La visita del Príncipe William a Estados Unidos, ¿una oportunidad de reencuentro con Harry?

Después de unas semanas de agenda llena, parece que los Príncipes de Gales han podido tomar un merecido descanso con sus hijos. Después del anuncio de su nueva iniciativa benéfica, el Príncipe William se embarcó en una serie de actividades protocolarias dentro de su calendario, del Trooping the Colour, al Royal Ascot, hasta una aparición con sus dos hijos mayores y su esposa en el torneo de Wimbledon, esto sin descuidar sus compromisos con cada una de las organizaciones a las que representa. Desde septiembre pasado, cuando se convirtió en el heredero al trono, William ha cobrado un papel protagónico dentro de la Familia Real británica. Si siempre se supo que su destino era el trono, con la lamentable partida de Isabel II, su ascensión será inminente en algunos años, por lo que de forma natural ha comenzado a tomar el papel de un futuro monarca. Por supuesto, esto no ha sido una limitante para que siga balanceando su vida pública con la privada, dando incluso vistazos de su simpática personalidad en algunas de sus apariciones, sobre todo en aquellas en las que puede convivir con los más pequeños. Con un descanso bien merecido, ya se sabe cómo retomará su agenda e, incluso, se tienen noticias del viaje que emprenderá el próximo septiembre a Estados Unidos, ¿será ésta una oportunidad para reencontrarse con el Príncipe Harry?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La simpática reacción del Príncipe de Gales cuando un niño lo confundió con un político

La causa que ha hecho coincidir a William y Harry

¿A dónde viajará el Príncipe William?

Será el 19 de septiembre, diez días después de que se conmemore el primer aniversario del fallecimiento de la Reina Isabel, que el Príncipe William emprenda un viaje a Nueva York. Tal como hizo el año pasado, acompañado de la Princesa de Gales, tiene como propósito el encontrarse con los quince finalistas del Earthshot Prize, el premio que creó con la intención de encontrar soluciones para frenar el cambio climático antes del 2030. En esta ocasión la cumbre alrededor de la iniciativa se llevará a cabo en el marco de la New York Climate Week y la 78° Sesión General de la Asamblea de la ONU, reuniendo de esta manera, además de a los finalistas a algunos políticos, filántropos, líderes internacionales y activistas en contra del cambio climático.

En esta ocasión, se espera que el Príncipe se encuentre en la Gran Manzana solamente por dos días para cumplir con distintas reuniones y compromisos, pero, a diferencia del año pasado, no se espera que la Princesa de Gales haga el viaje con él.

VER GALERÍA

Se ha dado a conocer cuánto fue el salario del Príncipe William en el último año

¿Una posibilidad de encuentro con el Príncipe Harry?

Por supuesto, al anunciarse un viaje del Príncipe William a Estados Unidos, no han faltado las especulaciones sobre un posible reencuentro con el Príncipe Harry, quien reside en aquel país, pero las circunstancias están en contra. Como es sabido, Harry vive en la otra costa -en Montecito, California-, pero la distancia no es necesariamente el único impedimento para encontrarse. Ha de recordarse que en los últimos viajes de Harry a Reino Unido, no se reporta que haya visto ningún encuentro entre el Duque de Sussex con su padre y su hermano. Como el mismo Harry ha dejado claro en distintas ocasiones, de momento su relación es lejana y, mucho se ha especulado que tras la publicación de Spare, el distanciamiento entre ellos, simplemente se ha hecho más profundo. Mientras que el Príncipe William no se ha pronunciado sobre sus diferencias, Harry mencionó en su momento que aunque quería mucho a su hermano, en ese momento no mantenían comunicación, no se sabe si esta postura cambió tras la publicación del documental de los Sussex con Netflix y las memorias del Príncipe.

En las últimas semanas, los Sussex han cortado su último lazo con Reino Unido al regresar a la corona Frogmore Cottage, la residencia que la Reina Isabel les había asignado tras su matrimonio en el 2018 y que les fue requerida por Carlos III en una serie de movimientos de propiedades que realizó en los últimos meses. Como se ha reportado, en las últimas visitas de Harry a su país natal se había hospedado en esa casa, que también había habitado la Princesa Eugenia con su familia. No se sabe si en las próximas visitas del Príncipe a Inglaterra para participar en los distintos casos legales que tiene en contra con los tabloides británicos en dónde permanecerá.

VER GALERÍA