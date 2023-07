Harry y Meghan, ¿camino a la alfombra roja?

Si hay algo que es seguro es que, sin importar lo que suceda a su alrededor, desde hace un tiempo, el Príncipe Harry y Meghan Markle se encuentran acaparando los titulares. En algunos casos, ellos mismos son la fuente de la noticia, como sucedió en los casos que el Príncipe está lidiando en la corte, dando su testimonio de viva voz; aunque en otras ocasiones, su presencia se da de forma incidental, como ha sucedido recientemente, ante los distintos rumores que rodean a la pareja. Han sido tiempos de cambios para los Sussex, el final de su colaboración con Spotify y el regreso de Frogmore Cottage a la corona, parecen ser dos momentos clave, uno en su vida profesional y el otro en un aspecto más personal, sobre los lazos que los unen a Reino Unido. A pesar de esto, la pareja ha querido proyectar una imagen de normalidad, dejándose ver por los paparazzis, primero en solitario durante una visita a un centro comercial en Santa Bárbara, y después con su hija Lilibet durante el desfile del 4 de julio en Montecito. En medio de esto, no han faltado los rumores, principalmente sobre su relación con Netflix, después de que terminara su contrato multimillonario con Spotify, pues no faltó quien asegurara que el gigante de streaming seguiría sus pasos. Rápidamente llegó el desmentido de Netflix, y parece que las cosas van por buen camino, pues ahora se ha anunciado que el documental que se estrenaba a principios de diciembre del año pasado sobre la partida de la pareja de Reino Unido ha recibido una nominación a un premio en Hollywood.

La nominación de Harry y Meghan

Según se ha dado a conocer, el documental que lleva el nombre de los protagonistas como título ha sido nominado a los Hollywood Critics Award en la categoría de Mejor Streaming que no es de ficción. En esta ocasión, el documental, que es el más visto en Netflix solamente detrás del Estafador de Tinder, compite contra Prehistoric Planet 2 de Apple TV+, Rainn Wilson and the Geography of Bliss de Peacock, Rennervations de Disney+, The 1619 Project del New York Times y The Reluctant Traveler with Eugene Levy de Apple TV+.

A pesar de que todavía no hay una fecha para la próxima entrega de estos premios, la última ceremonia que se realizó fue en febrero de este año como parte de la red carpet season, por lo que no sorprendería que la nueva edición llegara alrededor del mismo mes, pero ha de decirse que el show está nominado en la versión de televisión de estos reconocimientos. Aunque los Sussex no han asistido a ninguna premiación de este tipo -y vaya que ha habido rumores de que lo harían-, esta podría ser una buena ocasión para que debutaran en una alfombra roja de este tipo, al encontrarse entre los nominados. En las premiaciones que sí que se les ha visto han sido todas, con algún fin humanitario y benéfico, en todas ellas como presentadores o como recibidores de premios.

¿De qué trata el documental?

En las palabras de la pareja, querían contar su historia de propia voz, por lo que entregaron fotos y videos, no solamente del inicio de su relación, sino también del momento de su ruptura con la Familia Real y su decisión de partir de Reino Unido. De forma muy comentada, la pareja contaba con documentación de todo este proceso, el que a la par iban narrando a través de entrevistas, muy al estilo de la televisión de realidad que lleva tantos años en boga. La polémica no se hizo esperar y es que en sus declaraciones hablaban fuertemente de la relación de Harry tanto con su hermano, como con su padre, además de hacer referencia a otros desencuentros dentro de la familia.

Éste ha sido el primer proyecto de este tipo que han entregado a Netflix y se sabe que el próximo mes se estrenará el documental que la pareja realizó sobre los Invictus Games, la iniciativa de Harry con veteranos de guerra. El proyecto que quedó en el tintero fue Pearl, una serie animada que Meghan produciría para enfatizar a personajes femeninos de la historia.

A pesar de que su colaboración con el servicio de streaming pasó por los mismos cuestionamientos que su contrato con Spotify, la compañía se encuentra firme en su decisión de mantener este lazo, tal como uno de sus voceros dio a conocer a través de un comunicado hace un par de semanas. “Valoramos nuestra sociedad con Archewell Productions. Harry y Meghan fue el debut de un documental más grande y continuaremos trabajando juntos en un número de proyectos, incluyendo la próxima serie documental Heart of Invictus”, dijo en un mensaje replicado en distintos medios locales.

