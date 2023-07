El sofisticado verano de la Princesa Beatriz

Desde su boda, la Princesa Beatriz se ha dejado ver más segura y cómoda con su posición pública. Si bien, no forma parte de los miembros senior de la Familia Real británica, de vez en cuanto apoya a Carlos III con algunas apariciones, en las que ahora se hace acompañar de su marido, Edoardo Mapelli Mozzi, quien parece haber tomado su papel con total naturalidad. Convertida en madre de Sienna, la nieta de Isabel II parece perfilarse para algún tipo de responsabilidad pública y es que a pesar de que no tiene un puesto oficial, sí que mantiene una agenda por demás ocupada. Después de las celebraciones por la coronación de Carlos III en mayo pasado, se le ha visto en distintas apariciones, del Royal Ascot -al que asistió en un par de ocasiones en esta edición-, hasta el torneo de Wimbledon. Más allá de esto, a nivel personal, la Princesa ha cumplido también con algunos compromisos familiares, apenas la semana pasada asistía a la boda de la hermanastra de Edoardo, en la que se reporta, Sienna habría tenido un papel como parte del cortejo nupcial, junto a su medio hermano, Wolfie -primogénito del empresario italiano-. Después de asistir a esta boda en Cumbria, parece que la familia ha hecho maletas y ha emprendido el viaje a un glamuroso destino de verano, St. Tropez.

Aprovechando las vacaciones de verano, la Princesa Beatriz y su familia han emprendido el viaje apenas unos días después de celebrar su tercer aniversario de bodas. La pareja fue vista en Le Club 55, un exclusivísimo restaurante al pie del mar en Saint-Tropez, fundado como su nombre lo indica en 1995. A pesar de que no forman parte de los miembros senior de la Familia Real británica, Beatriz y Edoardo suelen ser discretos con sus manifestaciones amorosas en público, por lo que ha sorprendido que en las imágenes que fueron captadas en la Costa Azul, la pareja se dejó ver más romántica y enamorada que nunca, mientras esperaban a un bote que los recogiera en el muelle del restaurante.

El look de Beatriz durante sus vacaciones

A pesar de las altas temperaturas que se están viviendo en el Sur de Francia, se vio a Beatriz luciendo un vestido de mangas largas y falda corte midi de una de sus firmas de cabecera, ME+EM. Se trata de un modelo con estampado de rosas sobre la tela blanca, que originalmente tenía un precio de $7,950 pesos mexicanos, pero que en este momento se encuentra en rebaja por solamente $5,550 pesos. Mostrando la versatilidad de su guardarropa, Beatriz llevaba sus ballerina flats de Chanel en la clásica combinación bicolor de la firma, así como un sencillo bolso clutch de rafia y piel en café. Se trata del modelo Walton Basket Clutch de Anya Hindmarch -otra de las firmas que suele llevar en sus apariciones- y se puede conseguir por 450 dólares (alrededor de $7,500 pesos mexicanos). Hace unos días se le vio en Londres con otro modelo de este mismo bolso y estaba personalizado con sus iniciales (BMM, por el apellido de su marido), por lo que no sería raro que este clutch contara con el mismo detalle. Por su parte, el empresario italiano vestía unos pantalones de lino cafés y una sencilla camisa blanca, conformando el look perfecto para este viaje.

El consejo de su madre

Mientras Beatriz disfruta de sus vacaciones, su madre, Sarah Ferguson ha revelado el consejo que siempre ha dado a sus hijas. Fue durante uno de los episodios de su podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah, en el que colabora con Sarah Thompson, que contó: “Siempre le he dicho a mis hijas, cuando estén en público, sonrían. Y si no quieres ser amable, no vayas a un escenario público, porque nadie quiere ver a una princesa enojada”. Fergie, como se le conoce afectuosamente, hablaba en el marco de cómo creció aprendiendo a ser educada y amable desde muy pequeña, algo que quiso que sus hijas tuvieran también siempre presente.

