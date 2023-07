Por segunda ocasión, el gobierno de Estados Unidos rechaza hacer pública la solicitud de visa de Harry

Fue a mediados de junio cuando el Department of Homeland Security rechazó la petición del grupo conservador conocido como Heritage Foundation, que como parte del Freedom of Information Act ha solicitado al gobierno que se haga pública la solicitud de visa del Príncipe Harry, pues en su opinión, las declaraciones que hizo tanto en su libro Spare, su uso de estupefacientes se encuentra en contra de lo permitido por el gobierno estadounidense en su proceso migratorio. Después de que una semana antes, un juez en Washington D.C., se negó a emitir una orden judicial para pedir que se hiciera pública esta información, por lo que la decisión quedó en manos de la DHS, que tenía un tiempo límite para dar su respuesta. En ese entonces, el organismo del gobierno emitió una carta al grupo conservador explicando que no se consideraba que la información fuera de interés público por lo que no la haría pública. En ese momento, el grupo hizo público que no se detendría ahí y que seguiría buscando que la información se hiciera pública. Un mes después, los tabloides británicos y estadounidenses, apuntan a que se rechazó por segunda vez la petición e, incluso, han hecho públicos documentos de la corte en los que la DHS apuntaría a que el grupo está haciendo ‘acusaciones incendiarias’. Al margen de esto, se sabe que el país vecino se encuentra en un proceso electoral, por lo que mucho se ha dicho que este tema se ha utilizado como parte de la batalla entre los dos extremos políticos del país.

Newsweek ha publicado el texto de la carta en la que el organismo a cargo de las fronteras estadounidenses, respondió en la misma línea que el DHS tras esa primera solicitud. “Encontramos que no han provisto suficiente interés público para sobrepasar el derecho a la privacidad del Duque de Sussex concerniente a sus registros de entrada y de salida. Sin el consentimiento de un individuo o un predominante interés público, el proveer de los registros de entrada y de salida del Duque, constituiría una clara invasión a la privacidad personal sin justificación”, se lee en el primer fragmento publicado por el medio estadounidense.

Refiriéndose a un supuesto mal manejo del caso de migración del Príncipe, que se implica en la petición, la carta continúa: “Una ‘simple sospecha’ de una falta de la agencia es insuficiente. Un solicitante de la FOIA debe producir evidencia que justifique una creencia por una persona razonable que alegue la impropiedad gubernamental podría haber ocurrido. Una acusación de ‘interés público’, que no es nada más que una curiosidad general pública en el tema en materia de los registros solicitados es legalmente insuficiente”.

En los documento de Newsweek que revisan todo lo proceso legal a través de los documentos, también se apunta a que aunque no se hizo pública la carta del grupo conservador, la DHS respondió a través de otro texto: “Este escrito incluye seis páginas de acusaciones incendiarias sobre el manejo de la petición de la U.S. Customs and Border Protection”. La respuesta de Heritage Foundation ante estas palabras es que, éste es solo un esfuerzo por distraer de la petición y que todo lo que han hecho como organización es hacer un recuento de la conducta de la CBP.

Mientras que el organismo acusa de una falta de transparencia a las oficinas gubernamentales relacionadas, ambas han sido claras al explicar que en este caso prevalece el derecho a la privacidad de un individuo y que no hay un genuino interés público por el que se tuviera que hacer pública esta información.

El grupo se ha valido de las mismas declaraciones de Harry, sobre todo a través de su libro Spare, en cuanto al consumo de sustancias prohibidas en territorio estadounidense para cuestionar su proceso migratorio, refiriéndose en específico a las respuestas que él habría dado sobre este tema en su cuestionario de visa para entrar a los Estados Unidos, en donde radica desde el 2020.

A pesar de que el Príncipe Harry se encuentra involucrado en tres distintas batallas legales en Reino Unido, en este caso se ha mantenido completamente al margen, dejando que sea el gobierno el que establezca su postura. En ningún momento, ni él ni su equipo se han referido a esta petición, y pareciera que a través de estas respuestas el caso no dará para más.