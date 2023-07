La -otra- gran decisión de Lady Louise Windsor, la nieta de Isabel II

Parece que fue ayer cuando Sophie, entonces de Wessex, daba a luz a su primogénita. El nacimiento era uno con retos, la pequeña llegaba de forma prematura, pero su resiliencia se mostraba desde el primer momento, fue así que comenzó la historia de Lady Louise Windsor, la primogénita de los nuevos Duques de Edimburgo, y parte de la dupla de los dos nietos menores de la Reina Isabel. Desde muy pequeña, Lady Louise se mostró muy cercana a sus abuelos, principalmente al Príncipe Felipe, quien le heredó su pasión por el manejo trineos, un deporte que él mismo creó y en el que la jovencita se ha vuelto una experta. Con el paso del tiempo, Lady Louise se ha convertido en una hermosa joven, responsable y con un perfil muy discreto. Después de que el verano pasado se diera a conocer que había comenzado un sencillo trabajo de venta de plantas, se incorporó a sus estudios universitarios, siguiendo los pasos de los Príncipes de Gales, en la Universidad de St. Andrews. En el último año, se le ha visto crecer, primero en los festejos del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, después en las desgarradoras imágenes en el funeral de su abuela, y más recientemente, en la coronación de Carlos III, cuando se le vio más madura y estilosa que nunca antes. Y es que el tiempo no perdona, y mientras su vida avanza, el reloj empieza a sonar, pues se acerca el momento en el que Lady Louise tenga que tomar una decisión; mientras eso pasa hay otro momento clave en su horizonte, que podría marcar las pautas para su futuro, como hizo con los Príncipes de Gales.

¿Cuál es la gran decisión de Lady Louise Windsor?

Conforme se acerca su mayoría de edad y el final de su carrera universitaria (que comenzó en septiembre pasado), es inminente que se sepa si Lady Louise tomará un papel público dentro de la Familia Real. Aunque ella y su hermano han crecido lejos de la mirada pública, sus apariciones han sido ampliamente celebradas, pero su posición en el Palacio depende de distintos factores. Como se sabe, Carlos III siempre habló de una Familia Real reducida, pero ante la partida de los Duques de Sussex, suena clara la necesidad de jóvenes que puedan apoyar a la generación mayor de royals, y Lady Louise pinta para una buena opción dentro de los Windsor.

A pesar de esto, sus padres han tenido clara la postura de sus hijos desde el primer momento. “Tratamos de criarlos con el entendimiento de que es muy probable que tengan que trabajar para vivir. Por eso la decisión de que no usen títulos de Su Alteza Real. Los tienen y pueden decidir usarlo desde los 18 (años), pero creo que es poco probable”, decía en junio del 2020 Sophie de Edimburgo al Sunday Times.

Una decisión más sencilla, pero más cercana

Mientras se espera a saber qué es lo que se decidirá para su futuro, en estas semanas Lady Louise tiene una disyuntiva más sencilla -pero no menos relevante en su vida, como se vio en el caso del Príncipe William y la Princesa de Gales-. Este primer año de estudio, como todos los alumnos de la universidad, vivió en las residencias dentro del campus, pero lo que hace la mayoría de los estudiantes, es que al pasar a su segundo año de estudio, se mudan a una casa fuera de los dormitorios internos. La gran pregunta no sólo es si lo hará, sino con quién lo hará.

¿Qué hizo el Príncipe William en este caso y cómo cambió su vida?

Cuando el Príncipe William y Kate Middleton comenzaron sus estudios en la universidad, fueron asignados a los dormitorios de la St. Salvator Halls of Residence, que entre los estudiantes es conocida como Sallies. Se sabe que ahí se conocieron y comenzaron una amistad que no pasaba a otros planos en ese momento, pero fue justamente esta cercanía por la que al empezar su segundo año de estudios, se mudaron junto a otros dos amigos a una casa cercana al campus -según se reporta, era la conocida como Balgove House en Strathtyrum, en la dirección de 13A Hope Street-. A pesar de que ahí comenzaba su historia con una cercana amistad, no fue sino hasta el último año de su carrera universitaria que comenzaron a salir.

