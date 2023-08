El viaje del Príncipe Harry a Singapur y Japón con uno de sus amigos

Desde su partida de Reino Unido, el Príncipe Harry no ha podido escapar de las controversias. A pesar de que puede pasar largos períodos de tiempo sin aparecer en público, esto no significa que la polémica no rodee sus acciones. Mucho de esto tiene que ver tanto con la emisión de su documental con Netflix y la publicación de sus memorias, como con las distintas batallas legales que ha emprendido en contra de los tabloides británicos. Precisamente por esta razón, la semana pasada su nombre volvió a cubrir los titulares y es que el juez en uno de los tres casos que mantiene abiertos tomó la determinación de permitirle llevar sus denuncias en contra de News Group Newspapers a un juicio que comenzará en enero, pero desestimó sus acusaciones de intervención telefónica -por haber caducado dentro del marco legal-, así como el supuesto acuerdo que había entre el Palacio y los tabloides, por no tener un sustento de pruebas sobre él. Con esta decisión, Harry se mantiene a la espera de la resolución del caso que lleva más avanzado, a meses de comenzar este nuevo juicio, y también esperando saber qué sucederá en el tercer caso que mantiene abierto. Pero, lejos de la corte, el Príncipe tiene otros planes a corto plazo. Si desde hace un tiempo se anunciaba que sería en agosto cuando se estrenaría el documental del Príncipe con Netflix sobre los Invictus Games, ahora se ha dado a conocer el viaje que Harry realizará en lo que queda del verano con uno de sus amigos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Harry y Meghan, ¿pidieron volar en el Air Force One de Biden?

Por segunda ocasión, el gobierno de Estados Unidos rechaza hacer pública la solicitud de visa de Harry

El viaje de Harry a Asia

Será en las próximas semanas que el Príncipe viajará a Singapur y Japón para participar en un torneo de polo a favor de su fundación Sentebale, y no lo hará solo, pues su amigo, el jugador de este deporte Nacho Figueras lo acompañará. Ha sido a través de un comunicado que se ha dado esta noticia: “El torneo anual de polo es esencial para el vital trabajo de Sentebale, asegurándose de que niños y gente joven están saludables, resilientes y capaces de prosperar. Los fondos recaudados este año apoyarán nuestro programa Clubs and Camps, el cual provee intenso apoyo psicosocial para gente joven que vive con VIH”, comienza el mensaje.

“En un momento en el que ser positivo a VIH ya no es una sentencia de muerte, estamos empoderando a la gente joven para conocer su estatus, mantenerse saludables y eliminar el estigma, para que puedan romper el ciclo. Estamos encantados de regresar al renombrado Singapore Polo Club en agosto y una vez más, estamos enormemente agradecidos con la comunidad de polo y nuestros patrocinadores, en particular ISPS Handa, por el continuo compromiso con la juventud de Lesoto y Botsuana”, finaliza el mensaje.

VER GALERÍA

Se sabe que el torneo en Singapur se llevará a cabo el 12 de agosto, pero antes de llegar a este destino, tanto Harry como Nacho asistieron a la ISPS Sports Values Summit-Special Edition, una cumbre en la que se reúnen filántropos amantes del deporte, que se llevará a cabo el 9 de agosto en Tokio, Japón.

La causa que ha hecho coincidir a William y Harry

Cómo ha pasado su verano Harry

Mientras se prepara para este viaje, aunque los Duques de Sussex han mantenido un perfil bajo, desde hace algunas semanas han sido captados como nunca antes por paparazzis en los alrededores de su propiedad en Montecito, California. En medio de todo tipo de rumores, la pareja se ha dejado ver desde saliendo de una plaza comercial, en el desfile del 4 de julio de la comunidad, hasta en el mercadillo local comprando flores. Estas apariciones se han dado en el contexto de rumores sobre su relación, sobre los que ellos no se han pronunciado, pero quien sí ha tomado la palabra de forma discreta ha sido Nacho. A través de su cuenta de Twitter, el jugador de polo retomó un par de notas que hablaban de un supuesto distanciamiento entre la pareja para responder que se trataba de tonterías, en uno de esos casos, su mensaje provocó la eliminación del tuit principal, pero en otro no.

VER GALERÍA