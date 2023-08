Por qué Kate y William no se quedarán en Balmoral en su visita a Escocia Se espera que los Windsor se reúnan en la mítica residencia en la que falleció Isabel II

A lo largo del verano, las distintas casas reales se toman unas semanas de vacaciones para refugiarse en distintos rincones. El Príncipe William y Kate Middleton aprovecharon los días que tuvieron después de una semana muy agitada de apariciones, que concluyeron con su aparición en el torneo de Wimbledon con sus dos hijos, y un compromiso previo en el que estuvieron con los tres niños Gales, para emprender un viaje en familia, pero ésta no será la única escapada que tendrán este verano. Según se ha reportado, los Windsor han decidido cerrar filas y reencontrarse en Balmoral, la mítica residencia familiar en la que por tradición han usado para refugiarse alejados de la mirada pública. Aquel lugar en el que Isabel II viviera sus momentos más felices desde su infancia, y en donde lamentablemente en septiembre pasado perdía la vida, busca mantener aquella mística que ha ligado a los Windsor a través de las décadas. Se espera que en las próximas semanas, algunos miembros de la Familia Real se reúnan con Carlos III en la residencia de Escocia para el que es su primer verano como monarca. Aunque no se sabe cuándo se realizará este viaje, pues apenas la semana pasada Carlos III tenía todavía apariciones públicas, lo que sí se espera es que los Príncipes de Gales realicen el viaje con sus tres hijos. Sumado a esto, se cree que la familia no se hospedará en la mítica Balmoral, ¿por qué?

¿En dónde se hospedarán los Gales en Escocia?

A pesar de que Balmoral reúne los recuerdos más especiales de la familia Windsor, los Gales cuentan con su propia residencia en Escocia. La propiedad conocida como Tam-Na-Ghar fue un regalo que la Reina Madre le hizo al Príncipe William antes de su fallecimiento hace más de dos décadas. A lo largo de su relación, en distintas ocasiones se ha sabido que los Gales se han hospedado en esa casa con sus hijos. De hecho, el verano pasado, se llegaron a filtrar algunas imágenes de los Gales, Beatriz y Eugenia de York con sus hijos, así como los nuevos Duques de Edimburgo, visitando a la Reina Isabel. Se sabe que la monarca invitó a su familia a pasar unos días en Balmoral, de hecho, se llegó a hablar de que los Sussex habían recibido una invitación que habrían declinado, para poder pasar unos momentos con ella, sin imaginarse que serían las últimas vacaciones que pasarían junto a Isabel II.

Carlos III, seguirá la tradición de Isabel II

El viaje de los Windsor a Balmoral podría darse más cercano al final del verano, pues existen reportes que apuntan a que Carlos III tiene la intención de continuar la tradición que impuso su madre, pasando el aniversario del fallecimiento de Isabel II en Balmoral. Ha de recordarse que la Reina Isabel pasó todos los aniversarios de la muerte de su padre, George VI, en Sandringham, en donde perdió la vida. Aprovechando que esa era la casa en donde pasaba las fiestas de Navidad, la Reina permanecía en la residencia hasta a principios de febrero para poder conmemorar el día de la partida de su padre -y su ascensión al trono- en completa soledad, pues como siempre se supo, ésta era una fecha agridulce para Isabel II, quien amaba profundamente a su papá.

Ahora, según The Telegraph, Carlos III ha decidido repetir esta tradición, permaneciendo en Balmoral hasta el 8 de septiembre, cuando se conmemorará el primer aniversario luctuoso de la Reina Isabel -y la respectiva ascensión al trono de Carlos-. Según reporta Town & Country, los planes de verano de Carlos III y Camilla comenzarán en el Castillo de Mey, antes de pasar unos días en su residencia personal en el país, conocida como Birkhall, para pasar la última temporada en el lugar en Balmoral. Con esto en mente, es probable que a principios de septiembre, acompañado de otros miembros de la Familia Real, asista a los Braemar Games.

