La aparición de Meghan Markle que casi pasa desapercibida

Después de que en marzo del 2020 el Príncipe Harry y Meghan Markle dejaran atrás Reino Unido, primero para refugiarse en una privada residencia de Vancouver Island, y después mudarse a California, poco se vio de la pareja en público. Al principio, esto parecía una decisión que radicaba en la situación del mundo en aquel momento, con la pandemia en pleno y las medidas de salubridad establecidas a través de los diferentes países; pero, el tiempo pasó y las cosas no cambiaron mucho. Las aparición de los Sussex eran medidas a detalle, con apenas un puñado de compromisos públicos, principalmente entre Nueva York, Reino Unido y, en menor proporción, en California. Con un funcionamiento de este tipo, las imágenes de paparazzi de la pareja se redujeron al máximo, y se vio muy poco de ellos fuera de las apariciones que tenían pactadas. De hecho, apenas hace un par de meses, todos los titulares se veían cubiertos con la declaración de uno de sus voceros que hablaba de una persecución ‘casi catastrófica’ que habían vivido en la Gran Manzana después de una entrega de premios, a pesar de que ni las autoridades, ni los testigos apoyaban estas palabras. Con eso en mente, todo apuntaba a que las puertas de su residencia en Montecito permanecerían más cerradas que nunca, pero, no fue así. En las últimas semanas se ha visto mucho de Harry y Meghan en circunstancias que no se les veía antes, desde una visita a una plaza comercial, hasta su asistencia al desfile del 4 de julio en su localidad, parece que dan una imagen de estarse integrando a la comunidad. En esta misma línea, este fin de semana aparecieron unas fotografías en las que Meghan se dejaba ver en una actividad de lo más mundana, haciendo las compras en un mercadillo local.

¿En dónde se vio a Meghan Markle?

Con las noticias que no paraban en Reino Unido, gracias a la final del torneo de Wimbledon con la presencia de la familia Gales casi al completo, casi pasaron desapercibidas unas imágenes que captaban a Meghan en el Farmer’s Market de Montecito. En una imagen que no se veía desde los primeros meses de su relación con Harry, cuando según ella misma narró, fue reprendida por la oficina del Príncipe por llamar la atención, se vio a Meghan saliendo a comprar algunos productos locales.

Aunque parecía una aparición de lo más mundana, los periódicos estadounidenses como el New York Post no han tardado en apuntar a que esta salida se dio solo un día después de que se anunciaran las nominaciones al Emmy, en las que el documental de la pareja para Netflix no fue considerado. Ha de recordarse que las otras apariciones espontáneas de la pareja también han estado ligadas a noticias como ésta, como la que se dio hace algunos días en una plaza de Santa Bárbara, en medio de rumores de crisis tras la cancelación del contrato de Spotify y el supuesto ultimátum de Netflix, que después fue desmentido.

El look de Meghan

En esta ocasión, se vio a una relajada luciendo un maxi dress tejido en café con una blusa blanca abierta por encima. Al tratarse de una salida de lo más casual, la esposa de Harry llevaba unas flip flps negras, así como un bolso XXL de yute tejido a mano por artesanos en India de la marca Amante, que tiene un precio de 75 dólares (alrededor de $1,274 pesos mexicanos). Aunque llevaba sus lentes Linda Farrow, en el modelo Newman Aviator, no pasó desapercibida, y al ver que una cámara la estaba siguiendo, vio directamente a ella, dando una discreta sonrisa. A pesar de que a la entrada del lugar hay un letrero que establece que no se permiten perros en el lugar, Meghan estaba acompañada por una de sus mascotas, que llevaba una correa de Cuyana en piel café. Tal como en sus épocas de influencer, Meghan no perdió la oportunidad de comprar un gran ramo de flores que acababan de enmarcar su look.

Un nuevo reto para los Sussex

A pesar de los muchos rumores que corrieron en las últimas semanas, Netflix negó cualquier ultimátum a la pareja y un vocero de la plataforma dejó claro que estaban emocionados de seguir creando contenido con ellos. De hecho, se habla de que será en las próximas semanas que se estrene el nuevo documental en el que el Príncipe Harry presentará algunas historias de sus Invictus Games. Pero, según The Daily Telegraph, el problema ahora radica al querer trabajar en nuevos proyectos, pues toda la industria se encuentra frenada ante la huelga de guionistas y actores. Esto significaría que los proyectos que se tienen en mente tendrán que esperar hasta que estas situaciones mejoren.

