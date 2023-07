El look que no se vio de Meghan en su aparición en familia Los Sussex celebraron la independencia de Estados Unidos en el tradicional desfile de Montecito, California

A pesar de que tienen una constante presencia en los medios de comunicación gracias a las distintas noticias que protagonizan, la realidad es que pueden pasar largos períodos sin que se vea a Meghan Markle y el Príncipe Harry. Curiosamente, a pesar de que no es fácil que exista una imagen de paparazzi de ellos, este mes van dos ocasiones en las que la pareja ha sido captada infraganti. La primera, a principios de mes, justamente cuando se encontraban en medio de la polémica tras el final de su compromiso con Spotify y el desmentido que hizo Netflix sobre seguir los pasos de la plataforma de streaming, así como la devolución de Frogmore Cottage, y la segunda en una ocasión pocas veces vista. La pareja y sus hijos asistieron al desfile de la comunidad en la que viven, Montecito, California, para celebrar el 4 de julio -día de la independencia de Estados Unidos-. Si poco después de esa aparición, se hacían públicas las imágenes de Harry cargando a la pequeña Lilibet en brazos, ahora ha sido una escena en la que Meghan aparece con su hija viendo el desfile a pie de calle, la que ha dado vueltas en redes sociales. A pesar de que no se pudo ver a Archie en ninguna de estas imágenes, ha de recordarse que el año pasado, la pareja hacía una aparición similar durante una escapada con amigos para disfrutar de esos días libres en el país vecino. Lo curioso es que, a pesar de que las imágenes son solo un par y muy borrosas -al ser una captura del video que compartió el hotel Rosewood Miramar Beach-, no ha faltado quien ha descubierto qué piezas lucía Meghan y aquí las recapitulamos por si te quieres inspirar en ella para este verano.

Pieza a pieza, el look de Meghan en Montecito

Todo parece indicar que se trató de una salida familiar y muy casual, pues se encontraban solamente a unas calles de su residencia en la zona. Es por esto que Meghan mostró su versión más relajada, recurriendo a sencillas piezas de su guardarropa. Manteniendo los lazos que la unieron a la moda británica, la esposa del Príncipe Harry llevó unos pantalones pata de elefante de lino modelo Penzance en delicadas líneas azules, de la firma Boden Clothing. Si estos pantalones te suenan conocidos, es porque son los mismos que Markle llevó el verano pasado en la fiesta de cumpleaños que le hicieron a Lilibet en Frogmore Cottage, en Reino Unido, durante su viaje para las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel. Al ser un modelo de hace tiempo, no se encuentran disponibles en la tienda, pero en línea se pueden conseguir en rebaja por 45 libras esterlinas (alrededor de $987 pesos mexicanos).

Si en aquella ocasión, Meghan los llevaba con un delgado suéter, en esta ocasión lo combinó con una blusa blanca -una de las piezas clave dentro de su guardarropa-, así como un suéter de franjas marineras que llevaba sobre los hombros. Aunque al tratarse de solo segundos del clip de donde se extrajeron las imágenes, no se puede ver con qué zapatos combinó este look, lo que sí se identificó fueron los lentes oscuros que llevó la californiana. Meghan volvió a recurrir a sus lentes Valentino de confianza, los cuales le hemos visto en un par de apariciones públicas. Al tratarse de una aparición personal, se le vio llevando la melena completamente recogida en un moño bajo con raya en medio.

El vestido de Lilibet

A pesar de que en el video con su madre, se ve de forma muy breve a la hija menor de la pareja, en las fotografías en las que Harry lleva cargando a Lilibet, sí que se ha podido distinguir el vestidito que lucía. Se trata del modelo Carine de la firma Doen, un diseño tradicional para niña con estampado floral en azul, cuello estilo Peter Pan y detalles plisados tanto en el cuello como en el pecho. En un detalle muy tierno, se vio a la pequeña con calcetas altas en blanco con zapatitos mary jane en rojo carmín.

El otro look de verano de Meghan

Días antes de esta aparición, se había visto a Harry y a Meghan en una plaza en Santa Bárbara. Con imágenes más certeras, aquella vez se vio a Markle luciendo unos shorts de lino de Reformation, combinados con una blusa blanca de Anine Bing, cinturón de Ralph Lauren, sandalias de piso modelo Oran de Hermes, los mismos lentes oscuros de Valentino que llevaba el 4 de julio, y un sombrero modelo Michon de la firma Janessa Leoné.

