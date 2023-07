El Príncipe Harry recibe un nuevo revés en su batalla legal contra los tabloides

Tras su partida del Reino Unido, el Príncipe Harry decidió emprender una fuerte batalla en contra de los tabloides británicos más poderosos. Rodeándose de diferentes grupos de personalidades de Reino Unido, el Príncipe ha iniciado por lo menos tres casos diferentes, los cuales avanzan a su propio ritmo, con el más avanzado llevando a Harry al estrado a declarar en un hecho histórico, al ser la primera vez en más de cien años en la que un miembro de la Familia Real tuvo que rendir su declaración. En todos estos casos, el Príncipe se encuentra denunciando por el uso de prácticas ilegales para la recaudación de información para la publicación de una larga lista de notas hace más de una década. Como parte de estas batallas legales, el Príncipe ha hecho una serie de revelaciones y señalamientos, con el fin de dar soporte a sus acusaciones, y a pesar de los muchos titulares que se han cubierto con sus palabras, parece que no en todos los casos han funcionado de la forma esperada. Mientras que el Príncipe espera la determinación en el caso en contra del Mirror Newspapers Group -en el que ya ha rendido su testimonio-, en la denuncia que tiene en contra de News Group Newspapers, encargado de la publicación de The Sun, el juez ha dado un fuerte revés en contra de Harry. Y es que se ha decidido que no se considerarán en el juicio algunas de sus acusaciones más trascendentes, ni tampoco una de las acusaciones que cubrió los titulares alrededor del mundo.

¿Qué desestimó el juez en el caso del Príncipe de Harry?

Este jueves el juez Timothy Fancourt dio a conocer que aunque el caso podrá seguir adelante, el Príncipe no podrá llevar al juicio en contra del grupo editorial su acusación sobre intervención telefónica -debido al tiempo que ha pasado desde los hechos hasta que se dio la denuncia-, además de que se ha desestimado su afirmación de que hubo lo que se ha calificado como un ‘acuerdo secreto’, entre los tabloides y el Palacio, ya que se ha señalado que es algo poco probable. Ha de recordarse que en el caso del Mirror, no solamente el grupo editorial ha negado fervientemente el que eso haya pasado, sino que también la defensa ha apuntado a que no se tiene ningún tipo de prueba sobre la existencia de un acuerdo de ese tipo.

En esta misma determinación se ha dado a conocer que el juicio tomará lugar en la High Court de Londres en enero próximo, cuando habrá una alta probabilidad de que el Príncipe Harry vuelva a tomar el estrado. A pesar de que esto es considerado como un punto a favor en el caso del Príncipe, lo que podría ser considerado como un revés más allá de la desestimación de dos de sus acusaciones más fuertes, fue el señalamiento del juez de que su caso ‘no alcanzó el umbral necesario de plausibilidad y contundencia’.

Sobre el tiempo que ha pasado desde las acusaciones que aparentemente caducaron, el juez expuso que Harry sabía desde septiembre del 2013 que podría haber sido hackeado por News of the World. Dado a que Harry no levantó la denuncia sino hasta el 2019 -cuando comenzó su proceso de partida de la Familia Real-, el juez estableció que el tiempo había expirado. El Príncipe había señalado que no había podido levantar una denuncia por un supuesto acuerdo entre el Palacio y los tabloides, el cual el juez determinó como ‘no probable’ ya que ‘no hubo testigos o evidencia documentada para apoyar la acusación del Duque’, por lo que ese punto también fue descartado.

La reacción de la defensa ante estas determinaciones

Los abogados de News Group Newspapers se pronunciaron después de que se dieran a conocer las determinaciones del juez en un comunicado que ha sido replicado por distintos medios británicos: “La High Court, en una significativa victoria para News Group Newspapers, ha desestimado hoy la acusación de intervención telefónica del Duque de Sussex en contra de News of the World y The Sun. Al defender su caso, el Duque de Sussex ha alegado que existe un ‘acuerdo secreto’ entre él/el Palacio de Buckingham y NGN que detenía a NGN de asegurar que la acusación del Duque fue hecha muy tarde. El Juez, el señor Fancourt, encontró que sus acusaciones en relación al supuesto ‘acuerdo secreto’ no eran probables o creíbles. Es muy claro que nunca hubo tal acuerdo y es solamente el Duque quien ha asegurado que pasó”.

A pesar de que se podría considerar un éxito el que el caso llegue a juicio, considerando que el Príncipe está esperando la resolución de uno de sus casos y tiene otro pendiente por las mismas acusaciones contra otros dos tabloides, parece sentar un precedente el hecho de que este juez haya descartado una supuesta intervención telefónica y el supuesto acuerdo con el Palacio, lo que podría afectar los otros procesos legales.

