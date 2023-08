Rumbo a Singapur, el Príncipe Harry y Nacho Figueras se despiden de Japón

Después de haber disfrutado al máximo los tres días que pasaron en Japón, el Príncipe Harry y Nacho Figueras regresaron al Aeropuerto de Haneda para emprender el vuelo hacia la segunda parte de este viaje, que ahora los lleva a Singapur. Como se anunció desde hace algunas semanas, el Príncipe realizaría el viaje a Asia en solitario -Meghan Markle y los pequeños se quedaron en California- para participar en una cumbre sobre el deporte y la filantropía en el país nipón, antes de llegar a Singapur, en donde se llevará a cabo un partido de polo para reunir fondos para su organización Sentebale. Al tratarse de un partido de esta disciplina tan popular entre los hombres de la Familia Real británica, Harry no ha dudado en invitar a su amigo, el jugador profesional de polo Nacho Figueras, quien se ha mantenido al lado del Príncipe a lo largo de todos estos días. Mientras que Harry cumple con estos compromisos en su calendario, parece que Meghan ha apostado por darse unas escapadas muy divertidas con amigas. Si primero se le vio con Portia de Rossi en una de las funciones de la película de Barbie, estos días se le vio cantando a todo pulmón con su amiga Lucy Fraser en el Eras Tour de Taylor Swift.

Los días de Harry en Japón

En medio de gran expectativa tras el anuncio que se había hecho sobre este viaje, el Príncipe llegó al Aeropuerto de Haneda desde Los Ángeles, antes de participar en la ISPS Sports Values Summit-Special Edition, en donde además de agradecer profundamente al público que lo esperaba, comentó que había comido la mejor carne Kobe de su vida en este viaje. Además, se dijo encantado con la ciudad, asegurando que incluso sería feliz viviendo ahí por el recibimiento que ha tenido en sus visitas: “Su calidez, compasión, generosidad, cada elemento de la cultura japonesa es verdaderamente único y muy, muy especial. Me di cuenta en mi primera visita hace cuatro años cuando vine a la Rugby World Cup. Y felizmente viviría aquí si me recibieran. Gracias por su hospitalidad. En verdad he disfrutado estar en Japón nuevamente y estoy esperando mi próxima visita”.

Pero no todo fue trabajo, como mostró Nacho a través de su cuenta de Instagram. El jugador de polo mostró una imagen que pocas veces se ve, con un simpático Harry posando a la par que él con lentes oscuros y brazos cruzados en frente de un mostrador en una tienda. “Comprando para las esposas. Un gran agradecimiento a Tokio por su generosa hospitalidad y amabilidad hacia nosotros. Y por supuesto, ¡por su continuo apoyo a Sentebale!”.

Aparentemente, los amigos la pasaron fenomenal, pues esta mañana aparecieron de lo más sonrientes de regreso en el aeropuerto para emprender la segunda parte de su viaje. Lejos de la imagen un tanto cansada con su gorra de Archewell, esta vez el Príncipe Harry se mostraba sonriente y animado luciendo un saco de punto y su infaltable mochila de viajes al hombro. Ambos en jeans y tenis, Nacho y Harry dejaron ver su versión más casual y también simpática al abordar sus asientos de primera clase de la aerolínea japonesa Ana, camino a Singapur, en donde los dos se enfundarán en su uniforme de polo para participar en el juego en el que recaudarán fondos para la fundación que el Príncipe fundó en el 2006.

Si este agosto, el Príncipe ha viajado al otro lado del mundo con actividades alrededor de su fundación Sentebale en mente, en septiembre será otra de sus iniciativas la que lo llevará a un nuevo viaje. Se ha anunciado que el Príncipe viajará a Alemania para participar en la edición de este año de los Invictus Games, y se dice que Meghan estará con él en esta visita. Ante la expectativa alrededor de estos juegos, justo antes de viajar a Japón, el Príncipe grabó un video en el que compartió su emoción. “Espero que estén emocionados y, probablemente, un poco nerviosos. Yo estoy las dos cosas. Pero no puedo esperar a verlos a todos y reunir a toda la comunidad una vez más. Ha pasado demasiado tiempo”, se le escuchó decir al Príncipe, quien aseguró que estos serán los mejores juegos hasta ahora.

