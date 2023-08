La Princesa Charlene desactivó su cuenta de Instagram

Después de una serie de complicaciones de salud que la forzaron a mantenerse alejada de la vida pública, la Princesa Charlene de Mónaco fue recobrando su papel dentro del principado de a poco en los últimos meses. Durante este tiempo, el Príncipe Alberto se recargó en el apoyo de sus hermanas, las Princesas Carlos y Estefanía, así como sus respectivos hijos, para hacer las distintas apariciones correspondientes a su agenda pública. Pero con el regreso de Charlene parecía que las cosas han ido cobrando normalidad, sin dejar de destacar el papel que han ido tomando sus hijos, la Princesa Gabriella y el Príncipe Jacques, quienes a pesar de su corta edad, hacen distintas apariciones con sus padres. Hace apenas unos días, se anunciaba que la Princesa regresaría a su natal Sudáfrica para participar en el evento deportivo Water Bike, y no lo haría sola, sino que con ella estaría también Alberto de Mónaco. En vísperas de que se dé este viaje a mediados de septiembre, los seguidores de esta Casa Real no han podido evitar notar que en las últimas horas ha desaparecido el perfil de Instagram de la Princesa Charlene. Como es bien sabido, debido a sus posiciones públicas, no es común que los miembros de la realeza cuenten con páginas personales en estas plataformas -por ejemplo, en Reino Unido estas herramientas están limitadas a sus oficinas de comunicación para los miembros senior de la Familia Real-, pero en otros casos, algunos royals como Rania de Jordania han utilizado estas páginas para dar a conocer su labor a un público más amplio. Ese ha sido el caso de la Princesa Charlene, quien a pesar de su marcada discreción, desde hace varios años cuenta con su propio perfil en Instagram, el cual, aparentemente, ha sido desactivado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los pendientes con mensaje de Charlene de Mónaco, una exclusiva joya inspirada en la tragedia de amor más famosa

Jacques y Gabriella de Mónaco se convierten en los grandes protagonistas de la noche de San Juan

La desaparición del Instagram de Charlene

El perfil en el que contaba con 462 mil seguidores, con casi un centenar de publicaciones y siguiendo solamente a 69 cuentas, aparece como no activo en la famosa red social. No se sabe precisamente cuándo desapareció la página, pero según reporta HELLO! todavía este miércoles, se mantenía presente en la red social. A lo largo de los últimos años, la Princesa había utilizado su perfil para compartir su labor con distintas organizaciones, aunque de vez en cuando también daba un vistazo a su vida privada con algunas imágenes de sus hijos en momento especiales como el primer día de clases o su fiesta de cumpleaños.

Aunque no se sabe qué ha pasado específicamente con el perfil de Charlene, se sabe que las páginas el Palacio, así como la de su fundación se mantienen activas, por lo que bien podría haber decidido recargarse en ellas para seguir difundiendo su trabajo.

A pesar de que la tendencia lleva a la apertura y relajación con estas plataformas, Charlene no es la primera royal en cerrar su perfil de Instagram. Definitivamente, el caso más sonado en esta línea es el de Meghan Markle, quien en dos ocasiones diferentes tuvo que desaparecer de la red social. La primera se dio cuando ante el anuncio de su compromiso con el Príncipe Harry en el 2017 tuvo que despedirse tanto de su blog como de su popular Instagram, en donde era bastante activa tanto sobre su carrera como sobre su vida personal. La segunda partida se dio cuando ante el anuncio de su separación de sus puestos de la Familia Real británica, Meghan y Harry cerraron el perfil que su oficina llevaba para dar a conocer su trabajo institucional. Desde entonces, el Príncipe se ha mostrado en distintas ocasiones en contra de estas plataformas, mientras los rumores del regreso de Meghan a Instagram no han faltado -incluso con una cuenta en la mira ante su posible resurgimiento-.

VER GALERÍA

Charlene se cubre de grandes joyas para estrenar su vestido más sobrio sobre la alfombra roja

El verano de Charlene

La última vez que se vio a la Princesa Charlene en un compromiso público en el principado fue el pasado 29 de julio, cuando del brazo del Príncipe Alberto asistió a la 74° edición del Red Cross Ball, enfundada en un hermoso vestido blanco con pedrería y joyas de Van Cleef & Arpels. Tal como ha sucedido con el resto de los royals, después de esta aparición, la familia se ha tomado un descanso de los reflectores, pero no se han salvado de ser captados esta semana disfrutando de unas merecidas vacaciones.

Este jueves, la Princesa Charlene y el Príncipe Alberto fueron captados con sus hijos Jacques y Gabriella disfrutando de una escapada en la isla Corsica de Francia. A bordo de un yate, la familia se vio disfrutando al máximo del buen clima de la temporada, mientras que Charlene aprovechó para practicar paddle board con dos especiales pasajeros en su tabla, sus mellizos. Ha de recordarse que, antes de su matrimonio con el Príncipe, Charlene era una exitosa deportista olímpica, por lo que no sorprende que ame las actividades acuáticas y que desde muy pequeños haya querido impartir en los niños su pasión por estos deportes.

VER GALERÍA