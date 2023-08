Meghan Markle, de la película de Barbie al concierto de Taylor Swift, así los días sin Harry

Meghan Markle y el Príncipe Harry suelen encontrarse en medio de la polémica, incluso cuando se mantienen lejos de los reflectores, como ha sucedido en los últimos meses. Si desde que en enero pasado cuando se dio a conocer la memoria del Príncipe -Spare-, Meghan había tomado un papel más discreto, ha sido de forma muy esporádica cuando la pareja ha aparecido junta, al parecer, limitando su presencia en eventos públicos. De hecho, fue apenas la semana pasada que los Sussex reaparecieron en un video de una de sus caridades, luego de pasar varias semanas en las que solo se sabía de ellos a través de un par de fotografías de paparazzi que los captaba realizando actividades mundanas alrededor de California. Después de este video, también se volvió a ver a la pareja junta durante la salida para celebrar el cumpleaños de Meghan, que decidieron conmemorar en un restaurante de comida italiana en Montecito, la comunidad en la que residen. Tras estos vistazos, el Príncipe Harry hizo maleta y emprendió el viaje al otro lado del mundo. Harry ha aparecido ya en su primera parada durante esta visita, en Japón para participar en una cumbre, antes de partir a Singapur en donde este fin de semana participará en un partido de polo en beneficencia de su organización sin fines de lucro, Sentebale. Pero, mientras Harry realiza esta visita con su amigo y compañero de polo Nacho Figueras, ¿qué está haciendo Meghan en California?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Qué libro llevarán Harry y Meghan a la pantalla grande?

Lejos de sus habituales diamantes, Meghan dio un giro a su joyería

¿Qué hace Meghan mientras Harry está en Japón?

Parece que Meghan ha decidido tomar este verano para disfrutar entre amigas. Siguiendo los pasos de miles de personas alrededor del mundo, Meghan ha decidido entregarse a dos de las actividades más populares para estas vacaciones. De la primera se pudo saber gracias a un mensaje que llegó a la cuenta de Instagram de Deux Moi, en la que una persona contaba cómo se había encontrado a Meghan en una función de la película de Barbie en California, poco después de su cumpleaños. La esposa de Harry no se encontraba sola en el cine, sino que acudió con un grupo de amigas, entre las que estaba la esposa de Ellen Degeneres, Portia de Rossi. Pero, aunque no se describía el look de Meghan -por lo que no se podría saber si recurrió a su traje sastre de lino rosa que llevó a un partido de basketball-, la persona que mandó el reporte anotó que había lucido un manicure rosado, perfecto para hacer match con la película.

VER GALERÍA

El look de Meghan en su reaparición sorpresa con Harry

Una noche con Taylor

Aprovechando el paso del Eras Tour por California, Meghan se unió a una infinidad de famosos que se dieron cita en el SoFi Stadium en Inglewood, California, para cantar a todo pulmón en el concierto de Taylor Swift. De acuerdo con Page Six, Meghan asistió a la presentación acompañada de su amiga Lucy Fraser -a quien tal vez recuerdas por su participación en el documental de los Sussex para Netflix-. Según People, una de las canciones que se vio a Meghan disfrutar con el público fue You Belong With Me. La lista de celebridades que decidió unirse las presentaciones de Taylor en California incluye a personalidades como Kevin Costner acompañado de sus dos hijas, Vanessa Bryant y sus hijas Bianka y Natalia, Jennifer Garner, Robert Pattinson, Suki Waterhouse, Drew Barrymore, Channing Tatum, Julia Roberts, Emma Stone, Kaia Gerber con Austin Butler, Lupita Nyong'o, y varios más. No ha sorprendido que nadie se haya querido perder estas presentaciones al saber que después de la parada en California, Taylor viajará con el Eras Tour a otros países -sí, México incluido-, para regresar a Estados Unidos hasta después de octubre.

Aunque será poco el tiempo que el Príncipe Harry se encuentre cumpliendo con sus compromisos en Asia, parece que Meghan está aprovechando al máximo para disfrutar con planes entre amigas que han hecho brillar su verano. Eso sí, Harry se fue con lista de pendientes, pues Nacho Figueras compartió en Instagram una foto con el Príncipe en la que se encontraban 'de compras para las esposas', como él mismo escribió. Lo que es un hecho es que en septiembre próximo, los Sussex reaparecerán juntos en Alemania para la próxima edición de los Invictus Games.

VER GALERÍA