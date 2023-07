De sus simpáticos gestos a los lentes de los que todo el mundo habla, así fue la aparición de la Princesa Charlotte en Wimbledon

Solo tiene ocho años, pero desde muy pequeñita, la Princesa Charlotte dio trazas de su personalidad. No es tan tímida como su hermano mayor, el Príncipe George, ni tan espontánea como su hermanito mejor, el Príncipe Louis, parece que la única chica entre los hermanos Gales ha encontrado un balance perfecto entre las fuertes personalidades de las mujeres Windsor. Si siempre se ha dicho que guarda un enorme parecido físico con su bisabuela, Isabel II, todo apunta a que también ha heredado su perfecto manejo de los actos públicos; pero de quien parece seguir los pasos firmemente es de su tía abuela, la Princesa Anne. Sorprende que siendo tan pequeña es perfectamente consciente de los protocolos, incluso, indicando a sus hermanos lo que hay que hacer. Pero esto no significa que no tenga reacciones completamente fieles a su corta edad. Ella canta, baila, saluda y sonríe con una seguridad digna de admirarse. Basta verla en los eventos de los últimos dos años para ver que tiene un manejo perfecto de las situaciones. Este fin de semana, por primera vez, fue llevada por sus padres al torneo de Wimbledon, y la ocasión era una espectacular, pues se trataba de la final masculina entre Djokovic y Alcaraz. Si al inicio del encuentro se le veía sonriente y amable, saludando al Rey Felipe de España, durante el partido pasó de las sonrisas cómplices con la Princesa de Gales y los comentarios curiosos con su hermano mayor, el Príncipe George, a dejar ver que estaba disfrutando cada momento del partido. Los dedos cruzados cuando quería que Alcaraz consiguiera el punto, las manos a la cabeza de los nervios y los brazos alzados en victoria al darse un ganador. La Princesita acaparó las miradas y, por supuesto, su look no dejó a nadie indiferente.

El look de la Princesa Charlotte en Wimbledon

Siguiendo fielmente las reglas no escritas para el guardarropa de los niños Gales, la Princesa Charlotte apareció en este evento de la mano de su madre en un clásico vestidito azul con estampado de flores. Desde que era pequeña, éste ha sido el clásico que no falla dentro de su clóset. En una curiosa coincidencia, que no ha pasado desapercibida para los seguidores de la moda royal, el modelo que llevó en esta ocasión fue el Alitas de la firma española Friki. Mucho se ha dicho que esta elección radicó en la presencia del invitado de honor, el Rey Felipe de España, así como la nacionalidad del ganador del torneo Carlos Alcaraz. La realidad es que debido a la nacionalidad de su niñera, María Teresa Turrión Borrallo, los niños Gales han llevado moda española desde que nacieron.

En esta ocasión, el vestido es uno estilo Liberty con festones bordados a mano en el escote y en las manguitas de las que recibe su nombre -alitas-. Según se explica en el sitio web de la marca, está elaborado de forma artesanal en España y está disponible en varios colores y estampados. Se puede conseguir por un precio de 197 euros (alrededor de $3,712 pesos mexicanos).

Los zapatos fueron del modelo Siena de marca británica Papouelli Shoes, un sencillo estilo de piel en blanco con un precio de 89 libras esterlinas (aproximadamente $1,952 pesos mexicanos). El suéter blanco que se le vio a ratos fue el de modelo Amelia de la marca Reiss, que le hemos visto en varias ocasiones y que apenas este mismo viernes llevaba en una exhibición de la RAF a la que asistió con sus padres y sus hermanos.

Charlotte, una princesa moderna que sigue los pasos de su madre

Los lentes que se hicieron virales

Que si todos estos detalles parecen ser de lo más comunes dentro del guardarropa de una niña de su edad, el toque simpático de esta aparición lo dieron los lentes oscuros que llevaba Charlotte. No solamente por su chic diseño, sino también por la actitud con la que se maneja la Princesita, la cual solamente se vio acentuada por este detalle. Charlotte llevaba el modelo Flyer de armazón de pasta en rosa con una silueta circular, de la firma Leosun. Aunque este modelo ya no está disponible, parece que ante la aparición de Charlotte, no tardarán mucho en regresar a los almacenes de la marca.

