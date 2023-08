¿Qué ha dicho el Príncipe Harry en su visita a Japón?

Tal como se había anunciado, el Príncipe Harry llegó al Aeropuerto de Haneda, en Japón, para participar en la ISPS Sports Values Summit-Special Edition, una cumbre en la que se habló sobre la importancia del deporte y su relación con la filantropía, dos temas de especial importancia en la vida de Harry desde que era muy joven. Con una gran sonrisa y disfrutando de la cálida bienvenida que recibió, el Príncipe no solo agradeció al público, sino que dijo que le gustaría vivir en el país nipón en algún momento. Esta aparición fue la antesala al partido de polo que él y su amigo Nacho Figueras protagonizarán con fines benéficos para recaudar fondos para Sentebale, la fundación que el Príncipe creó en 2006 para apoyar a los niños y jóvenes que viven con VIH. Estas apariciones del Príncipe no han limitado los rumores alrededor de su persona, los cuales no han faltado en los últimos años. Un pequeño detalle, como el cambio en algunos textos, en los que desapareció su tratamiento de Su Alteza Real, que desde el 2020 se le había pedido no usar en público, fue el foco central de los titulares en Reino Unido. Al parecer, todo se trató simplemente de una actualización paulatina dentro de los textos del sitio del Palacio de Buckingham, sin que haya sucedido nada en las últimas fechas para provocar el cambio.

Las palabras de Harry

Durante su intervención en uno de los paneles en los que habló con el fundador de ISPS Handa, el señor Haruhisa Handa, el ex jugador de rugby de Nueva Zelanda Dan Carter y su amigo, el jugador de polo Nacho Figueras, para discutir sobre el poder del deporte, la comunidad y la filantropía, Harry dijo: “Desde hace mucho tiempo he creído que el deporte es un conducto para sanar, no solo la mente y el cuerpo, sino el mundo. Las lecciones que aprendemos en el campo son los mismos principios de la filantropía, que una misión, el trabajo duro, la dedicación y el compañerismo pueden hacer incluso lo imposible, posible. Ya sea juntos en la victoria o presentándose con respeto en la derrota, nadie cruza la línea final o mete un gol sin la ayuda o la confianza de otros. Eso, para mí es el poder del deporte”.

Disfrutando al máximo su breve estancia en Japón, el Príncipe se dirigió al público que se reunió en la cumbre. “He estado involucrado en muchas caridades casi toda mi vida y he tenido una gran cantidad de realización al dar a tantas personas como sea posible. Mi vida es caridad, siempre lo ha sido, siempre lo será”. Sobre lo poco que ha podido experimentar en su estancia en el país nipón antes de su partida a Singapur, dijo: “He comido la carne Kobe, tanto de cena anoche como de comida hoy”. Agradecido con el público, Harry dijo: “Su calidez, compasión, generosidad, cada elemento de la cultura japonesa es verdaderamente único y muy, muy especial. Me di cuenta en mi primera visita hace cuatro años cuando vine a la Rugby World Cup. Y felizmente viviría aquí si me recibieran. Gracias por su hospitalidad. En verdad he disfrutado estar en Japón nuevamente y estoy esperando mi próxima visita”.

El momento conmovedor

Como parte de estas charlas, en un momento especialmente emotivo, el veterano australiano Steve James tomó la palabra para agradecer al Príncipe Harry por su iniciativa: “Necesitaba Invictus (Games), me enseñaste un acercamiento muy diferente al deporte, es habilitador, ayuda a que el dolor se vaya…quisiera agradecer al Príncipe Harry por salvar mi vida”.

Será el próximo 12 de agosto cuando el Príncipe vuelva a enfundarse en su uniforme de polo para jugar el partido benéfico que se tiene planeado en Singapur. Como él mismo ha dicho a través del comunicado en el que anunció este viaje, la copa de polo es de suma importancia en la recaudación de fondos de Sentebale, la organización que fundó en el 2006 en apoyo a niños y jóvenes que son positivos a VIH en Lesoto y Botsuana.

