El Príncipe William y Kate camino a Balmoral para cerrar el verano con Carlos III

Éste ha sido un verano distinto para la Familia Real británica. Si el año pasado, el Príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos viajaban a Balmoral a pasar unos días con la Reina Isabel, esta ocasión las vacaciones están marcadas por la nostalgia ante la partida de la matriarca de la familia. Ésta ha sido también una temporada diferente para Carlos III, quien ha pasado su primer verano como monarca, después de duros meses de cambio y transición. A pesar de haberse preparado durante décadas para esta posición, nada podría haber anticipado el dolor que ha marcado esta sucesión al trono. A punto de que se conmemore el primer aniversario de la partida de Isabel II, ya se sabe que Carlos III va a seguir los pasos de su madre, pasando esa dura fecha en privado, recordando que éste es un momento agridulce, pues para que se diera su paso al trono, se tenía que despedir de Isabel II. Antes de que llegue ese día, Carlos III se verá rodeado del cariño de los suyos, y qué mejor que hacerlo con la calidez de los Príncipes de Gales y sus tres hijos, quienes se sabe cerrarán sus vacaciones de verano con unos días en Balmoral. Si bien, la familia no se hospeda en la mítica residencia, ya que tienen su propia casa en la zona, Tam-Na-Ghar -un regalo de la Reina Madre a William-, se sabe que pasarán las últimas dos semanas del verano disfrutando con el monarca.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El festival de música al que Kate habría asistido

Detalle a detalle, los nombramientos que Carlos III ha dado a Kate y William

¿En dónde han pasado las últimas semanas los Gales?

A pesar de que las vacaciones de los royals son materia privada, gracias a algunas pistas se ha sabido que los Príncipes de Gales han pasado las últimas semanas en su residencia de Norfolk, Anmer Hall. Desde aquel reporte de la asistencia de Kate a un festival de música en la zona -que después se confirmaría con algunas fotografías del momento-, así como el video que el Príncipe William grabó con la Princesa Charlotte para apoyar a la selección femenil de futbol en su participación en la final del Mundial, que terminarían perdiendo frente a la escuadra española.

Las últimas apariciones públicas de la familia se dieron en julio, cuando juntos asistieron a un show aéreo en Gloucestershire, mientras que ese mismo fin de semana, los Príncipes de Gales acudieron a la final de Wimbledon acompañados de sus dos hijos mayores. Después de sus semanas de desconexión en Norfolk, todo apunta a que la familia pasará las últimas semanas del verano en Escocia, antes de que los tres pequeños regresen a clases en Berkshire, en donde residen desde hace casi un año. Esto significará también el regreso de la agitada agenda que los Príncipes de Gales mantienen desde la ascensión de Carlos III al trono.

Quienes ya han llegado a Balmoral, tal como hicieron el año pasado, son la Princesa Eugenia con sus dos hijos -no se ha reportado si con ellos va también Jack Brooksbank-, así como la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, presumiblemente con Sienna, quienes ya han sido vistos en la zona.

VER GALERÍA

Por qué Kate fue la única que no llevó túnica ceremonial en la coronación escocesa de Carlos III

La llegada de Carlos III a Balmoral

En un viaje por demás significativo, por lo que sucederá en las próximas semanas, se sabe que Carlos III se encuentra ya en Balmoral. Fue este lunes cuando se realizó la tradicional ceremonia en la entrada del mítico castillo, cuando se realizó una guardia de honor por parte del 5° Batallón de la Balaklava Company, del Royal Regiment of Scotland. Como es sabido, Carlos III es el Coronel en Jefe del Regimiento Real Escoces, posición que viene de la mano con su puesto como monarca. A pesar de que se trata de un evento sumamente ceremonial, el toque simpático no faltó con la presencia del cabo Cruachan IV, un pony del regimiento que cuenta con fama de travieso, sobre todo después de que quisiera morder las flores de la Reina, quien no podría divertirse más con sus ocurrencias.

Tal como se ha anunciado, Carlos III seguirá los pasos de su madre, quien en honor a la memoria de su padre, no abandonaba Sandringham, en donde George VI perdió la vida, sino hasta que pasaba el aniversario de su fallecimiento, conmemorando su ascensión al trono con el respeto y dolor que significó para ella la partida de su papá. En este caso, Carlos III hará lo propio en Balmoral, en donde partió Isabel II, permaneciendo en la famosa residencia hasta pasado el 8 de septiembre, marcando esta fecha en la más estricta de las intimidades.

VER GALERÍA