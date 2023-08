La llegada del Príncipe Harry a Japón

En medio de nuevos rumores, con el reporte de la compra de los derechos de una novela romántica para llevarla a las pantallas de la mano de Netflix, el Príncipe Harry ha emprendido el viaje que se anunció hace algunos días. En solitario y solamente un par de días después de haber celebrado el cumpleaños de Meghan Markle, Harry ha viajado a Asia con el fin de participar en dos compromisos con tintes benéficos. El Príncipe fue captado a su llegada al Aeropuerto de Haneda en Japón, su primera parada en este viaje al otro lado del mundo, para participar en la ISPS Sports Values Summit-Special Edition este miércoles 9 de agosto. El Príncipe que no pudo viajar con su familia llegó acompañado de su amigo Nacho Figueras, quien no solo participará en la cumbre con él, sino que estará a su lado en el partido de polo para recaudar fondos para Sentebale en Singapur, que se llevará a cabo el próximo 12 de agosto. No es la primera vez en la que Harry participa en los partidos de polo de beneficencia desde que dejó Reino Unido. Acompañado de Nacho ha tomado su lugar en varios de estos encuentros en esta nueva etapa de su vida y no es raro que Meghan no realice todos estos viajes con él, pues ella suele quedarse en Montecito con sus dos pequeños, mientras él cumple con estos compromisos que le son tan importantes, al trabajar por la fundación que creó en el 2006 ante el amor que tiene por África, lugar que se convirtió en su refugio en uno de los momentos más duro de su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Cuántas demandas ha interpuesto Harry en contra de los tabloides y en qué va cada una de ellas

El Príncipe Harry recibe un nuevo revés en su batalla legal contra los tabloides

La llegada de Harry a Japón

Con una sonrisa en el rostro y saludando a la gente que lo esperaba en el Aeropuerto de Haneda, el Príncipe fue captado a su llegada. Recalcando su posición desde su partida de Reino Unido, Harry llevó su gorra con el logo de Archewell, la fundación que creó con Meghan tanto para sus proyectos benéficos, como para sus emprendimientos de negocios, especialmente en la producción audiovisual. Como suele hacer cuando se encuentra en un momento casual, Harry llevaba una sencilla camisa polo y al hombro su infaltable mochila que usa al momento de viajar.

A su llegada, uno de los reporteros que lo esperaban le preguntó: “¿Qué tal es estar en Japón por primera vez en cuatro años?”, a lo que el Príncipe respondió: “Es bueno volverlos a ver”, un gesto que no suele tener con los periodistas en otros rincones del mundo, con quienes suele ser más reservado ante sus reservas con la prensa -sobre todo británica-.

VER GALERÍA

Según se sabe, en esta aparición en Japón, tanto el Príncipe como Nacho participarán en las discusiones sobre ‘el poder del deporte, la comunidad y la filantropía’, acompañados de personalidades como el Dr. Handa, fundador de la ISPS Handa, el rector de la South Africa’s Stellenbosch University, el profesor Wim de Villier, así como el medallista de los Invictus Games, Steve James, veterano de la Royal Australian Navy. También se espera que esté presente el ex jugador de rugby Dan Carter, con quien Harry participaría en un panel.

La causa que ha hecho coincidir a William y Harry

La segunda parte de este viaje

Según se anunció a través del portal de Sentebale, será el 12 de agosto cuando el Príncipe participará en el Sentebale ISPS Handa Polo Cup en el Singapore Polo Club. Sobre esto, Harry dijo a través de un comunicado publicado en el mismo sitio: “La copa de polo anual es esencial para el trabajo vital de Sentebale para asegurarse de que niños y gente joven sean saludables, resilientes y capaces de prosperar. Los fondos recaudados este año apoyarán nuestro programa de clubs y campos, el cual provee de un extenso apoyo psicosocial para gente joven viviendo con VIH. En un momento en el que ser positivo a VIH ya no es una sentencia de muerte, estamos empoderando a gente joven a saber su estatus, mantenerse saludables y eliminar el estigma para que puedan romper el ciclo. Estamos encantados de regresar al reconocido Singapore Polo Club en agosto, y una vez más estamos enormemente agradecidos con la comunidad de polo y nuestros patrocinadores, especialmente ISPS Handa, por su continuo compromiso con la juventud de Lesoto y Botsuana”.

VER GALERÍA