El itinerario del Príncipe Harry y Meghan Markle en Europa

Cuando dejaron la Westminster Abbey en marzo del 2020, muchas cosas quedaban en el aire, el futuro del Príncipe Harry y Meghan Markle parecía incierto. Después de una temporada en Vancouver Island, la familia se establecía en casa de un amigo en California, antes de encontrar su hogar en Montecito, en donde se han establecido con sus dos hijos. Si en ese momento las cosas parecían inestables entre los Sussex y la Familia Real británica, nadie podría haber anticipado que los lazos se verían más afectados, primero con la entrevista que otorgaron a Oprah y aquella estoica respuesta de Isabel II -’los recuerdos pueden variar’-, y más recientemente ante la publicación del documental de la pareja con Netflix y el libro de memorias del Príncipe Harry. Ante esto, parece que no hay vuelta atrás, la brecha entre la pareja y los Windsor se anticipa difícil de reconstruir, pero esto no ha significado que en un par de ocasiones, hayan aceptado reencontrarse con ellos. Si a principios del año pasado viajaban a Reino Unido para una breve aparición en las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, cuando en septiembre tenían planeada una serie de citas en Europa en las que no figuraba la Familia Real, los planes cambiaron cuando se anunció el declive en la salud de la monarca y su posterior fallecimiento. Los Sussex fueron incluidos en los dolorosos funerales de la Reina y tras esto, no se sabía cuándo volverían. Comenzó este año con Spare y su impacto, pero Harry regresaba a Reino Unido de forma inesperada para asistir a la audiencia de uno de sus casos contra los tabloides, sin ver a su padre o a su hermano. Llegaban después las negociaciones para la asistencia de Harry a la coronación de Carlos III, una visita breve, antes de regresar a rendir su declaración en la corte solo unas semanas después. Ahora, el Príncipe Harry y Meghan Markle tienen planeado volver a Europa, ¿en dónde aparecerán?

La visita de Harry y Meghan a Reino Unido

A pesar de que desde hace un tiempo se sabía de la cita que, principalmente Harry tendrá en Alemania, conforme se acerca la fecha se ha ido conociendo más información, entre la que resalta una visita a Reino Unido. Se ha confirmado la presencia del Príncipe a los premios WellChild, organización de la que es patrón desde hace más de una década. Como ha hecho en varias ocasiones antes, el 7 de septiembre, el Príncipe hará una aparición en la premiación a niños pequeños que enfrentan duras enfermedades. No se sabe si Meghan lo acompañará, pero ya lo ha hecho en otras ocasiones.

Ha de recordarse que el año pasado, la pareja tenía programado asistir a la premiación el mismo día en el que se anunció el estado de la Reina Isabel y su fallecimiento, lo que hizo que los Sussex cancelaran su presencia y el Príncipe viajara a Escocia con el resto de la familia.

Las apariciones en Alemania

El viaje de la pareja a Europa tiene un propósito claro, su asistencia a los Invictus Games en Düsseldorf, que se llevarán a cabo entre el 9 y el 16 de septiembre, lo que deja claro que la pareja pasará más de una semana lejos de California. Si el 7 de septiembre tendrán que estar en Reino Unido para la ceremonia de premiación de WellChild, el 9 deberán ya estar instalados en Alemania para la ceremonia de inauguración de la sexta edición de los premios creados por el Príncipe Harry en el 2014.

Entre el 10 y el 15 de septiembre se llevarán a cabo las competencias, con tres disciplinas distintas programadas por día, mientras que la gran clausura se llevará a cabo el 16 de ese mes. El año pasado, en los juegos que se llevaron a cabo en los Países Bajos, Meghan acompañó al Príncipe en la ceremonia de inauguración, dando unas palabras sobre el escenario, y apareció con él en algunas de las competencias, algo que podría volver a suceder en esta ocasión. No queda claro si permanecerá en Alemania hasta el final del evento, pero el año pasado, el Príncipe apareció en solitario para dar cierre a las festividades ante la emoción de los atletas que participaron.

