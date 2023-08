Enfundada en un look de diseñador, Meghan Markle apareció con un parche en la muñeca, ¿qué es? En un mundo en el que las casualidades no existen, Meghan Markle fue captada con un parche con una función muy particular

Mientras el Príncipe Harry se encontraba en Asia, para participar en una cumbre del deporte y la beneficencia en Japón, para después, jugar el partido de polo para reunir fondos para Sentebale en Singapur, Meghan Markle permaneció en California con sus dos hijos. Se sabe que después de celebrar su cumpleaños con su marido, en una salida a un restaurante italiano del que se les vio saliendo, Meghan permaneció en Montecito para pasar unos días de chicas entre amigas. Primero, se le vio en una de las funciones de la película de Barbie con un grupo, entre el que se encontraba Portia de Rossi, para después acudir con una de sus amigas al concierto de Taylor Swift con su Eras Tour, en donde se vio a Meghan cantando a todo pulmón. A pesar de que no es común ver a Meghan y Harry captados por paparazzis, en las últimas semanas justamente así se han dado vistazos de la pareja, pero la más reciente aparición de la californiana es la que ha llamado enormemente la atención. En un mundo en el que no existen las coincidencias, Meghan fue vista saliendo de una cita en California. Enfundada de pies a cabeza en un look de diseñador, esta vez no fue su ropa la que captó las miradas, sino el parche que llevaba en la muñeca y que mostraba constantemente con los movimientos que iba haciendo con el brazo. Por supuesto, la pregunta que surgió inmediatamente fue, ¿qué era este parche?

El comentado parche de Meghan

El objeto que llamó tanto la atención fue la etiqueta redonda que Meghan llevaba en la muñeca, rápidamente fue identificado como el parche NuCalm. Por el color de la etiqueta que llevaba, aparentemente eligió la versión que busca reducir el estrés y la ansiedad. Tal como explica la compañía a través de su página, sus productos trabajan como ninguno otro en el mercado, asegurando que basan su funcionamiento en 30 años de neurociencia patentada y probada clínicamente, utilizando tecnología militar probada en el ejército de Estados Unidos, así como en atletas de alto rendimiento; a pesar de que no es muy sencillo encontrar mucha más información al respecto. En algún punto, se explica que su sistema al usarse al completo (cuentan con una aplicación en la que dan soporte de audio y tienen otros productos como mascarillas para dormir) envía energía hacia el corazón y el cerebro, interrumpiendo las respuestas de cortisol y adrenalina -ambas, reacciones naturales biológicas del cuerpo- a ciertas situaciones, encontrando así un punto de relajación.

Aparentemente, la idea es colocar el parche -definido como un disco de procesamiento de bio señales- en la muñeca izquierda, el cual genera lo que se define como ‘resonancia y frecuencias’, provocando una sensación de calma en quien lo usa. Se debe utilizar a lo largo del día, en busca de tener relajación conseguida a través de la técnica creada por el neurocientífico, el Dr. Blake Holloway. Su precio es de 80 dólares por 20 parches, con un precio unitario de 4 dólares por cada uno de ellos (alrededor de $60 pesos mexicanos por cada uno de ellos).

No queda claro si Meghan se encuentra colaborando con la compañía detrás del parche o simplemente lo está probando y decidió apoyarlos mostrándolo en la fotografías que le tomaron, lo que es un hecho es que después de que salieron las imágenes de paparazzi, la empresa las tomó inmediatamente para promocionar el producto en sus redes sociales. Ésta no es la primera vez en la que los Sussex apuestan por este tipo de tecnología, hace un tiempo se vio a Harry llevando un anillo para documentar tanto su actividad como su ciclo de sueño, dejando claro que no tienen problema en buscar alternativas a los problemas cotidianos del día a día.

Lejos de sus habituales diamantes, Meghan dio un giro a su joyería

El look de Meghan en esta aparición

Si en las últimas semanas se había visto a una Meghan muy veraniega y relajada, llamó la atención el look que eligió para esta consulta. Meghan apareció cubierta casi de pies a cabeza, llevando un abrigo en camel de Max Mara, que se le había visto antes, con pantalones blancos de Frame, un suéter beige y unas slingbacks de piso de Chanel. Como siempre, sus accesorios fueron los que armaron el look, con un bolso Goyard en blanco, una mascada alrededor del cuello de Hermes, el cinturón en negro de Givenchy y los aretes que se le habían visto en los últimos días de Lanvin.

Al parecer, estos días han sido muy activos en la agenda social de Meghan, quien fue vista también comiendo en el restaurante Lucky’s de Santa Bárbara con una amiga. La esposa del Príncipe Harry llevaba en esa ocasión su suéter estilo halter de Anine Bing con unas arracadas de gran tamaño.

