que tiene un precio de 849 libras esterlinas (alrededor de $17,888 pesos mexicanos). Es sabido que, cuando Kate visita Escocia, se suele decantar por este estampado y también por esta marca, con uno de sus looks más aplaudidos combinando precisamente estos dos factores.

VER GALERÍA

El toque especial que sumó a este look fue el sombrero estilo fedora que llevó en esta ocasión. Se trata del modelo Suffolk de la firma Hicks & Brown, en color café con plumas de faisán, que se puede conseguir por $2,150 pesos mexicanos. Para lucirlo al máximo, Kate llevaba la melena recogida en un moño bajo, que también dejaba lucir sus aretes colgantes. A pesar de todavía encontrarse de vacaciones, parece que para esta aparición -que no estaba registrada y fue apenas capturada en el paso de los royals en sus autos-, la Princesa apostó por uno de sus looks de confianza cuando aparece con la familia en una situación como ésta.

VER GALERÍA

La polémica por las críticas a la joyería de Kate

Las ocasiones en las que Kate apuesta por este tipo de sombreros

A pesar de que no es nada raro ver a Kate Middleton llevando un sombrero o tocado, este estilo de accesorios más casuales, los reserva para las apariciones en familia, lejos de la mirada pública. Las últimas ocasiones en las que se ha dejado ver con sombreros estilo fedora, han sido precisamente asistiendo a un servicio religioso -tanto en Norfolk como en Sandringham- en una ocasión familiar, lejos de los reflectores. Otro factor a considerar es que regularmente los lleva con la melena suelta, a diferencia de esta ocasión, en la que recurrió a uno de sus elegantes moños bajos.

De hecho, hay algunas imágenes antes de su matrimonio con el Príncipe William, en las que se le ve con este estilo de sombreros, lo que hace pensar que son parte de su gusto personal y no del guardarropa que tiene destinado para sus apariciones públicas. Esto sucede con algunas prendas que se le han visto a lo largo de los años, sobre todo cuando es fotografiada lejos de los reflectores, reservando así parte de su clóset para los momentos privados.

VER GALERÍA