La polémica por las críticas a la joyería de Kate

Es una de las mujeres más fotografiadas del mundo, con uno de los estilos más alabados por el mundo de la moda, pero ni siquiera la Princesa de Gales se salva de las críticas. Los seguidores del estilo de Kate Middleton se encuentran sorprendidos ante las críticas que se han dado en contra de la joyería que la esposa del Príncipe William elige para sus apariciones públicas. Es bien sabido que lo que lleva Kate marca tendencia y que la mayoría de las piezas que luce vuelan de los aparadores. No solamente en los seguidores de su estilo hay una revolución cuando de su look se trata, las royals de otras casas reales suelen seguir también su pauta, como ha sucedido con el modelo de zapatos que ha convertido en el sello distintivo de las mujeres de la realeza. No importa la aparición que tenga que hacer, la Princesa de Gales suele ser una experta cuando de mezclar piezas de su guardarropa con algunos detalles se trata. Se sabe que Kate es una experta en dar vida a piezas que logran sobrevivir el paso del tiempo, mientras que logra convertir otros modelos en esenciales cuando de sus looks se trata. Uno de los detalles que no pasa desapercibido es que, aunque Kate suele recurrir a las piezas del joyero real, llevando algunas joyas que han pertenecido desde la Reina Isabel, hasta la Princesa Diana, pasando por algunas otras mujeres de la familia Windsor, en otras ocasiones, apuesta por modelos de bajo costo que las personas del público pueden conseguir por accesibles precios. Ha sido precisamente este detalle el que la ha puesto en el ojo del huracán cuando de las críticas en el mundo de la moda se trata.

¿Cuál fue la crítica en contra de la Princesa de Gales?

Todo comenzó cuando la experta en moda, considerada una verdadera institución cuando de esta materia se trata, Suzy Menkes, dijo en su podcast Creative Conversations charlando con la editora de joyería de la British Vogue Carol Woolton: “La Princesa de Gales es un poco decepcionante en cuanto a la joyería. Da la impresión de que únicamente se la pone cuando absolutamente tiene que hacerlo. Me la imagino luciendo hermosa en uno de esos vestidos, detrás de escenas y haciendo una cara mientras dice, ‘¿Tengo que usar eso?’. Ella no da ninguna sensación de adorar la joyería estar encantada de ponérsela. No parece disfrutar igual que Camilla el llevar joyería”.

Suzy continuó diciendo: “Ahora tenemos una nueva reina, así que supuestamente ella tiene la primera oportunidad de ver las joyas. Podemos imaginar que la siguiente en la esposa del primero en la línea de sucesión sería algo muy especial, así que, ¿veremos a Catherine llevando joyería que es más dramática, que sea más personal para ella? No lo sé. No puedo evitar sentir que con cosas de belleza, ya sea que las amas o no”.

Un repaso por las joyas de Kate

A lo largo de la última década, la Princesa de Gales ha logrado encontrar un equilibrio entre las invaluables joyas del baúl real, así como las piezas que ha heredado de su suegra, la Princesa Diana, sumando varios modelos nuevos, tanto de alta joyería como de fantasía. Si siempre que lleva las joyas de la Reina Isabel y la Princesa Diana, sus accesibles piezas se han convertido en una sensación entre las personas que buscan seguir sus pasos en el mundo de la moda. De hecho, en los últimos años, ha apostado por una serie de piezas de bajo precio que se pueden conseguir en tiendas accesibles alrededor del mundo, convirtiéndolas en algunas de las pocas cosas que sus seguidores pueden conseguir de forma sencilla. Solamente en las últimas semanas, se ha visto constantemente a Kate llevando sus aretes de perlas colgantes de fantasía de la marca Shyla Jewellery que tienen un precio de 75 libras esterlinas (alrededor de $1,636 pesos mexicanos); así como el brazalete modelo Stéphanie de Sézane, que aunque cuesta 80 euros (algo así como $1,495 pesos mexicanos), se encuentra en descuento por 40 (aproximadamente $747 pesos mexicanos).

Las arracadas Cha Cha de Maria Black de 300 euros ($5,607 pesos mexicanos, aproximadamente) han hecho varias apariciones desde que los estrenó en febrero del 2020. Entre los que menos se han visto, están los modelo Stella de Carousel Jewels que tienen un precio de 165 dólares (algo así como $2,785 pesos mexicanos). La Princesa cuenta con una amplia colección de Accesorize, y entre ese estilo de aretes están las arracadas Biaritz de Shyla de 74 libras esterlinas (alrededor de $1,615 pesos mexicanos). Por supuesto, los que más han dado de hablar el último año han sido los aretes de flores que la Princesa lució en la entrega de los premios BAFTA, que volaron de los almacenes de Zara en cuestión de horas y no se volvieron a poner a la venta.

