Los nombres del Príncipe Harry y Meghan nuevamente involucrados en un caso legal

Desde su partida de la Familia Real británica, el Príncipe Harry y Meghan Markle se han visto involucrados en diferentes cuestiones legales. Si bien, desde el Palacio de Buckingham siempre se ha buscado mantener un bajo perfil cuando de estas situaciones se trata, ante su cambio de vida, los Sussex han tomado la oportunidad para llevar a la corte todas las cuestiones con las que no están de acuerdo. Mientras Meghan fue la primera en ver un triunfo en su caso en contra del tabloide que publicó la carta personal que escribió a su padre en el 2018, el Príncipe Harry es quien ha puesto todas las apuestas sobre la mesa exponiendo su batalla contra los tres grupos editoriales detrás de las tres publicaciones más grandes de Gran Bretaña. Sin importar que haya pasado el tiempo, el Príncipe ha querido llevar a la corte situaciones que pasaron desde hace varios años, incluso, aceptando dar su testimonio en el estrado, en la primera vez que un royal hacía algo similar desde hace más de un siglo. Con esto en mente, no sorprende que su nombre se vea involucrado en un tema legal, pero esta vez no se trata de una cuestión que hayan emprendido los Sussex. Según reportes de medios locales, los nombres de la pareja aparecieron en los documentos de la denuncia en contra de un grupo de policías que habían intercambiado mensajes racistas, en los que se hacía referencia a la pareja.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

En la corte se niega el supuesto acuerdo del Palacio y los tabloides que revelaba Harry

El Príncipe Harry recibe un nuevo revés en su batalla legal contra los tabloides

¿Qué es lo que ha pasado en esta ocasión?

De acuerdo con la BBC, seis ex policías de la Metropolitan Police han recibido cargos por el intercambio de mensajes racistas a través de Whatsapp, lo que fue descubierto a través del programa Newsnight Investigation, de la cadena gubernamental. Aunque no se ha entrado en muchos detalles sobre estas personas, se sabe que a pesar de haber pertenecido a diferentes grupos de la policía, todos formaron parte del Diplomatic Protection Group -nombre que tenía antes esta dependencia- y que se retiraron alrededor del 2015 -antes de la llegada de Meghan a la Familia Real-. Fue a través de un comunicado que la Metropolitan Police dio a conocer la determinación que habían tomado en contra de estos ex elementos: “Los cargos prosiguen a una investigación por la Directorate of Professional Standards de la Met, que fue lanzada después de la cobertura del programa de la BBC Newsnight en octubre del año pasado”.

Según se ha explicado, los hombres tenían un grupo de Whatsapp en el que se dieron los mensajes racistas concernientes a distintos temas. De acuerdo con lo publicado en el programa en otoño pasado, uno de los miembros fue el que compartió capturas de pantalla de los mensajes a los investigadores de la BBC que los dieron a conocer sin compartirlos en televisión. Los Sussex se vieron involucrados en este bizarro caso debido a que varias imágenes de la pareja se veían comentadas en estos mensajes en un marco de comentarios racistas, situación que se busca erradicar en este tipo de dependencias. Los seis sujetos tendrán que presentarse ante la corte a principios de septiembre.

VER GALERÍA

Esta decisión se da como parte del esfuerzo que está haciendo la Metropolitan Police para recuperar la confianza en la institución y deshacerse de aquellos elementos que no cumplen con los estándares y valores que se consideran importantes para servir a los ciudadanos. A pesar de que el caso parece completamente ajeno a los Sussex, sus simpatizantes lo han tomado como un reforzamiento de las declaraciones que la pareja ha hecho en los últimos años sobre el racismo que enfrentaron mientras vivían en Reino Unido. Incluso, el amigo de Meghan y fotógrafo Misan Harriman reaccionó a la noticia a través de sus redes sociales.

El Palacio de Buckingham desaparece el tratamiento de ‘Su Alteza Real’ al Príncipe Harry de su página

Unos meses de actividad legal para Harry

Mientras este caso no involucra directamente las acciones legales emprendidas por el Príncipe, se sabe que los próximos meses serán de mucha actividad cuando de estas circunstancias se trata para Harry. Se espera que el caso más avanzado entre los tres que emprendió, aquel que enfrenta contra The Mirror, reciba una resolución este otoño. En la denuncia que enfrentó contra The Sun, el juez ya permitió que se llegue a juicio -con algunas limitantes- y se sabe que el proceso comenzará en enero próximo. Mientras que en el caso en contra del grupo editorial detrás del Daily Mail se espera que el juez dé a conocer su decisión, si se podrá llevar a juicio o no, en los próximos meses.

A la par de estas situaciones, Harry tiene otro aspecto legal a cuestas, el que emprendió en contra del gobierno británico para que se le permita pagar por seguridad pública desde su propio bolsillo, ante la remoción de su equipo de protección tras su partida del Reino Unido. Por último, en el caso menos ligado a él, pero que lo puso en el ojo del huracán, en Estados Unidos, un grupo conservador sigue insistiendo a la corte en que se hagan públicos los documentos de solicitud de visa del Príncipe, aunque esto ya les fue negado en varias instancias.

VER GALERÍA