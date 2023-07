La simpática reacción del Príncipe de Gales cuando un niño lo confundió con un político

A pesar de ser sobrio y formal cuando la ocasión lo amerita, de vez en vez se pueden ver destellos de la personalidad del Príncipe William, quien como buen padre de tres hijos pequeños, tiene una gran naturalidad cuando de encontrarse con niños se trata. En las últimas semanas, se ha podido ver al heredero al trono británico en su papel de padre, mostrándose orgulloso del interés que el Príncipe George mostró en su visita al Royal International Air Tattoo en Fairford por los helicópteros, una pasión que parece que comparten; además de disfrutar al máximo las espontáneas reacciones de sus hijos mayores en el torneo de Wimbledon, en el que la Princesa Charlotte encantó con su segura personalidad, llevando unos estilosos lentes oscuros. El Príncipe William ha dado vistazos de la simpatía que lo caracteriza, y a pesar de que desde septiembre pasado ha tomado una posición mucho más trascendental dentro de la familia como el heredero al trono y el encargado del Ducado de Cornwall, no ha dejado que esto esté peleado con algunos destellos de humor, como ha pasado recientemente, con un video que protagoniza y que se ha vuelto viral. A pesar de que la escena parece haber sido tomado hace un par de meses en Windsor, cuando él y su esposa, la Princesa de Gales, hicieron un recorrido como parte de las festividades de la coronación, ha sido apenas que ha cobrado popularidad en Tiktok gracias a la cuenta de The Royal Watcher. En él, se ve la divertida reacción de William cuando un niño lo confundió con un político.

El efusivo abrazo que se ganó una broma del Príncipe William

La simpática reacción del Príncipe William

En su recorrido saludando a las personas reunidas, el Príncipe llegó con un niño pequeño, quien ni tardo ni perezoso, le preguntó: “¿Cuánto tiempo más para que podamos ver al Príncipe William?”. En vez de sacarlo de su error, el Príncipe decidió seguir con la broma, y guiñando un ojo a los adultos que los rodeaban, dijo: “¡No sabemos en dónde está! ¿Lo has visto? ¿En dónde piensas que está? ¿Se fue para allá?...Puede venir en un minuto, vamos a ver si está allá”, comenzó a decirle el Príncipe mientras señalaba a su alrededor.

Agachándose aún más para verlo directamente a los ojos, el Príncipe le preguntó: “¿Sabes cómo me llamo?”, de forma sencilla el niño le respondió, “¿El gobierno?”, refiriéndose a cualquier político que a esa edad no podría conocer, lo que arrancó la risa de todos a su alrededor. “No soy del gobierno. Parezco del gobierno, ¿verdad? Te vistes así, todos lo hacemos”, dijo viendo su look, que curiosamente, aquel día era mucho más casual que de costumbre, llevando unos tenis café. Acabando con la broma, el Príncipe le dijo al pequeño en voz un poco más baja: “Mi nombre es William, también”.

Sorprendido, el pequeño no tardó en sacar sus conjeturas: “¿Eres el Príncipe William?”, el Príncipe, visiblemente enternecido con la reacción del niño, lo tomó de la mano antes de voltear a ver a sus padres. Por supuesto, el niño no tardó en decir a su madre: “¡Mami, es el Príncipe William!”. A pesar de que el video fue publicado desde el 7 de mayo, justamente en el fin de semana de coronación, ha sido ahora que con más de 100 mil visualizaciones, se ha hecho viral, gracias al entrañable momento que fue capturado.

Las imágenes del Príncipe William que han conmovido

La otra reacción viral de William

Ésta no es la única reacción del Príncipe William que se ha convertido en viral en los últimos días. Durante su aparición en el torneo de Wimbledon, el Príncipe dejó total protagonismo a su esposa, y es que Kate no solo es una apasionada aficionada al deporte blanco, sino que también es la patrona de la organización de tenis en Reino Unido. Con esto en mente, se vio a un William tomar un papel secundario y disfrutar al máximo de las ocurrencias de George y Charlotte en el palco real. Fue precisamente a su llegada a sus lugares a la final masculina del famoso torneo que, se vio a Kate saludar al actor James Norton, de Happy Valley. Según han descrito los usuarios en redes sociales, Kate parece emocionada de conocer al famoso actor, mientras el Príncipe William veía divertido la reacción de su esposa, justamente detrás de ellos.

