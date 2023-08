¿Qué libro llevarán Harry y Meghan a la pantalla grande?

Después de que se diera a conocer el final del contrato entre el Príncipe Harry y Meghan Markle con Spotify, los rumores sobre su situación con Netflix no se hicieron esperar, aunque la plataforma de streaming rápidamente negó cualquier ruptura y se dijo emocionada por los proyectos por venir. Se sabía que en agosto se estrenaría el documental de Harry sobre los Invictus Games, en vísperas de la próxima edición de la competencia, pero más allá de eso, no se tenía mucha proyección sobre lo que vendría en cuanto a sus trabajos en conjunto. Si en los últimos meses corrieron rumores sobre el interés de Meghan de producir una precuela de la historia Great Expectations de Charles Dickens, ahora corren nuevos reportes que los colocan detrás de otra historia. A pesar de que los proyectos de ficción en los que se han visto involucrados -fructíferos o no-, los Sussex han buscado llevar a la pantalla historias inspiradoras de líderes, especialmente femeninos, parece que ahora quisieran aventurarse en el mundo del romance. Un reporte apunta a que la pareja habría comprado los derechos del libro Meet Me At the Lake para llevarla a la pantalla grande.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Todos los detalles del vestido que Meghan llevó en su cena de cumpleaños

Lejos de sus habituales diamantes, Meghan dio un giro a su joyería

¿Los derechos de qué libro habrían comprado Harry y Meghan?

De acuerdo con The Sun, uno de los tabloides con los que Harry se ha enfrentado en los tribunales, los Sussex habrían pagado 3 millones de libras esterlinas por los derechos para realizar la versión cinematográfica de la novela romántica, Meet Me At the Lake de Carley Fortune. En una tendencia que se ha intensificado en los últimos años, se buscaría que el libro que ha sido un éxito de ventas, tenga su propia película. Curiosamente, el libro fue publicado apenas a principios de este mayo, por una autora que tiene solamente otra historia publicada. Lo que ha llamado especialmente la atención es la trama de la historia y es que se han encontrado algunas similitudes con la vida de Harry y Meghan.

Con más de 95,000 reseñas en Goodreads (la red social de lectura), cuenta con una calificación de 3.74. Según se describe, la historia se basa en Fern Brooksbanks quien ha pasado una década recordando las 24 horas que pasó con Will Baxter, un joven artista que conoció a principios de sus 20s en Toronto. Al encontrarse en un momento difícil de su vida, Fern y Will habían decidido dejar pasar su conexión en ese momento, pero habían acordado verse un año más tarde, aunque el chico nunca llegó. A los 32 años, Fern se encuentra trabajando en el hotel de su madre cuando Will entra por la puerta, ofreciéndole la solución a todos sus problemas.

VER GALERÍA

A pesar de que al leer esta descripción no parece haber ninguna relación con los Sussex, los tabloides británicos no han fallado en encontrar algunas coincidencias con las parejas de la realidad y la ficción. Por supuesto, el que la historia tome lugar en Toronto es algo importante, pues ahí fue donde se escribieron los primeros capítulos de la historia de Harry y Meghan, quien vivía en la ciudad canadiense antes de dejar su carrera como actriz. Otro de los puntos que se han mencionado en distintos medios es el hecho de que la protagonista de la historia pierde a su madre en un accidente automovilístico, situación que Harry vivió ante la trágica partida de Diana de Gales. Por supuesto, no han faltado otros puntos del libro que se han encontrado similares a la vida de Harry y Meghan.

El look de Meghan en su reaparición sorpresa con Harry

La aparición de Harry y Meghan

Mientras estos rumores corren alrededor de la pareja, Harry y Meghan han reaparecido juntos, primero, a través de un video grabado en el jardín de su residencia de Montecito para una de las organizaciones a las que apoyan, y después, saliendo de cenar por el cumpleaños 42 de Markle. La pareja fue captada a su salida del restaurante Tre Lune, en donde celebraron este día, al parecer, acompañados de algunos amigos. Además de esto, se reportó que en estos días, Meghan había sido vista en un cine acompañada por un grupo de amigas -incluida Portia De Rossi- para asistir a una de las funciones de la película Barbie. Una persona que asistió a la misma función compartió el reporte a través de Deux Moi, llegando a detalles hasta del manicure Barbie rosado de Meghan.

VER GALERÍA