Kate y Charlotte echan mano de sus looks de confianza

Si las miradas suelen posarse sobre los looks de la Princesa de Gales en cada una de sus apariciones, cuando a la escena se suma la Princesa Charlotte, los amantes de la moda no podrían quedar más encantados. Aunque es sabido que Kate ha sido sumamente cuidadosa al momento de elegir la ropa de sus hijos, apostando siempre por clásicos y replicando las piezas, incluso pasando algunas de un hermano a otro, se ha comprobado que el fenómeno monetario que representa Charlotte en la moda británica es toda una realidad. Y es que no es necesario ver a la Princesita, de apenas 8 años en modelos de diseñador como otros niños hijos de celebridades o personalidades, la sencillez y facilidad de replicar sus looks, es precisamente lo que tiene encantadas a las mamás de niñas de su edad. Es con esto en mente que, cuando se supo que esta mañana, la familia estaría en el Royal International Air Tattoo en Fairford -una exhibición aérea militar-, los amantes de la moda estaban pendientes de los looks que mamá e hija llevarían en esta ocasión tan casual. Como es sabido, los tres niños Gales se encuentran de vacaciones de verano, lo que significa que pudieron acompañar a sus papás y disfrutar como otros niños del despliegue militar que tanto llamó la atención del Príncipe George, que aparentemente, ha heredado de su padre el interés por las aeronaves. Al tratarse de una ocasión como ésta, Kate y Charlotte han recurrido a combinaciones de confianza que les hemos visto antes y que han funcionado a la perfección.

El look de Kate en el Royal International Air Tattoo

Es bien sabido que Kate cuenta con uniformes para ciertas ocasiones, desde su versión de otoño invierno con abrigos y pantalones de vestir, hasta los trajes sastre en distintos colores para las ocasiones más formales, por lo que no sorprende que cuando se trata de apariciones con la Royal Air Force tenga su propia versión de look ya armado. Fue así que esta mañana se vio a la Princesa de Gales llegar a Fairford luciendo unos pantalones de vestir azul marino que por el corte, bien podrían ser los modelo Freida de LK Bennett que conocemos de su clóset. Los ha combinado con una sencilla playera blanca de cuello redondo de la marca Ralph Lauren y un saco de lino a rayas en color paja que no le conocíamos. Se trata de un modelo de la firma italiana Blazé Milano, y aunque ese modelo en específico ya no está disponible en el sitio de la marca, los blazers diseñados por ellos tienen un precio entre 1,400 y 1,800 dólares. El detalle que los distingue son las bolsas laterales curvas con botones a juego con los centrales.

Como complementos, Kate llevó unos zapatos flats en punta de Emmy London, modelo Lulu, que tienen un precio de 450 libras esterlinas (alrededor de $8,890 pesos mexicanos). Sus aretes fueron los modelo Bruna de Sézane, que ya no se encuentran disponibles en la firma, así como su collar de citrino de Daniella Draper. Una combinación perfecta para lucir formal en el evento, combatir la lluvia, y a la vez poder seguir al Príncipe Louis a lo largo del helicóptero en las aventuras que iba encontrando a su paso.

Charlotte, una princesa moderna que sigue los pasos de su madre

El look de la Princesa Charlotte

Tal como su madre, la Princesa Charlotte recurrió a un look que podría ser uno de sus básicos de verano, al haberlo llevado el año pasado alrededor de estas mismas fechas. Se trata del vestido de rayas náuticas de la firma Rachel Riley que le vimos por primera vez el año pasado durante su asistencia a los juegos del Commonwealth. El sencillo diseño sin mangas y con cuello estilo Peter Pan en blanco se agotó apenas 24 horas después de que se le viera a Charlotte el verano pasado, pues tenía un precio de solamente 39 libras esterlinas (alrededor de $856 pesos mexicanos).

Esta vez, Charlotte lo tuvo que combinar con un sencillo suetercito tejido en blanco de la marca Reiss, con un precio de 48 libras esterlinas (aproximadamente $1,054 pesos) que se le ha visto en diferentes ocasiones. También como básicos de su clóset estuvieron sus tenis Hampton Canvas de Trotters London que se le ha visto llevar a lo largo de los años, gracias a su diseño clásico y la comodidad de que no tienen agujetas. El toque final fue su característico peinado de dos trencitas a la mitad del cabello.

