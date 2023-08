¿Y el anillo de compromiso de Meghan Markle?

A pesar de que en los últimos años, Meghan Markle se había mantenido alejada de los paparazzis, parece que en las últimas semanas ha decidido retomar su vida pública a manos llenas. Desde algunas apariciones con el Príncipe Harry, un paseo a un mercado local en solitario, el vistazo que se le dio con un parche en la mano, y recientemente, en redes sociales, en la comida que celebró con algunas amigas con motivo de su cumpleaños, son solo algunas de las ocasiones en las que se ha documentado su paso en distintas situaciones en California. De hecho, no ha faltado quien ha sospechado el renacimiento de su blog de estilo de vida The Tig, pues después de que desde el 2020 las apariciones de los Sussex se pudieran contar con los dedos de una mano, este 2023 ha marcado un camino distinto, en el que la protagonista las últimas semanas ha sido Meghan, dejándose ver en todo tipo de situaciones. Más allá de aquellas imágenes que han sido captadas por los paparazzis, también ha tenido algunas apariciones no documentadas como su asistencia a una función de la película de Barbie, y su presencia en el Eras Tour de Taylor Swift, en una de sus últimas apariciones en California, antes de dejar Estados Unidos para presentar el show en otros países como México. Es ante esto, que cada detalle de Meghan ha sido analizado, desde su parche en la muñeca, hasta el giro que ha dado en algunas piezas de su joyería. Ha sido precisamente en estos complementos que ha llamado la atención la ausencia de la joya, probablemente, más importante de su colección, su anillo de compromiso.

¿Quiénes son las amigas de Meghan Markle con las que fue vista?

El misterio del anillo de compromiso de Meghan Markle

¿Meghan usa su anillo de compromiso?

Ha sido en la imagen en la que Meghan ha posado con sus amigas Cleo Wade y Kadi Lee, durante una comida por su cumpleaños, que su mano izquierda ha quedado en primer plano. Aunque de primer momento, nadie comentó nada al respecto, días después surgió la pregunta, ¿por qué Meghan no trae su anillo de compromiso? Como se puede ver en esta imagen, Meghan lleva dos delgadísimas argollas en el dedo anular izquierdo, más no la joya que el Príncipe Harry le entregó al comprometerse. Según parece, estos delgados anillos son los que recibió después de su boda, también regalo de su esposo.

Por supuesto, esto hizo que se regresara a algunas imágenes de ella en las últimas semanas, corroborando que en las fotografías de hace unos días cuando llevaba el parche de relajación en la muñeca, tampoco lo llevaba. Mientras que las fotos de su cumpleaños y del mercado en Montecito no están lo suficientemente cerca para dejar ver con claridad su mano, aunque parece que también lleva solamente las bandas matrimoniales.

Al ir más atrás parece que ha sido a partir de este año que ha decidido dejar en casa el anillo de compromiso, luciendo solamente estas bandas más sencillas. Ha de decirse que es una realidad que antes no se le veía en el día a día realizando actividades cotidianas, por lo que no sería extraño que ésta fuera una costumbre normal en ella, pero que hubiera pasado desapercibida, debido a que solo se le veía en compromisos oficiales. El año pasado, en toda ocasión se le vio llevándolo, pero es una realidad que todas las imágenes de ella se daban en un contexto público y aunque se tratara de apariciones más relajadas, como los Invictus Games, no faltaba la sortija.

El anillo de compromiso de Meghan

Tal como se anunciaba en el 2017, cuando se dio a conocer el compromiso entre Harry y Meghan, el anillo está compuesto originalmente por un diamante de buen tamaño traído de Botsuana -tierra de especial significado para Harry, y la cual visitó con Meghan durante los inicios de su relación-, enmarcado por dos diamantes de menor tamaño extraídos de un brazalete de la Princesa Diana. Un año después de la boda, llamó la atención que el anillo parecía haber sufrido una modificación, con una banda mucho más delgada, cubierta de brillantes. Ante su valor incalculable, no sería extraño que Meghan decidiera dejar la irremplazable pieza en casa cuando no se trata de una aparición pública para salvaguardarlo.

El misterio del anillo de compromiso de Meghan Markle

Los dos anillos que sí lleva Meghan

Un año después de la boda real, en la mano de Meghan apareció un tercer anillo, que se sumaba al de compromiso y a la sortija de matrimonio. Se trata de un anillo eternity de diamantes, que se decía el Príncipe había regalado a su esposa para celebrar su primer aniversario de bodas. Tiempo después, Harper’s Bazaar dio a conocer que el Príncipe trabajó personalmente con Lorraine Schwartz, y que de forma especial cuenta con las gemas de nacimiento de Meghan (peridoto verde), Harry (zafiro) y Archie (esmeralda). Al parecer, los anillos que en este momento lleva Meghan son precisamente éste último y la banda de matrimonio en oro que luce desde su boda.

