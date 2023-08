¿Una pista más de que ésta es la cuenta de Instagram de Meghan Markle?

Justamente, cuando se intensifican los rumores sobre un supuesto regreso de Meghan Markle al mundo de las redes sociales, después de aquel sonado retiro tras el anuncio de su compromiso con el Príncipe Harry en noviembre del 2017, una nueva pista se acumula apuntando a la cuenta que podría estar detrás de este regreso. Desde su partida de Reino Unido en marzo del 2020, mucho se ha rumorado que Meghan podría retomar aquel famoso blog de estilo de vida que llevaba de la mano con su carrera como actriz, un gran apoyo de esta plataforma era, sin duda, su cuenta de Instagram. Cuando su vida cambió ante su inminente llegada a la Familia Real británica, tuvo que dejar ambas plataformas, pero no se despidió por completo de las redes sociales. Mucha de su estética y estrategias web se vieron reflejadas en el perfil que su oficina de comunicación llevaba bajo el nombre Sussex Royal, pero esta cuenta también desapareció ante su partida de sus posiciones senior en la Casa Real. Después de esto, en repetidas ocasiones, el Príncipe Harry ha mostrado su rechazo a estas plataformas, pero parece que Meghan no está tan convencida de abandonar por completo las redes. Hace precisamente un año. en la entrevista que dio a The Cut, se rumoraba que estaba por regresar a Instagram, pero con el paso de los meses sin que esto sucediera, la esperanza se acabó. Tal como ha pasado en los últimos años, recientemente se intensificó el rumor de que no solamente regresaba a Instagram, sino también con su blog The Tig, pero hasta el momento no ha pasado esto. Lo que es un hecho es que, en vísperas de su regreso a Europa, por primera vez hay una cuenta, bajo el nombre @meghan que suena cada vez más a ser el perfil con el que Markle hará su regreso, y una nueva pista se ha sumado ligándola con la esposa del Príncipe Harry.

La supuesta cuenta de Meghan Markle

Hace algunas semanas, entre millones de cuentas en Instagram, nadie sabe cómo se dio con un perfil bajo el nombre Meghan, en el que, al ser privado, únicamente se puede ver en miniatura una foto de perfil que deja ver unas flores salvajes -dalias en color rosa pálido-. Esto bien podría pasar desapercibido, si no fuera por los codiciados que son los nombres de usuario a estas alturas. El conseguir la disponibilidad de un nombre es algo por demás complicado y, tras tantos años de existencia, se dice que para lograrlo, se requiere de la intervención directa de Instagram.

Si las sospechas no han faltado alrededor de esta cuenta, este fin de semana se ha dado una nueva pista que no ha pasado desapercibida. Y es que entre los 106 mil seguidores con los que al día de hoy cuenta el perfil (las primeras semanas, ante las especulaciones tenía solamente 40 mil), se encuentra Mandana Dayani, quien en su momento trabajara con Meghan y que fue una de las personas que dieron su testimonio sobre la pareja en el documental de la pareja en Netflix.

¿Otra pista que encontramos? Si en la cuenta de Instagram de Meghan era muy común que compartiera fotografías de flores, eran peonías las que solían adornar su casa, por lo que nos dimos a la tarea de investigar por qué en esta ocasión las dalias serían las elegidas para su misteriosa foto de perfil. Un detalle conocido de Meghan es que su perfume personal es el Dahlia Divin de Givenchy, lo que podría ser la clave detrás de esta elección. Investigando la imagen, dimos con que es una fotografía de banco, tomada por Annie Spratt y para el perfil de Instagam se movió un poco la exposición de la imagen original.

¿Cuándo regresará a Instagram?

Ante la aparición de este perfil, la gran interrogante es cuándo se dará la primera publicación. De momento, la cuenta no sigue a nadie ni ha publicado nada, solamente ha ido acumulando seguidores a través de la especulación. Si el año pasado, The Cut reportaba que Meghan fue quien de propia boca anunció su regreso, la realidad es que hasta el momento el proyecto no se ha cristalizado y todo ha quedado en meros rumores.

Por supuesto, a pesar de que hasta el momento no hay nada confirmado alrededor de esta cuenta, no han faltado las especulaciones del Daily Mail que apuntan a que Meghan podría llegar a cobrar hasta 1 millón de dólares por una colaboración pagada en un perfil de Instagram personal. Dado a que ella misma ha contado que monetizaba su blog y que era algo que funcionaba muy bien, no suena descabellado que este nuevo inicio sea una nueva forma de negocio para ella. De hecho, mucho se ha dicho que su intención sería convertir The Tig en lo que hoy en día es Goop, el sitio de Gwyneth Paltrow -con quien se le vio cenando hace algunas semanas-.

