En la corte se niega el supuesto acuerdo del Palacio y los tabloides que revelaba Harry

Mientras del otro lado del mundo corrieron imágenes en las que se ve al Príncipe Harry con la pequeña Lilibet en brazos durante una celebración por el día de la Independencia de Estados Unidos, en Reino Unido se llevó a cabo la audiencia de uno de los casos jurídicos que el hijo de Carlos III mantiene contra los tabloides. Si hace unos días, terminaban las audiencias de su caso contra Mirror Group Newspapers, del que se espera tener una resolución en otoño y que ha sido el único en el que Harry ha tomado ya el estrado para declarar, ahora la atención está centrada en el caso que el Príncipe ha emprendido contra News Group Newspapers, a quienes denuncia por las mismas causas que la resto de los tabloides. Al ser uno de los casos menos avanzados en su batalla legal, en esta audiencia ambos equipos legales pusieron sobre la mesa sus puntos para que el juez pueda decidir si éste es un caso que amerita ir a juicio. Y es que en este caso, Harry se encuentra buscando una compensación de 200,000 libras esterlinas, por una supuesta intervención telefónica que habría sido realizada por el tabloide The Sun. Según la denuncia que interpuso en el 2019, habría más de un centenar de ocasiones en las que la publicación habría pagado a investigadores privados para recabar información suya de manera ilegal en la década de los 2000’s. Entre los testimonios de Harry en este sentido, se aseguraba que el Palacio habría llegado a un acuerdo con la compañía de Rupert Murdoch para que no se llevara a la justicia el caso, algo que fue negado rotundamente durante esta primera audiencia.

La respuesta de la defensa en contra de Harry

La defensa del grupo editorial ha dejado claro que considera que los supuestos crímenes han prescrito -en aquel país, ese tipo de situaciones solo son vigentes durante seis años-, ante esto, el Príncipe explicó a través de su abogado David Sherborne que, en el 2012 se habría enterado de un supuesto acuerdo entre el Palacio y la compañía de Rupert Murdoch para que la situación no se hiciera pública - y que en algún momento William y Harry recibirían disculpas por la invasión a su privacidad-, el abogado fue tan lejos hasta a apuntar que la Reina Isabel habría estado involucrada en las discusiones sobre esto y que al final, habría dado su autorización. Según los abogados de Harry, ésta es la razón por la que el Príncipe no podía hacer una denuncia. Ha de recordarse que como parte de este supuesto acuerdo, el equipo de Harry apuntó a que el Príncipe William estaba informado del acuerdo y que en el 2020 había recibido una suma monetaria para no llevar su caso a la corte, “El rol de su hermano es muy importante. Él tomó exactamente la misma postura”, dijo el abogado Sheborne.

Por su parte, el abogado de la defensa, Anthony Hudson, estableció en esta audiencia que la postura del periódico es que no existió tal acuerdo. Explicó que Harry parece ser el único que sabe de ese acuerdo y que ni siquiera él tiene mucha información, además de exponer que el Príncipe no tiene evidencia ni ha apuntado quién habría estado involucrado en esto. Otro aspecto que se destacó es que en los últimos 11 años, no parece que Harry haya cuestionado nada sobre el supuesto acuerdo.

“Está buscando depender de un acuerdo que parece cada vez más tan secreto que nadie, más allá del demandante, sabe nada de él. La lógica es que el acuerdo significaba que NGN llegaría a un acuerdo o admitiría el caso, (pero) no dice quién…estuvo involucrado en hacer esta negociación tan significativa. No hay ninguna evidencia de todo esto. No dice quién en NGN…entró en este sustancial acuerdo, más allá de la frase vaga y general de ‘ejecutivos senior’”. La frase que acaparó todos los titulares fue en la que se refirió a este acuerdo como sacado de Alicia en el País de las Maravillas.

La causa que ha hecho coincidir a William y Harry

¿Qué pasará ahora?

El juez a cargo de este caso, Timothy Fancourt, tomará en consideración todo lo puesto sobre la mesa en esta primera audiencia para decidir si el caso deberá llegar a juicio, como ya pasó con Mirror Group Newspapers, que fue el caso entre las tres demandas de Harry que ha avanzado más. Si se decidiera por un juicio, se esperaría que éste comenzara en enero próximo, lo que volvería a llevar a Harry al estrado, un caso histórico después de que hace un par de semanas fuera el primer royal británico en ser llamado a testificar en más de 100 años. A pesar de que en el caso del Mirror, el Príncipe logró que su caso llegara a juicio, las cosas aquí parecen más difíciles, pues el argumento del paso del tiempo ha funcionado ya contra Hugh Grant, quien demandaba junto a Harry, y que por lo menos en el caso de la supuesta intervención telefónica, su caso quedó descartado.

