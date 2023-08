¿Quiénes son las amigas de Meghan Markle con las que fue vista?

Lejos de las polémicas y el hermetismo con el que se suele manejar su imagen, estas últimas semanas Meghan Markle ha decidido dar un giro a sus apariciones públicas, dejándose ver en California en distintos planes de chicas durante el verano. A pesar de que desde que llegaron a vivir a Montecito había solo un puñado de fotos de paparazzis de ella y del Príncipe Harry, pareciera que en los últimos días decidieron bajar la guardia. Los expertos hablan de que nada de esto es una casualidad y un anuncio de un nuevo proyecto -o el resurgimiento de uno anterior- podría estar muy cercano. Mientras se sabe si esto es verdad, pareciera que Meghan se ha querido unir a miles de mujeres del mundo con un plan muy similar al de estas chicas durante las vacaciones. Cuando el Príncipe Harry se encontraba en Asia para tener un par de apariciones relacionadas con su trabajo de beneficencia, Meghan fue vista, primero, en una de las funciones de la película Barbie y después en el concierto de Taylor Swift. Ahora, que parece que Harry está de vuelta en Montecito, Meghan se ha dado otra escapada de chicas para disfrutar de una comida entre amigas en un restaurante de Montecito. Al parecer, el grupo quería celebrar a Meghan por su cumpleaños que fue a principios de este mes, lo que pudo saberse gracias a la publicación que una de ellas hizo en redes sociales.

¿Quiénes son las amigas de Meghan Markle?

A lo largo de los últimos años, Meghan ha sido conocida por aparecer con distintas amistades, dependiendo el momento por el que esté pasando. Si en las primeras etapas de su compromiso y matrimonio con Harry, todo se trataba de Jessica Mulroney, con quien creó una amistad mientras vivía en Canadá, en otras ocasiones se le ha visto con amigas que no forman parte de la vida pública, pero que las ha mantenido a lo largo de los años. Más allá de Serena Williams, Priyanka Chopra y Oprah, que aunque no se sabe qué tan frecuente es su amistad, se ha hecho público que tiene un lazo con ellas, ahora Meghan ha aparecido con otro grupo, no menos posicionado.

Esta vez, Meghan apareció en una fotografía en un restaurante de California con Cleo Wade y Kadi Lee, cada una de ellas con una posición en la sociedad angelina. Mientras que Cleo es conocida como una ‘poetisa de Instagram’ con un libro a punto de estrenarse y más de 770,000 seguidores en Instagram, Kadi es una reconocida colorista de celebridades, propietaria del salón de belleza Highbrow Hippie. “Celebraciones atrasadas de cumpleaños con estas encantadoras musas”, escribió la estilista, que cuenta entre sus clientes a personalidades como Elle Fanning, Gwyneth Paltrow y Julia Roberts. En el mensaje también menciona que extrañaron en la ocasión a Serge Normant, otro reconocido estilista.

Lejos del glamour que la caracteriza, en esta ocasión, Meghan se mostró completamente al natural con una sencilla tank top negra, la cara completamente lavada y el cabello recogido en un moño bajo, dejando todo su rostro al descubierto. Lo que no ha podido faltar es la joyería, en esta ocasión representada por un medallón de oro de la firma Ariel Gordon. Se trata del Imperial Disc, que cuenta con dos diamantes y se puede personalizar, y tiene un precio que va de los 1,840 dólares (alrededor $31,367 pesos mexicanos) a los 2,555 (aproximadamente $43.556 pesos mexicanos).

Las otras amigas con las que se ha visto a Meghan este verano

El primer reporte de una aparición con amigas para Meghan este verano se dio durante una función de la película de Barbie. Una persona envió a Deux Moi un mensaje en el que contaba que Markle estaba con un selecto grupo, en el que destacaba Portia de Rossi (esposa de Ellen Degeneres). Esta amistad ya había sido documentada, no solo para la asistencia de la californiana al show de Ellen, sino por la presencia de los Sussex en la renovación de votos de la pareja hace algunos meses.

Después de esto, se sabe que Meghan estuvo en el concierto de Taylor Swift, aunque no hubo imágenes de ella como del resto de las celebridades. Eso sí, se reportó en Page Six, Meghan asistió a la presentación acompañada de su amiga Lucy Fraser, quien es una de las personas que apareció dando su testimonio en el documental de los Sussex para Netflix. Se sabe que se conocen desde antes de que Meghan empezara a salir con Harry, disfrutando de unas vacaciones de verano juntas en el 2016, además de que asistió a la boda de los Sussex en el 2018.

