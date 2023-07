El triunfal debut de Kate en esta edición del torneo de Wimbledon La Princesa de Gales no solamente es una gran fanática del deporte blanco, sino que es patrona de la asociación de tenis

La agenda de la Princesa de Gales ha tomado fuerza especialmente previo a que pueda tomar un descanso con su familia, el cual regularmente llega en agosto. En vísperas de su viaje a Escocia, en donde esta semana Carlos III celebrará las ceremonias correspondientes a su coronación en dicho país, Kate ha aprovechado para cumplir con tantos compromisos como le sea posible. Por supuesto, al tratarse de julio, había una fecha que no podía faltar en su calendario, y ese era el día en el que se pudiera dar una escapada al torneo de Wimbledon. Como es bien sabido, la esposa del Príncipe William es una profunda amante del deporte blanco, pasión que comparte con los Middleton, quienes cada año buscan algún espacio para poder acudir a uno de los torneos más famosos del mundo. Wimbledon es una ocasión en la que Kate se permite mezclar el deber con el placer, pues aunque se le ve en las gradas como una espectadora más, la Princesa es la patrona del All England Lawn Tennis Club, desde el 2016, puesto en el que cumple con algunas funciones a lo largo de esta competencia. Aunque año con año, suele aparecer más adelante durante el torneo, en esta ocasión su visita estaba ligada con un momento muy especial, y es que este martes se realizaría el homenaje de Wimbledon a Roger Federer. Ha de recordarse que el exitoso tenista tiene una cercana amistad con Kate y su familia, no por nada hace apenas una semana se daba a conocer un video en el que los dos aparecen reconociendo a los chicos recogepelotas de Wimbledon, además se ha reportado que el suizo es tan cercano a ellos, que hasta una clase de tenis ha dado al Príncipe George.

El look de Kate para su primer día en Wimbledon

A pesar de que Kate suele reservar para estas apariciones algún vestido veraniego o una falda ligera, en esta ocasión apostó por un look de tintes ochenteros que hace imposible no recordar a la Princesa Diana en sus años de matrimonio -previo a que hiciera el cambio de siluetas tras su divorcio-. En esta ocasión, la Princesa de Gales apareció con un estructurado saco con hombreras en color menta y solapa, así como botonadura cruzada en blanco, de la firma Balmain. A pesar de que recientemente todavía se encontraba disponible en 1,950 libras esterlinas (poco más de $42,200 pesos mexicanos), en este momento ya no aparece disponible ni en el sitio de la firma francesa, ni en las distintas páginas de lujo que venden sus productos.

Muy al estilo de los años de gloria de la Princesa Diana, Kate ha combinado el saco con una falda plisada corte midi en blanco, la cual todavía no ha sido identificada. Como complementos de este look llevó sus infaltables zapatos Gianvito 105 de Gianvito Rossi, esta vez en blanco, que iba a juego con el bolso Amberley mini de Mulberry. En cuanto a joyería, lució sus aretes barrocos de perla de Shyla London y ha repetido su brazalete de Sézane modelo Stephanie, que en ese momento está de rebaja, de 80 euros ($1,484 pesos mexicanos, aproximadamente) a 40 (poco más de $742 pesos mexicanos).

La elegancia de Kate en el primer Garter Day de la era Carlos III

Ni la lluvia detuvo a Kate

A pesar de que todo apuntaba a que sería un día ideal en Wimbledon, la lluvia británica que no perdona no se hizo esperar, pero este detalle no cambió los planes de la Princesa, quien ni tarda ni perezosa se hizo de un paraguas para poder continuar viendo los partidos entre la gente. Desgraciadamente, la lluvia se intensificó y el partido tuvo que parar momentáneamente, antes de que las tenistas volvieran a la cancha.

Más tarde, la Princesa apareció en el palco real junto a Roger Federer y su esposa, Mirka. Kate no ha querido perderse el homenaje que Wimbledon ha rendido al suizo tras su retiro. Ha de recordarse que la Princesa ha sido la encargada de premiar al campeón del tenis en distintas ocasiones en esta misma cancha, de hecho, una de las anécdotas más simpáticas que ha compartido Kate relata cómo su doctor no la dejó asistir a uno de los partidos de Federer durante su embarazo del Príncipe George. Con el retiro de Roger las cosas han cambiado, pero esto no significa que el amistoso lazo que hay entre él y su esposa con los Middleton haya cambiado.

