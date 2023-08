Por qué la hija de la Princesa Beatriz pasó unos días con Sarah Ferguson

Después de unas semanas agitadas, en las que se vio a la Princesa Beatriz y a esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, pasar del Royal Ascot al torneo de Wimbledon, asistiendo a una boda de la familia y celebrando su aniversario en un exclusivo club de Londres, parece que la pareja decidió tomarse un descanso y emprender un viaje a la Costa Azul. Beatriz y Edoardo fueron captados en Saint-Tropez en una actitud romántica y relajada, mientras visitaban uno de los restaurantes más conocidos del destino turístico. A todo esto, no se había visto a Wolfie -hijo mayor de Edoardo-, ni a la pequeña Sienna, la hija de la pareja. Mientras que todo apunta a que Wolfie estaba pasando estos días con su madre, Dara Huang, Sienna pasó unos días con su abuela. Ha sido la misma Sarah Ferguson quien ha contado, orgullosa, que su nieta pasó unos días con ella en Royal Lodge, la residencia que comparte con su ex marido, el Duque de York. Al parecer, la abuela se ofreció para cuidar de la bebé, mientras sus papás disfrutaban de un viaje de novios, al parecer, para celebrar sus primeros tres años de matrimonio, además del cumpleaños 35 de la Princesa Beatriz, que se celebró apenas hace unos días. Esto, por supuesto, ha sido un deleite para Sarah, quien dice que estos días la han regresado a aquellos momentos en lo que perseguía a Beatriz por toda la casa.

Sarah Ferguson, una orgullosa abuela

Ha sido en su podcast Tea Talks with the Duchess & Sarah, en donde compartió que se encontraba haciendo las de niñera con su nieta Sienna. La anécdota también abrió la puerta para conocer más sobre su relación con sus nietos y cómo viven de puertas adentro. “Beatriz y Edo están fuera, así que Gee-Gee está a cargo, es en verdad muy divertido”, comenzó contando, dejando ver el tierno sobrenombre que le han puesto sus tres nietos, Gee Gee. “(Antes) me hubiera gustado que Sienna hubiera entrado y hubiera dicho, ‘¡Gee-Gee vamos a jugar!’, y ahora, cada minuto del día, ella quiere venir y jugar”, dijo, dejando claro que la pequeña tiene bastante batería a la hora de cansar a su abuela con sus ocurrencias.

Al hablar un poco más sobre la personalidad de la nieta menos conocida de los Duques de York -pues aunque también es muy reservada con sus hijos, la Princesa Eugenia sí que ha enseñado imágenes de su primogénito August y se espera que haga lo mismo con su recién llegado Ernest, la Princesa Beatriz ha sido especialmente celosa con la privacidad de su única hija-, Sarah compartió: “Es la controladora de abuela y abuelo en este momento. Me ha regresado directamente a (los momentos) de seguir a Beatriz por todos lados”.

A pesar de esta escapada romántica, parece que Beatriz y Edoardo estuvieron de vuelta para festejar el cumpleaños de la Princesa, pues la Duquesa de York contó que estaba preparando todo para la celebración desde inflando los globos, hasta horneando unos cupcakes para el gran día. Aprovechando la ocasión, la Duquesa escribió en su cuenta de Instagram el día de su cumpleaños: “Feliz cumpleaños Beatriz, siempre serás mi niña”. La Princesa Eugenia tampoco quiso perder la ocasión de felicitar a su hermana, y publicó junto a un par de fotografías inéditas: “Feliz cumpleaños hermanita mayor. Te amo tanto”.

¿Qué ha contado Sarah de nieto menor?

Su podcast ha sido el escenario perfecto para que la Duquesa de York pueda hablar de sus nietos, como lo ha hecho del hijo menor de la Princesa Eugenia,. Del pequeño que nació en junio pasado, en la 13° posición al trono británico, ha dicho: “Es un niño seriamente hermoso, lo ha hecho muy, muy bien”. Sobre cómo fue bautizado el pequeño, Sarah comenzó diciendo: “Es un nombre fabuloso”, antes de abordar que Ronnie, el segundo nombre que se eligió para el pequeño Ernest, fue elegido en honor a Ronald, el padre de la Duquesa: “Me hizo llorar”, comentó sobre este conmovedor homenaje.

